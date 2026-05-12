Sienna Miller a născut al treilea copil. Actrița de 44 de ani și iubitul ei de 29 de ani mai au un copil împreună

  de  Andreea Ilie
Sienna Miller a dezvăluit în cadrul unui interviu că a născut cel de-al treilea copil al său.

Sienna Miller, mamă pentru a treia oară

Sienna Miller, în vârstă de 44 de ani, a născut al treilea copil, acesta fiind al doilea copil pe care îl alături de iubitul ei mult mai tânăr, Oli Green.

Actrița a dezvăluit vestea într-un interviu acordat recent, însă nu a oferit detalii despre când a născut, numele sau sexul copilului.

„S-a întâmplat. Am un bebeluș în camera alăturată. Simt că îmi este puțin greu să leg propozițiile între ele”, a adăugat ea în glumă. „Dorm foarte puțin, dar sunt nebunește îndrăgostită de copilul meu.”

Cuplul mai are împreună și o fiică în vârstă de 3 ani, însă nu au făcut public nici numele acesteia.

Miller este, de asemenea, mama lui Marlowe, în vârstă de 13 ani, pe care o crește împreună cu fostul ei logodnic, Tom Sturridge.

Fostul cuplu s-a despărțit în vara anului 2015, după patru ani de relație, iar Miller a avut ulterior o scurtă relație cu omul de afaceri Lucas Zwirner înainte de a-și oficializa relația cu Green, în vârstă de 29 de ani, la sfârșitul anului 2021.

Sienna Miller dezvăluise că este însărcinată chiar pe covorul roșu

În luna decembrie 2025, actrița și-a etalat burtica de gravidă la Fashion Awards 2025, la Londra, la Royal Albert Hall, unde a pășit pe covorul roșu.

Miller a purtat o rochie albă, complet transparentă, peste o pereche scurtă de pantaloni albi. Și-a lăsat părul desprins, în valuri, și a accesorizat ținuta cu cercei mari.

Sienna Miller, despre relația cu Oli Green

Sienna Miller și Oli Green și-au păstrat, în mare parte, relația departe de lumina reflectoarelor de-a lungul anilor.

Totuși, Sienna Miller a vorbit public în apărarea diferenței de vârstă dintre ei în decembrie 2023.

„Îmi imaginez că pentru oricine ar fi complicat să înțeleagă asta, dar a existat doar iubire și bucurie”, a declarat Miller pentru Vogue la acel moment.

Deși a recunoscut că „poate și-ar dori să fie cu cineva mai în vârstă”, actrița nominalizată la Globurile de Aur a spus că nu poți „legifera problemele inimii” și că ea „cu siguranță nu a putut niciodată să facă asta”.

De remarcat este faptul că Green a trebuit să „muncească din greu” pentru a-și convinge actuala parteneră să accepte o întâlnire, din cauza diferenței lor de vârstă.

Miller a mărturisit că inițial a considerat conexiunea dintre ei „absurdă” și că nu credea că relația „va duce undeva”.

Ea a declarat că „există o diferență în modul în care generația aceea de bărbați respectă femeile”.

„Este foarte înțelept și echilibrat, dar cred și că ține de generația lui”, a spus Miller în iunie 2024. „Au crescut într-un mediu ceva mai echitabil.”

Cel mai recent, vedeta din „Anatomy of a Scandal” a vorbit pentru Grazia, în martie, despre faptul că „ideea unei femei mai în vârstă cu un bărbat mai tânăr… este în continuare judecată, în loc să fie normalizată.”

„Există această discrepanță și mi-ar plăcea să dispară.”, a precizat ea.

foto: Arhiva ELLE

