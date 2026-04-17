Sandra Bullock, la trei ani de la moartea partenerului său, Bryan Randall. Cum a traversat actrița această perioadă dificilă

Sandra Bullock a ales să se retragă din viața publică pentru o perioadă îndelungată după moartea partenerului său de lungă durată, Bryan Randall. Potrivit People, actrița „a petrecut mult timp vindecându-se” alături de copiii săi în anii care au urmat tragediei.

O sursă apropiată vedetei a declarat pentru People că această perioadă a fost esențială pentru echilibrul său personal, în contextul în care Randall s-a confruntat, în secret, timp de trei ani, cu scleroza laterală amiotrofică, boală care i-a fost fatală în august 2023.

„După tot ceea ce a trăit alături de Bryan, a avut nevoie de timp pentru a avea grijă de ea”, a explicat sursa pentru People. „A petrecut mult timp vindecându-se, fiind alături de copiii ei și stând acasă. Avea nevoie să se asigure că ea și copiii ei se află în cea mai bună formă posibilă înainte de a reveni la muncă”.

Deși Sandra Bullock și Bryan Randall nu au avut copii împreună, cei doi au format o familie extinsă. Actrița și-a adoptat fiul, Louis, în 2010, acesta având acum 16 ani. În 2015, ea a adoptat-o pe Laila, pe atunci în vârstă de 3 ani, dintr-un centru de plasament din Louisiana; adolescenta are în prezent 14 ani. La rândul său, Randall avea o fiică adultă, Skylar, dintr-o relație anterioară.

Bryan Randall, partenerul de viață al actriței Sandra Bullock, a încetat din viață la vârsta de 57 de ani. Moartea fotografului a fost confirmată oficial de familie într-o declarație transmisă publicației Page Six, pe 5 august 2023:

„Cu profundă tristețe anunțăm că, pe 5 august, Bryan Randall s-a stins din viață în liniște, după o luptă de trei ani cu ALS”.

În același mesaj, familia a subliniat discreția cu care acesta a gestionat boala: „Bryan a ales încă de la început să își păstreze lupta cu ALS în privat, iar noi, cei care l-am îngrijit, am făcut tot posibilul să îi respectăm dorința”.

Sandra Bullock și Bryan Randall s-au cunoscut în ianuarie 2015, la petrecerea de zi de naștere a fiului actriței, Louis, iar relația lor a evoluat rapid. Debutul oficial pe covorul roșu a avut loc în octombrie 2015, la premiera filmului „Our Brand Is Crisis”. Deși au preferat să își păstreze relația departe de atenția publicului, Bullock a vorbit deschis despre partenerul său într-un interviu acordat emisiunii „Red Table Talk”.

„Am găsit iubrea vieții mele”, declara actrița în decembrie 2021, potrivit People. „Avem doi copii minunați — trei copii, de fapt, inclusiv fiica lui mai mare. Este cel mai frumos lucru.' Ea a adăugat: „El este exemplul pe care mi-aș dori ca ai mei copii să îl aibă”.

În același interviu, Bullock l-a descris pe Randall drept „un sfânt”, referindu-se la momentul în care i-a vorbit despre dorința de a adopta un al doilea copil, într-o etapă incipientă a relației lor. În plus, actrița a explicat de ce nu a simțit nevoia unei căsătorii oficiale, în ciuda legăturii puternice dintre ei.

„Nu am nevoie de o hârtie pentru a fi o parteneră devotată, o mamă devotată”, a spus ea. „Nu am nevoie să mi se spună să fiu prezentă în cele mai dificile momente. Nu am nevoie să mi se spună să trec prin furtună alături de un bărbat bun”.

De la moartea lui Bryan Randall, Sandra Bullock nu a vorbit public despre această pierdere și nu a fost asociată cu nicio altă relație, potrivit informațiilor publicate de People.

Sandra Bullock, revenire spectaculoasă pe covorul roșu

Săptămâna aceasta, Sandra Bullock a avut parte de o revenire spectaculoasă pe covorul roșu la premiera Practical Magic 2, după patru ani de pauză. Pentru această ocazie, Bullock a purtat un sacou roșu intens semnat Gabriela Hearst (3.750 de dolari) și pantaloni largi asortați (1.390 de dolari). Îmbrăcată de stilistul Ryan Hastings, actrița a purtat sacoul deschis peste un sutien din piele neagră, adăugând o notă îndrăzneață siluetei clasice, iar ținuta a fost completată cu cercei spectaculoși semnați Jacquie Aiche (12.800 de dolari).

Bullock și colega sa de platou, Nicole Kidman, au urcat pe scena Warner Bros. de la Dolby Colosseum, în cadrul complexului Caesars Palace, făcând o trimitere jucăușă la celebra reclamă AMC a lui Kidman.

„De ce venim aici, Nicole?”, a întrebat Bullock, oferindu-i colegei ocazia să rostească replica devenită emblematică: „Venim în acest loc pentru magie”.

Practical Magic 2, regizat de Susanne Bier, urmărește surorile Owens în confruntarea cu un blestem transmis din generație în generație. Distribuția este completată de Joey King și Maisie Williams, care le interpretează pe fiicele personajului lui Bullock. Filmul va ajunge în cinematografe pe 18 septembrie.

Apariția de la CinemaCon nu a fost singura mișcare importantă a actriței din această săptămână. Vedeta din „Miss Congeniality” și-a creat cont pe Instagram, adunând peste 4 milioane de urmăritori în doar câteva ore.

