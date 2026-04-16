Sandra Bullock, revenire spectaculoasă pe covorul roșu la premiera „Practical Magic 2”, după patru ani de pauză

Sandra Bullock face din nou senzație pe covorul roșu. După o pauză de patru ani din lumina reflectoarelor, câștigătoarea premiului Oscar, în vârstă de 61 de ani, a revenit în forță la CinemaCon 2026, alături de colega sa de platou, Nicole Kidman, pentru a promova mult așteptata continuare, „Practical Magic 2”.

Pentru această ocazie, Bullock a purtat un sacou roșu intens semnat Gabriela Hearst (3.750 de dolari) și pantaloni largi asortați (1.390 de dolari), din colecția stațiune 2026 a creatoarei.

Îmbrăcată de stilistul Ryan Hastings, actrița a purtat sacoul deschis peste un sutien din piele neagră, adăugând o notă îndrăzneață siluetei clasice, iar ținuta a fost completată cu cercei spectaculoși semnați Jacquie Aiche (12.800 de dolari), în formă de pene, de aproximativ 10 centimetri, împodobiți cu un șir de diamante pe mijloc.

Bullock și Kidman au urcat pe scena Warner Bros. de la Dolby Colosseum, în cadrul complexului Caesars Palace, făcând o trimitere jucăușă la celebra reclamă AMC a lui Kidman.

„De ce venim aici, Nicole?”, a întrebat Bullock, oferindu-i colegei ocazia să rostească replica devenită emblematică: „Venim în acest loc pentru magie.”

„Practical Magic 2”, regizat de Susanne Bier, urmărește surorile Owens în confruntarea cu un blestem transmis din generație în generație. Distribuția este completată de Joey King și Maisie Williams, care le interpretează pe fiicele personajului lui Bullock. Filmul va ajunge în cinematografe pe 18 septembrie.

Apariția de la CinemaCon nu a fost singura mișcare importantă a actriței din această săptămână. Vedeta din „Miss Congeniality” și-a creat marți cont pe Instagram, adunând peste 4 milioane de urmăritori în doar câteva ore. Prima postare, însoțită de mesajul „E miezul nopții undeva…”, prezenta un clip amuzant în care pregătește „magic” o margarita, o trimitere la ritualul îndrăgit din filmul original. Un al doilea videoclip a fost publicat cu descrierea „Surorile Owens”.

Jennifer Aniston s-a numărat printre primele vedete care i-au urat bun venit pe platformă, scriind într-o poveste pe Instagram: „E groaznic! O să-ți placă…”, o adaptare a unei replici memorabile din serialul „Friends”.

Sandra Bullock este una dintre cele mai apreciate și versatile actrițe de la Hollywood, cu o carieră care se întinde pe mai multe decenii și care îmbină succesul comercial cu recunoașterea critică. Lansată în anii ’90 cu roluri în filme de acțiune precum „Speed”, ea și-a consolidat rapid statutul de vedetă, demonstrând o capacitate remarcabilă de a trece de la comedii romantice la drame intense.

Momentul de vârf al carierei sale a venit odată cu câștigarea premiului Oscar pentru rolul din „The Blind Side”, unde a impresionat prin profunzimea și autenticitatea personajului. De-a lungul anilor, Bullock a continuat să atragă publicul în producții de succes precum „Gravity” sau „The Proposal”, menținându-și relevanța într-un domeniu extrem de competitiv.

Dincolo de ecran, ea este cunoscută și pentru discreția sa, dar și pentru implicarea în acțiuni caritabile, conturând imaginea unei artiste complete și respectate.

foto: Profimedia

