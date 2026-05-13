Sebastian Stan, primele declarații despre rolul de tată. Actorul și partenera lui se pregătesc să devină părinți

Sebastian Stan se pregătește pentru unul dintre cele mai importante roluri din viața lui: acela de tată. Actorul în vârstă de 43 de ani a vorbit pentru prima dată despre faptul că urmează să devină părinte, într-un interviu acordat publicației Deadline, în contextul promovării noului său film, Fjord.

Pelicula regizată de Cristian Mungiu, care va avea premiera în luna august, urmărește povestea unui bărbat care începe să își pună întrebări despre propria valoare ca tată și ca om. Rolul l-a făcut pe Sebastian Stan să reflecteze mai profund la propria viață și la modul în care privește masculinitatea și viitoarea experiență a paternității.

„Vreau să fiu un tată bun”, a declarat actorul.

Mai târziu, în cadrul aceluiași interviu, Sebastian Stan a vorbit și despre responsabilitatea pe care o simte în această nouă etapă a vieții sale.

„Simt responsabilitatea de a fi un tată bun. Și, bineînțeles, un om bun. Am 43 de ani și simt că, în multe feluri, abia acum încep să învăț cu adevărat. Este incredibil pentru mine. Îmi place să descopăr perspective diferite ale oamenilor. Încerc să citesc cât mai mult, indiferent despre ce punct de vedere este vorba, doar ca să înțeleg”, a spus actorul.

Vestea că Sebastian Stan și partenera sa, actrița Annabelle Wallis, urmează să devină părinți a fost confirmată pentru prima dată în luna aprilie. Cei doi au fost fotografiați în timpul unei plimbări prin New York, iar Annabelle Wallis și-a afișat burtica de gravidă. Actrița a purtat atunci o rochie neagră lejeră, o jachetă maro, o geantă cu imprimeu animal print și o pereche de ochelari de soare negri. Sebastian Stan a ales o ținută casual formată din pantaloni maro, cămașă albă și jachetă din denim.

Sebastian Stan și Annabelle Wallis au stârnit primele zvonuri despre relația lor în mai 2022, după ce au fost văzuți împreună la petrecerea aniversară a actorului Robert Pattinson. Începând cu 2024, cei doi au început să apară tot mai des împreună la evenimente publice. Annabelle Wallis l-a însoțit pe Sebastian Stan la Festivalul de Film de la Berlin, la premiera filmului A Different Man, iar în mai 2024 au pășit împreună pe covorul roșu de la Cannes Film Festival, la premiera mondială a filmului The Apprentice, în care actorul îl interpretează pe Donald Trump.

În ianuarie, când a câștigat primul Glob de Aur din carieră pentru rolul din „A Different Man”, Sebastian Stan i-a făcut și o declarație publică de dragoste partenerei sale.

„Annabelle, te iubesc” a spus actorul în discursul său.

Într-un interviu acordat revistei Vanity Fair pentru ediția din mai 2025, Sebastian Stan a vorbit rar și sincer despre relația sa cu Annabelle Wallis, după sezonul intens de premii.

„Simt că în zilele noastre este foarte greu să mai ai orice fel de intimitate', a declarat actorul, după ce publicația a remarcat că relația lor „nu este ceva despre care vreunul dintre ei vorbește public. Este singura parte din viața mea pe care încerc să o păstrez oarecum pentru mine, chiar dacă ajunge, într-un fel sau altul, să fie expusă public.”

Cei doi au participat împreună și la gala Premiilor Oscar din 2025, precum și la petrecerea Vanity Fair organizată după ceremonie.

foto: Arhiva ELLE

