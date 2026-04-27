Sebastian Stan și Annabelle Wallis confirmă că așteaptă primul lor copil împreună. Actrița nu a mai ascuns sarcina

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Sebastian Stan a fost surprins într-o ieșire relaxată în New York City, joi, alături de iubita sa însărcinată, Annabelle Wallis. Actorul în vârstă de 43 de ani a fost văzut plimbându-se cu partenera lui, care și-a etalat pentru prima dată burtica de gravidă într-o rochie neagră, pe parcursul ieșirii lor de zi.

Annabelle Wallis, în vârstă de 41 de ani, a fost surprinsă inițial mergând singură pe stradă, înainte de a se întâlni cu Sebastian Stan în apropierea unui restaurant, unde aveau programată o întâlnire la prânz. Ulterior, cei doi au fost văzuți ținându-se de mână, în timp ce au mers puțin pe jos, înainte de a intra în local, actorul fiind cel care a deschis drumul.

Pentru această ieșire, actrița cunoscută din Peaky Blinders, care formează un cuplu cu Stan de aproape patru ani, a ales o rochie lejeră, care i-a pus în evidență sarcina, completată de o jachetă din piele întoarsă, într-o nuanță de maro. Aceasta a avut un look fresh și luminos, optând pentru un machiaj minimalist, iar părul blond platinat a fost purtat drept, cu cărare pe mijloc. Ținuta a fost completată de pantofi tip loafers din piele lăcuită, o geantă de umăr cu imprimeu animal print, ochelari de soare tip „cat-eye” și bijuterii aurii.

La rândul său, actorul din Pam & Tommy a avut o apariție casual, purtând un tricou alb combinat cu o jachetă din denim și pantaloni largi, maro. A completat outfitul cu sneakers albi, o șapcă tip trucker în nuanțe de roșu și alb și o pereche de ochelari de soare cu lentile roșiatice.

Cei doi au fost asociați pentru prima dată din punct de vedere romantic în mai 2022 și au preferat să își țină relația departe de ochii publicului. După aproximativ doi ani de relație, au început să apară împreună pe covorul roșu, inclusiv la Cannes Film Festival și Golden Globe Awards în 2024 și 2025.

Această apariție vine la aproximativ o lună după ce s-a aflat că cei doi se pregătesc să devină părinți pentru prima dată în viitorul apropiat. Sebastian Stan a oferit și câteva declarații rare despre relația lor, într-un interviu pentru revista Vanity Fair, în mai 2025.

„Mi se pare că, în zilele noastre, este foarte dificil să mai ai parte de intimitate”, a spus el, adăugând că relația lor „nu este un subiect despre care niciunul dintre ei nu vorbește public”.

Actorul a explicat că viața personală este „acea parte din viața mea pe care încerc să o păstrez, pe cât posibil, pentru mine, chiar dacă, într-un fel sau altul, ajunge să devină publică”.

Cei doi au fost văzuți pentru prima dată împreună în 2022, la petrecerea de ziua unui prieten comun, Robert Pattinson, în New York. Au păstrat un profil discret până în 2024, când au început să participe împreună la evenimente publice. Actorul a invitat-o ca parteneră la premiera filmului A Different Man, la Berlin Film Festival, în februarie 2024.

Trei luni mai târziu, au apărut împreună pe covorul roșu la Cannes Film Festival, cu ocazia lansării unui alt proiect al actorului, The Apprentice. În ianuarie 2025, cei doi au fost prezenți la Golden Globe Awards.

În cadrul acelei ceremonii, Sebastian Stan a câștigat primul său premiu Golden Globe Awards, pentru cea mai bună interpretare masculină într-un rol principal într-un film de comedie sau musical, pentru rolul din A Different Man. Actorul cunoscut și pentru rolul din universul Marvel, în care îl interpretează pe Winter Soldier, și-a încheiat discursul cu un mesaj emoționant pentru partenera sa: „Annabelle, te iubesc.”

foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro