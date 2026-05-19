Premiera Fjord la Cannes 2026: Cristian Mungiu, Sebastian Stan, Sharon Stone, Demi Moore pe covorul roșu

Premiera Fjord la Cannes 2026 a fost cu siguranță unul dintre cele mai așteptate momente ale festivalului din acest an.

Selecția oficială a Festivalului de Film de la Cannes 2026 este, desigur, partea cea mai prestigioasă a evenimentului, iar aceasta a fost anunțată pe 9 aprilie, după ce organizatorii au evaluat 2.541 de filme înscrise. Astfel, în competiția pentru Palme d’Or, râvnitul trofeu, se luptă All of a Sudden (r. Ryusuke Hamaguchi), Another Day (r. Jeanne Herry), Coward (r. Lukas Dhont), Fatherland (r. Pawrl Pawlikowski), Bitter Christmas (r. Pedro Almodovar, singurul film care a avut deja premiera internațională) și câteva altele, printre care notabil este (și așteptat de numeroși cinefili dar și anticipat de critică a fi un concurent serios la trofeu și la categoriile dedicate actoriei), Fjord, al lui Cristian Mungiu.

Mungiu a câștigat deja Palme d’Or în 2007, pentru filmul 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile; iar în 2012 și-a adjudecat premiul pentru scenariu, pentru După dealuri, fiind recompensat în 2016 cu premiul pentru cel mai bun regizor pentru Bacalaureat. Spre deosebire de peliculele anterioare, Fjord are o distribuție mult mai sonoră: actorul de origine română Sebastian Stan și actrița norvegiană câștigătoare deja la Cannes și nominalizată la Oscar Renate Reinsve interpretează un cuplu care trăiește într-un sat norvegian. După ce sunt suspectați că și-ar trata în mod inadecvat copiii, viețile lor se schimbă radical, sub presiunea și judecata celor din jur.

Premiera Fjord la Cannes 2026 i-a adus pe covorul roșu alături de Cristian Mungiu pe protagoniștii Sebastian Stan (care se pregătește de un nou rol major în viața lui, cel de tată) și actrița Renate Reinsve. Alte prezențe notabile au fost Demi Moore, Sharon Stone, Charlotte Gainsbourg, Heidi Klum și Georgina Rodriguez.

Festivalul de la Cannes și-a deschis porțile cu premiera filmului The Electric Kiss și își întinde covoarele roșii pentru cea de-a 79-a ediție, una care se anunță deja spectaculoasă și care se va desfășura până pe 23 mai.

Ediția de anul acesta e că are un juriu prestigios, condus de regizorul Park Chan-wook, din care mai fac parte nume mari ale filmului, de la actori ca Demi Moore, Ruth Negga, Stellan Skarsgard sau Isaach de Bankole, până la realizatori precum recent oscarizata Chloe Zhao, Laura Wandel, Diego Cespedes, și scenaristul Paul Laverty. Acesta este, evident, juriul competiției oficiale, dar există grupuri separate care vor evalua proiectele înscrise în secțiunile Un Certain Regard, Cinefondation, Caméra d’Or și altele.

Cristian Mungiu nu este însă singura prezență românească notabilă la Festivalul de Film de la Cannes 2026. Și asta pentru că Radu Jude și-a prezentat proiectul Jurnalul unei cameriste în cadrul secțiunii Quinzaine des Cineastes, peliculă pe care o poți vedea și la TIFF. Filmul, în limba franceză, vorbește despre teme care îl preocupă constant pe regizor, precum migrația sau sărăcia. O adaptare după romanul lui Octave Mirabeau, filmul o are în rolul principal pe Ana Dumitrașcu, care interpretează o tânără din România care lucrează pentru o familie franceză și face parte dintr-o trupă de teatru pentru amatori.

Și regizorul Emanuel Pârvu, care câștiga cu câțiva ani în urmă Queer Palm cu emoționantul Trei kilometri până la capătul lumii, film care a fost propunerea României la Oscar 2025, revine la Cannes, de data aceasta în Investors Circle, o secțiune în care proiectele sunt prezentate experților și finanțatorilor.

Și secțiunea Un Certain Regard concepută pentru a încuraja tinerele talente, are parte de prezență românească: producătorii Ioana Lascăr și Radu Stancu prezintă aici lungmetrajul Titanic Ocean, al regizoarei Konstantina Kotzamani, care imaginează viețile unor adolescente care se pregătesc, în Japonia, pentru a deveni sirene profesioniste. Iar în programul dedicat proiectelor pentru copii și adolescenți, Cannes Ecrans Juniors, avem o primă participare la Festivalul de Film de la Cannes 2026 din partea României. Mai exact, este vorba despre filmul Atlasul Universului, regizat de Paul Negoescu.

Foto: Profimedia

