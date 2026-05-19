Premiera Fjord la Cannes 2026: Cristian Mungiu, Sebastian Stan, Sharon Stone, Demi Moore pe covorul roșu

Fjord, filmul scris și regizat de Cristian Mungiu, este selectat în competiția oficială a Festivalului de Film de la Cannes, ediția 79, intrând în cursa pentru Palme d'Or.

Homepage  / People / Star Style
  de  Andreea Ilie
Sebastian Stan, Renate Reinsve & Cristian Mungiu
VEZI FOTO
POZA 1 / 17

Premiera Fjord la Cannes 2026 a fost cu siguranță unul dintre cele mai așteptate momente ale festivalului din acest an.

Selecția oficială a Festivalului de Film de la Cannes 2026 este, desigur, partea cea mai prestigioasă a evenimentului, iar aceasta a fost anunțată pe 9 aprilie, după ce organizatorii au evaluat 2.541 de filme înscrise. Astfel, în competiția pentru Palme d’Or, râvnitul trofeu, se luptă All of a Sudden (r. Ryusuke Hamaguchi), Another Day (r. Jeanne Herry), Coward (r. Lukas Dhont), Fatherland (r. Pawrl Pawlikowski), Bitter Christmas (r. Pedro Almodovar, singurul film care a avut deja premiera internațională) și câteva altele, printre care notabil este (și așteptat de numeroși cinefili dar și anticipat de critică a fi un concurent serios la trofeu și la categoriile dedicate actoriei), Fjord, al lui Cristian Mungiu.

Mungiu a câștigat deja Palme d’Or în 2007, pentru filmul 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile; iar în 2012 și-a adjudecat premiul pentru scenariu, pentru După dealuri, fiind recompensat în 2016 cu premiul pentru cel mai bun regizor pentru Bacalaureat. Spre deosebire de peliculele anterioare, Fjord are o distribuție mult mai sonoră: actorul de origine română Sebastian Stan și actrița norvegiană câștigătoare deja la Cannes și nominalizată la Oscar Renate Reinsve interpretează un cuplu care trăiește într-un sat norvegian. După ce sunt suspectați că și-ar trata în mod inadecvat copiii, viețile lor se schimbă radical, sub presiunea și judecata celor din jur.

Premiera Fjord la Cannes 2026 i-a adus pe covorul roșu alături de Cristian Mungiu pe protagoniștii Sebastian Stan (care se pregătește de un nou rol major în viața lui, cel de tată) și actrița Renate Reinsve. Alte prezențe notabile au fost Demi Moore, Sharon Stone, Charlotte Gainsbourg, Heidi Klum și Georgina Rodriguez.

Vezi mai multe imagini de la Premiera Fjord la Cannes 2026 în galeria de mai sus.

Festivalul de la Cannes și-a deschis porțile cu premiera filmului The Electric Kiss și își întinde covoarele roșii pentru cea de-a 79-a ediție, una care se anunță deja spectaculoasă și care se va desfășura până pe 23 mai.

Ediția de anul acesta e că are un juriu prestigios, condus de regizorul Park Chan-wook, din care mai fac parte nume mari ale filmului, de la actori ca Demi Moore, Ruth Negga, Stellan Skarsgard sau Isaach de Bankole, până la realizatori precum recent oscarizata Chloe Zhao, Laura Wandel, Diego Cespedes, și scenaristul Paul Laverty. Acesta este, evident, juriul competiției oficiale, dar există grupuri separate care vor evalua proiectele înscrise în secțiunile Un Certain Regard, Cinefondation, Caméra d’Or și altele.

Cristian Mungiu nu este însă singura prezență românească notabilă la Festivalul de Film de la Cannes 2026. Și asta pentru că Radu Jude și-a prezentat proiectul Jurnalul unei cameriste în cadrul secțiunii Quinzaine des Cineastes, peliculă pe care o poți vedea și la TIFF. Filmul, în limba franceză, vorbește despre teme care îl preocupă constant pe regizor, precum migrația sau sărăcia. O adaptare după romanul lui Octave Mirabeau, filmul o are în rolul principal pe Ana Dumitrașcu, care interpretează o tânără din România care lucrează pentru o familie franceză și face parte dintr-o trupă de teatru pentru amatori.

Și regizorul Emanuel Pârvu, care câștiga cu câțiva ani în urmă Queer Palm cu emoționantul Trei kilometri până la capătul lumii, film care a fost propunerea României la Oscar 2025, revine la Cannes, de data aceasta în Investors Circle, o secțiune în care proiectele sunt prezentate experților și finanțatorilor.

Și secțiunea Un Certain Regard concepută pentru a încuraja tinerele talente, are parte de prezență românească: producătorii Ioana Lascăr și Radu Stancu prezintă aici lungmetrajul Titanic Ocean, al regizoarei Konstantina Kotzamani, care imaginează viețile unor adolescente care se pregătesc, în Japonia, pentru a deveni sirene profesioniste. Iar în programul dedicat proiectelor pentru copii și adolescenți, Cannes Ecrans Juniors, avem o primă participare la Festivalul de Film de la Cannes 2026 din partea României. Mai exact, este vorba despre filmul Atlasul Universului, regizat de Paul Negoescu.

Citește și:
Covorul roșu de la Met Gala 2026: cele mai spectaculoase ținute

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 54.9 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 54.9 RON Cumpără acum
Precomanda Energia Pietrelor Precomanda Energia Pietrelor 84.56 RON Cumpără acum
Precomanda TITANIC Precomanda TITANIC 264.5 RON Cumpără acum

Recomandari
Prima demisie în Republica Moldova după scandalul punctajului acordat României la Eurovision 2026: "Am evitat să dau indicații juriului"
People
Prima demisie în Republica Moldova după scandalul punctajului acordat României la Eurovision 2026: "Am evitat să dau indicații juriului"
Pamela Anderson este pregătită de o nouă relație, pe fondul zvonurilor legate de o idilă cu Tom Cruise
People
Pamela Anderson este pregătită de o nouă relație, pe fondul zvonurilor legate de o idilă cu Tom Cruise
Adelina Pestrițu s-a întors în banca liceului, după 20 de ani. Ce a dezvăluit despre acea perioadă
People
Adelina Pestrițu s-a întors în banca liceului, după 20 de ani. Ce a dezvăluit despre acea perioadă
Zoli Toth susține că România a fost adevărata câștigătoare a Eurovision 2026. Ce spune despre diferența dintre televot și jurii: "Este foarte, foarte interesant că..."
People
Zoli Toth susține că România a fost adevărata câștigătoare a Eurovision 2026. Ce spune despre diferența dintre televot și jurii: "Este foarte, foarte interesant că..."
Fiica Annei Wintour, Bee Shaffer, și Francesco Carrozzini divorțează. Anunțul oficial făcut de cuplu
People
Fiica Annei Wintour, Bee Shaffer, și Francesco Carrozzini divorțează. Anunțul oficial făcut de cuplu
Aris Eram, declarații după eliminarea de la Survivor România: "Ceea ce este foarte important"
People
Aris Eram, declarații după eliminarea de la Survivor România: "Ceea ce este foarte important"
Libertatea
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Ego.ro
Cum arăta Alexandra Căpitănescu înainte de celebritate. Este de nerecunoscut în prima sa apariție la TV
Cum arăta Alexandra Căpitănescu înainte de celebritate. Este de nerecunoscut în prima sa apariție la TV
Ce fel de tată este Nicușor Dan. Gesturile fiului său au atras imediat atenția la evenimentul de la Romaero Băneasa
Ce fel de tată este Nicușor Dan. Gesturile fiului său au atras imediat atenția la evenimentul de la Romaero Băneasa
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Andreea Ibacka și Cabral divorțează? Reacția vedetei PRO TV când a fost întrebat
Andreea Ibacka și Cabral divorțează? Reacția vedetei PRO TV când a fost întrebat
Publicitate
De ce tensiunea 140 cu 80 nu mai este considerată „normală” și ce se întâmplă în corp dacă scade cu 10 unități. Cum măsori corect tensiunea
De ce tensiunea 140 cu 80 nu mai este considerată „normală” și ce se întâmplă în corp dacă scade cu 10 unități. Cum măsori corect tensiunea
Reacția acidă a lui Dan Negru după Eurovision 2026: „Bulgarii au trecut la euro și au primit răsplata”. Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României
Reacția acidă a lui Dan Negru după Eurovision 2026: „Bulgarii au trecut la euro și au primit răsplata”. Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Antena 1
De dragul copiilor! Ce au făcut Rareș Cojoc și Andreea Popescu, cu gândul la copiii lor! Ce „secret” s-a aflat: „Suntem asumați”
De dragul copiilor! Ce au făcut Rareș Cojoc și Andreea Popescu, cu gândul la copiii lor! Ce „secret” s-a aflat: „Suntem asumați”
Cum arată Gabriela Cristea în costum de baie după ce a slăbit. Imaginile cu prezentatoarea TV au stârnit o mulțime de reacții
Cum arată Gabriela Cristea în costum de baie după ce a slăbit. Imaginile cu prezentatoarea TV au stârnit o mulțime de reacții
Recunoști celebrul cuplu din imagine? Sunt împreună de peste trei decenii și formează o pereche atât pe scenă, cât și în viață
Recunoști celebrul cuplu din imagine? Sunt împreună de peste trei decenii și formează o pereche atât pe scenă, cât și în viață
Vera Wang, despre rețeta tinereții veșnice. Ce vârstă are, de fapt, femeia care arată ca o puștoaică
Vera Wang, despre rețeta tinereții veșnice. Ce vârstă are, de fapt, femeia care arată ca o puștoaică
Unica.ro
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Artistul nostru a ieșit pe stradă în rochie mini, mulată, mândru de felul în care arată: „M-am îmbrăcat ca o zeiță”. Uită-te bine la poze, îl recunoști? Îl știe toată România / FOTO
Artistul nostru a ieșit pe stradă în rochie mini, mulată, mândru de felul în care arată: „M-am îmbrăcat ca o zeiță”. Uită-te bine la poze, îl recunoști? Îl știe toată România / FOTO
Sărutul care confirmă tot! Nu mai e nevoie de vreo declarație oficială, acum e clar!! Cum au fost surprinși în public / FOTO
Sărutul care confirmă tot! Nu mai e nevoie de vreo declarație oficială, acum e clar!! Cum au fost surprinși în public / FOTO
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Francisca și TJ Miles și-au botezat fetița în secret. Primele imagini de la eveniment
Francisca și TJ Miles și-au botezat fetița în secret. Primele imagini de la eveniment
People

Francisca și TJ Miles și-au botezat fetița în secret.

+ Mai multe
O membră din juriul Republicii Moldova explică cele trei puncte acordate României la Eurovision 2026: "Aprecierea scăzută a fost justificată"
O membră din juriul Republicii Moldova explică cele trei puncte acordate României la Eurovision 2026: "Aprecierea scăzută a fost justificată"
People

O controversă majoră a luat naștere după finala Eurovision 2026.

+ Mai multe
Josh Duhamel și Audra Mari au anunțat venirea pe lume a celui de-al doilea copil al lor. Ce nume special au ales pentru bebeluș
Josh Duhamel și Audra Mari au anunțat venirea pe lume a celui de-al doilea copil al lor. Ce nume special au ales pentru bebeluș
People

Josh Duhamel și Audra Mari au devenit din nou părinți.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC