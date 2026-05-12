Anunțul făcut de Anca Serea despre fiica ei, Sarah. Tânăra va studia la o facultate celebră din Milano: „Foarte multe provocări…”

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Anca Serea trece prin emoții foarte mari în perioada asta, pentru că fiica ei, Sarah, se pregătește să părăsească România. Tânăra pleacă în Milano pentru a-și continua acolo studiile.

Anunțul făcut de Anca Serea despre fiica ei, Sarah

Anca Serea este tare mândră de fiica ei, Sarah, care va studia la marketing și fashion design în Milano la Istituto Marangoni. Vedeta o susține în totalitate pe tânără în această alegere, cu toate că nu se împacă foarte ușor cu gândul că vor fi departe una de cealaltă.

„Pentru noi e un an cu foarte multe provocări pentru că Sarah susține Bacalaureatul. Ea va pleca la Milano, a fost admisă la o facultate prestigioasă, cu bursă. O să trebuiască să mă despart de ea și va fi cu siguranță foarte greu. Acum suntem în stadiul de a căuta o cazare pe placul ei și de a face planuri. Ne-am propus să mergem toată familia să o vizităm cât de poate de des. Nu o să o las chiar singură acolo!”, a spus Anca Serea pentru Click!

Sarah, fiica Ancăi Serea, va studia la Milano

Sarah, fiica Ancăi Serea, își va continua parcursul educațional în Milano. Vedeta a dezvăluit că tânăra a fost admisă la Istituto Marangoni, acolo unde își va aprofunda pasiunile pe care le are pentru marketing și fashion design. Anca Serea este tare mândră de această etapă care urmează în viața fiicei sale și îi va fi alături.

„Dimineața asta, inima mea este plină de recunoștință, emoție și mândrie.

Sarah a fost acceptată la Instituto Marangoni din Milano, locul unde a visat să ajungă de când era mică și pentru care a muncit cu toată determinarea ei.

Este începutul unui nou capitol – un drum al viselor, al curajului, al pasiunii pentru design, modă și al speranțelor mari.

Drumul la @istitutomarangoni_milano abia începe, iar noi suntem alături de tine la fiecare pas.

Crede în tine, muncește cu aceeași dăruire și nu uita niciodată cât de departe pot ajunge visele atunci când sunt susținute de suflet.

Te iubim, @sarah_serea

Milano, venim!”, a fost mesajul transmis de Anca Serea pe Instagram.

Regulile nescrise din familia Ancăi Serea

Anca Serea și Adrian Sînă formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul autohton. Vedeta și artistul sunt împreună din 2011 și s-au căsătorit în 2015. Au împreună patru copii, pe Noah, Ava, Moise și Leah. Anca Serea mai are doi copii, pe David și Sarah, din mariajul cu omul de afaceri Filip Poplingher, care a murit în 2010.

Anca Serea a oferit recent fanilor săi o lecție de sinceritate și transparență despre viața într-o familie numeroasă, împărtășind „regulile nescrise” care îi ghidează zi de zi alături de soțul ei, Adrian Sînă, și cei șase copii. Vedeta a explicat că, deși membrii familiei sunt diferiți ca personalitate, armonia este menținută prin respect reciproc, iubire și susținere constantă.

Într-o postare emoționantă pe conturile sale oficiale de social media, Anca Serea a dezvăluit care sunt valorile fundamentale după care se ghidează în viața de familie.

„Suntem diferiți, dar mereu o echipă”, a precizat ea, subliniind că fericirea în casa lor se bazează pe comunicare deschisă, respect și iertare.

Prima regulă, după cum explică Anca Serea, se referă la modul în care membrii familiei comunică:

„Vorbim întotdeauna cu respect, chiar și atunci când nu suntem de acord.” Vedeta pune accent și pe implicarea tuturor în deciziile casei: „Deciziile importante le luăm împreună. Fiecare voce contează.” Totodată, ea atrage atenția că nicio promisiune nu este făcută dacă nu poate fi respectată, astfel încât fiecare să știe că poate avea încredere în ceilalți.

Pe lângă comunicare și respect, familia Serea-Sînă acordă o mare importanță onestității:

„Spunem adevărul chiar și atunci când este greu, iubirea noastră nu depinde de greșeli.”

În acest fel, chiar și în momentele dificile, membrii familiei simt că acasă găsesc un spațiu sigur și plin de sprijin necondiționat. Planificarea vacanțelor și susținerea viselor fiecărui copil reprezintă alte elemente esențiale în filosofia familiei.

„Ne susținem visele chiar dacă sunt diferite”, a declarat Anca Serea, explicând că fiecare membru al familiei are loc să-și urmeze pasiunile și dorințele. Vacanțele sunt pregătite împreună, astfel încât toți să se simtă incluși și implicați.

Citește și:

Cum arată spectaculosul tort pe care Andreea Bălan și Victor Cornea l-au avut la nuntă și cu ce preparate sofisticate și-au servit invitații

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro