Sandra Bullock, imagini rare alături de cei doi copii ai săi. Actrița a transmis un mesaj emoționant: „Ne este dor"

  de  ELLE.ro
Sandra Bullock a publicat o fotografie adorabilă cu cei doi copii ai săi, cu ocazia Zilei Mamei. Actrița în vârstă de 61 de ani a postat pe Instagram, o imagine rară din trecut cu fiul ei, Louis, acum în vârstă de 16 ani, și fiica sa, Laila, de 11 ani. În fotografie, copiii, mult mai mici la acea vreme, purtau costume adorabile, în timp ce Sandra îi ținea în brațe. Laila era îmbrăcată într-o rochie colorată din tul, iar Louis purta un costum de magician.

În seria emoționantă de imagini, vedeta a inclus și fotografii cu regretata sa bunică, dar și cu mama ei, Helga Meyer. Într-una dintre imaginile din copilărie, Sandra și sora ei mai mică, Gesine Bullock-Prado, apar îmbrățișând-o pe mama lor.

„Tuturor mamelor, indiferent de cum ați ajuns să fiți mame”, a scris actrița. „La mulți ani de Ziua Mamei. Suntem toate unite prin această onoare a vieții.”

„Mamă și Omi, vă mulțumesc că m-ați învățat”, a adăugat ea. „Ne este dor de voi. Îmi pare rău că am fost atât de obraznică.”

Helga Meyer a murit în aprilie 2000, după o luptă cu cancerul.

Sandra Bullock l-a adoptat pe Louis în 2010, iar în 2015 a anunțat că a adoptat-o și pe Laila. Actrița și-a ținut copiii departe de lumina reflectoarelor și și-a făcut cont de Instagram abia luna trecută, în contextul promovării noului său film, „Practical Magic 2”. În octombrie 2024, Sandra Bullock a fost surprinsă alături de cei doi copii ai săi în Los Angeles, iar Louis părea deja mai înalt decât ea.

Cei trei au fost fotografiați într-o atmosferă relaxată, stând de vorbă lângă mașina lor.

Luna trecută, în cadrul CNBC Changemakers Summit din New York, actrița a declarat că programul copiilor săi a fost prioritatea principală atunci când a decis să filmeze „Practical Magic 2”, continuarea mult așteptată a filmului din 1998, „Practical Magic”.

„Am făcut acest film în această perioadă pentru că știam că ai mei copii sunt în vacanță. Nu vreau să sacrific timpul petrecut cu ei”, a spus Sandra Bullock, potrivit People. „Ei ar fi fericiți dacă eu aș lipsi. Eu nu aș fi. Este adevărat.”

„Nu dau randament maxim dacă ai mei copii au dificultăți sau dacă au nevoie de ceva și eu nu pot fi acolo pentru ei”, a continuat actrița.

Sandra Bullock a vorbit și despre provocările vieții de mamă care lucrează.

„Eu îmi cresc copiii, nu altcineva”, a declarat ea. „Dar am privilegiul de a putea face asta în această industrie. Mulți oameni nu au această șansă. Și înțeleg durerea și anxietatea pe care le simți atunci când ești la muncă și te gândești: Nu sunt acolo unde ar trebui să fiu acum. Sunt aici, încercând să îmi fac treaba. Dar ghiciți ce? Femeile pot face asta. Putem face 15 lucruri în același timp și să le ducem pe toate la bun sfârșit.”

