Cine sunt nașii de cununie ai Andreei Bălan și ai lui Victor Cornea. Artista și jucătorul de tenis au avut o nuntă spectaculoasă

Andreea Bălan și Victor Cornea au avut alături, în una dintre cele mai importante zile din viața lor, o pereche de nași din cercul apropiat de prieteni. Cei doi au ales persoane cu care au o relație apropiată, în special Victor Cornea fiind foarte bun prieten cu aceștia.

Cine sunt nașii Andreei Bălan și ai lui Victor Cornea

Numele nașilor au apărut inclusiv pe invitația pregătită pentru participanții la eveniment. Este vorba despre Bissan și Tudor, cei care au acceptat să le fie părinți spirituali artistului și sportivului.

Deși preferă să stea departe de lumina reflectoarelor, nașa mirilor pare să aibă o experiență profesională impresionantă. Potrivit informațiilor publice disponibile online, Bissan Salman a absolvit un program de master în Drepturile Omului la London School of Economics prin Chevening Scholarships, experiență care i-ar fi oferit un parcurs profesional important în zona relațiilor internaționale și a mediului diplomatic.

Înainte cu câteva luni, Andreea Bălan oferise detalii despre pregătirile de nuntă, dezvăluind inclusiv și detalii despre nașii pe care i-au ales.

„Nașii sunt prieteni de-ai lui Victor, pasionați de tenis”, a precizat artista.

Cum arată tortul pe care Andreea Bălan și Victor Cornea l-au avut la nuntă

Andreea Bălan și Victor Cornea au organizat cununia religioasă, la aproximativ o lună de când s-au căsătorit civil. Evenimentul a avut loc pe malul Lacului Buftea, pe ponton în aer liber, iar ulterior cei doi s-au distrat la petrecerea fastuoasă în compania celor 250 de invitați.

Andreea Bălan și Victor Cornea și-au încântat invitații cu un decor floral spectaculos, format din peste 30.000 de flori. La cununia religioasă desfășurată pe ponton, invitații au fost întâmpinați de o arcadă uriașă decorată cu mii de flori.

Andreea Bălan și-a dorit ca nunta ei cu Victor Cornea să fie una de vis, ceea ce s-a și întâmplat. Pe parcursul întregului eveniment, artista a schimbat patru rochii de mireasă, realizate special de către trei designeri.

Unul dintre cele mai așteptate momente a fost venirea tortului. Cei doi au optat pentru un tort alb, decorat cu flori și realizat pe mai multe etaje. Ce a atras atenția tuturor a fost faptul că pe tort se afla o poză cu Andreea Bălan și soțul ei, Victor Cornea.

Ce preparate au ales cei doi pentru nuntă

Andreea Bălan și Victor Cornea au vrut să își impresioneze cu adevărat invitații. Aceștia au putut asista la recitaluri susținute de 3 Sud Est, Luis Gabriel, Viorica și Ioniță de la Clejani și trupa The Colours.

În ceea ce privește meniul, mirii au optat pentru un mix între preparate tradiționale, combinate cu elemente sofisticate, variate.

La aperitiv, invitații au fost serviți cu Carpaccio de vită cu pesto, Cracker cu ton nicoise, Tartă cu vitello tonnato, Foie gras cu chutney de ceapă, Sigara borefoietaj turcesc cu brânză feta și creveți, curmale cu gorgonzola și nuci, Burrata cu spumă de avocado și trufe negre, bruschetta cu spanac și ou, unt cu ierburi aromatice, mini caprese, mix de măsline. Nu a lipsit nici peștele, mai exact, cod negru de Alaska cu sos miso alături de orez sălbatic condimentat cu togarashi. De asemenea, sarmalele tradiționale cu mămăliguță, smântână și ardei iute au avut loc de cinste, scrie Click!.

Foto: Instagram/Grabazei Photography

