Regina Letizia a Spaniei, apariție de excepție într-un sacou de la un brand celebru și apreciat

Regina Letizia a Spaniei a atras toate privirile vineri, când a participat la evenimentul organizat cu ocazia Zilei Mondiale a Crucii Roșii și Semilunii Roșii. Evenimentul a avut loc la Museo Universidad de Navarra din Spania, iar apariția Reginei în vârstă de 53 de ani a avut un aer retro neașteptat.

Regina Letizia, apariție elegantă

Soția Regelui Felipe al VI-lea al Spaniei a purtat o pereche de pantaloni negri trei sferturi semnați Boss, care aminteau de clasicele pantaloni Capri. Ținuta a fost completată de o bluză neagră, tot de la brandul german, și de o pereche de pantofi cu toc mic de la Pretty Ballerinas.

foto: Profimedia

Pentru un plus de eleganță, Regina Letizia a Spaniei a adăugat un sacou roz pastel, croit impecabil, de la Zara, în valoare de 73 de lire sterline.

Combinația vestimentară a amintit de stilul personajelor din celebrul film american Grease. Personajele feminine cunoscute drept „Pink Ladies”, precum Frenchy sau Rizzo, purtau adesea ținute complet negre accesorizate cu jachete roz, detaliu care a inspirat inclusiv numele grupului.

foto: Profimedia

Deși jachetele iconice din film erau de tip bomber, combinația de negru și roz aleasă de Regina Letizia a dus imediat cu gândul la acea estetică devenită celebră.

Regina Letizia a Spaniei și pasiunea pentru roz

Regina Letizia a Spaniei este considerată una dintre cele mai stilate membre ale familiilor regale europene, datorită alegerilor sale vestimentare moderne, siluetelor asimetrice și culorilor îndrăznețe pe care le poartă frecvent. Rozul este una dintre nuanțele pe care le alege des pentru aparițiile publice. În 2025, ea a impresionat la ceremonia de acordare a Ordinului Lâna de Aur, desfășurată la Palatul Regal din Madrid.

La eveniment au participat mai multe generații ale familiei regale: Regina Sofía a Spaniei, Regele Felipe al VI-lea, Regina Letizia, dar și Leonor, Prințesa de Asturias și Infanta Sofía. Ordinul Lâna de Aur este una dintre cele mai vechi și prestigioase distincții cavalerești din Europa și cea mai înaltă onoare acordată de Regele Spaniei.

Pentru ceremonia extrem de elegantă, Regina Letizia a ales o ținută roz pastel semnată de creatoarea venezueleană Carolina Herrera.

Outfitul era format dintr-un sacou cu umeri structurați și ușor bufanți și o fustă midi mulată. Ținuta a fost completată cu o geantă asortată, pantofi roz din piele lăcuită de la Magrit și cercei din aur roz și diamante ai brandului spaniol Gold & Roses.

Recent, Regina Letizia a marcat o revenire la estetica clasică de sezon. Într-o zi caldă, dar ploioasă, în capitala Spaniei, Regina Letizia a participat la celebrarea a 10 ani de la lansarea programului „Talento Joven” (Tinerii Talentați), eveniment organizat la sediul Camerei de Comerț din Madrid.

Prin această apariție, Regina Letizia a confirmat că ținutele formate din două piese rămân o alegere de bază în garderoba sa de primăvară. Mai mult, acesta este primul costum complet cu pantaloni pe care îl poartă de la începutul sezonului.

Foto: Arhiva ELLE

