Sandra Bullock, revenire spectaculoasă pe covorul roșu la premiera „Practical Magic 2", după patru ani de pauză

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Sandra Bullock face din nou senzație pe covorul roșu. După o pauză de patru ani din lumina reflectoarelor, câștigătoarea premiului Oscar, în vârstă de 61 de ani, a revenit în forță la CinemaCon 2026, alături de colega sa de platou, Nicole Kidman, pentru a promova mult așteptata continuare, „Practical Magic 2”.

Pentru această ocazie, Bullock a purtat un sacou roșu intens semnat Gabriela Hearst (3.750 de dolari) și pantaloni largi asortați (1.390 de dolari), din colecția stațiune 2026 a creatoarei.

Îmbrăcată de stilistul Ryan Hastings, actrița a purtat sacoul deschis peste un sutien din piele neagră, adăugând o notă îndrăzneață siluetei clasice, iar ținuta a fost completată cu cercei spectaculoși semnați Jacquie Aiche (12.800 de dolari), în formă de pene, de aproximativ 10 centimetri, împodobiți cu un șir de diamante pe mijloc.

Bullock și Kidman au urcat pe scena Warner Bros. de la Dolby Colosseum, în cadrul complexului Caesars Palace, făcând o trimitere jucăușă la celebra reclamă AMC a lui Kidman.

„De ce venim aici, Nicole?”, a întrebat Bullock, oferindu-i colegei ocazia să rostească replica devenită emblematică: „Venim în acest loc pentru magie.”

„Practical Magic 2”, regizat de Susanne Bier, urmărește surorile Owens în confruntarea cu un blestem transmis din generație în generație. Distribuția este completată de Joey King și Maisie Williams, care le interpretează pe fiicele personajului lui Bullock. Filmul va ajunge în cinematografe pe 18 septembrie.

Apariția de la CinemaCon nu a fost singura mișcare importantă a actriței din această săptămână. Vedeta din „Miss Congeniality” și-a creat marți cont pe Instagram, adunând peste 4 milioane de urmăritori în doar câteva ore. Prima postare, însoțită de mesajul „E miezul nopții undeva…”, prezenta un clip amuzant în care pregătește „magic” o margarita, o trimitere la ritualul îndrăgit din filmul original. Un al doilea videoclip a fost publicat cu descrierea „Surorile Owens”.

Jennifer Aniston s-a numărat printre primele vedete care i-au urat bun venit pe platformă, scriind într-o poveste pe Instagram: „E groaznic! O să-ți placă…”, o adaptare a unei replici memorabile din serialul „Friends”.

Sandra Bullock este una dintre cele mai apreciate și versatile actrițe de la Hollywood, cu o carieră care se întinde pe mai multe decenii și care îmbină succesul comercial cu recunoașterea critică. Lansată în anii ’90 cu roluri în filme de acțiune precum „Speed”, ea și-a consolidat rapid statutul de vedetă, demonstrând o capacitate remarcabilă de a trece de la comedii romantice la drame intense.

Momentul de vârf al carierei sale a venit odată cu câștigarea premiului Oscar pentru rolul din „The Blind Side”, unde a impresionat prin profunzimea și autenticitatea personajului. De-a lungul anilor, Bullock a continuat să atragă publicul în producții de succes precum „Gravity” sau „The Proposal”, menținându-și relevanța într-un domeniu extrem de competitiv.

Dincolo de ecran, ea este cunoscută și pentru discreția sa, dar și pentru implicarea în acțiuni caritabile, conturând imaginea unei artiste complete și respectate.

Citește și:
Lauren Sánchez, declarații rare despre căsnicia cu Jeff Bezos și planurile lor de viitor: „Aș mai face un copil…”

foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
AVANTAJE - editia APRILIE 2026 AVANTAJE - editia APRILIE 2026 24.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția aprilie 2026 ELLE - ediția aprilie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Panini Adrenalyn – Pencil Tins Panini Adrenalyn – Pencil Tins 75 RON Cumpără acum
Panini Adrenalyn XL – Dream box Panini Adrenalyn XL – Dream box 175 RON Cumpără acum
Cuarzo Cristal Roca Punta - Ediția nr.26 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuarzo Cristal Roca Punta - Ediția nr.26 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Geoda din Sahara - Ediția nr.25 (Descoperă Mineralele Pământului) Geoda din Sahara - Ediția nr.25 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Ford Mustang 1969 Boss 429 - ediția nr. 146 (Mașini de Colecție) Ford Mustang 1969 Boss 429 - ediția nr. 146 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum

Recomandari
Adelina Pestrițu, întâlnire memorabilă în vacanță. Alături de ce actor celebru s-a fotografiat: "A fost o plăcere"
People
Adelina Pestrițu, întâlnire memorabilă în vacanță. Alături de ce actor celebru s-a fotografiat: "A fost o plăcere"
Prin ce situație neașteptată au trecut Theo Rose și Anghel Damian. Cum au rezolvat-o cei doi: "Zici că eram într-un coșmar"
People
Prin ce situație neașteptată au trecut Theo Rose și Anghel Damian. Cum au rezolvat-o cei doi: "Zici că eram într-un coșmar"
Tom Cruise surprinde cu o transformare radicală în "Digger", noul film regizat de Alejandro Iñárritu
People
Tom Cruise surprinde cu o transformare radicală în "Digger", noul film regizat de Alejandro Iñárritu
Cum a reușit Gina Pistol să scape de cele 30 de kilograme acumulate în timpul sarcinii: "În cazul meu, cura asta m-a ajutat să îmi dau un restart metabolismului..."
People
Cum a reușit Gina Pistol să scape de cele 30 de kilograme acumulate în timpul sarcinii: "În cazul meu, cura asta m-a ajutat să îmi dau un restart metabolismului..."
Bella Santiago, declarații după ce soțul ei a fost operat în Viena. Cum se simte Nicu Grigore: "Trebuie să facă recuperare"
People
Bella Santiago, declarații după ce soțul ei a fost operat în Viena. Cum se simte Nicu Grigore: "Trebuie să facă recuperare"
Heather Locklear și Lorenzo Lamas formează un cuplu. Primele ipostaze romantice în public
People
Heather Locklear și Lorenzo Lamas formează un cuplu. Primele ipostaze romantice în public
Libertatea
Péter Magyar a vizitat Palatul Prezidențial și l-a zărit pe Viktor Orbán la balconul vecin: „Ca-n filme”
Péter Magyar a vizitat Palatul Prezidențial și l-a zărit pe Viktor Orbán la balconul vecin: „Ca-n filme”
O femeie a aruncat de la balcon peste 160.000 de dolari după ce s-ar fi certat cu soțul, într-un oraș din China
O femeie a aruncat de la balcon peste 160.000 de dolari după ce s-ar fi certat cu soțul, într-un oraș din China
Alexandra Căpitănescu a cucerit publicul din toată lumea. Reprezentanta României la Eurovision Song Contest 2026, succes internațional cu piesa „Choke me”
Alexandra Căpitănescu a cucerit publicul din toată lumea. Reprezentanta României la Eurovision Song Contest 2026, succes internațional cu piesa „Choke me”
Val de turiști străini în România din cauza războiului din Iran. Cei mai mulți – din Germania și Austria
Val de turiști străini în România din cauza războiului din Iran. Cei mai mulți – din Germania și Austria
Ego.ro
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Pomenirea femeii păcătoase, în Miercurea Mare, între învățătură și tradiție
Pomenirea femeii păcătoase, în Miercurea Mare, între învățătură și tradiție
Reacția mamei, înainte ca fiica să fie eutanasiată. Cuvintele ei...
Reacția mamei, înainte ca fiica să fie eutanasiată. Cuvintele ei...
Publicitate
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Moda nu mai e doar despre haine
Moda nu mai e doar despre haine
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Antena 1
Ella Vișan de la Insula Iubirii ar fi într-o relație cu Răzvan Kovacs! Imaginea ce i-a pus pe mulți pe gânduri
Ella Vișan de la Insula Iubirii ar fi într-o relație cu Răzvan Kovacs! Imaginea ce i-a pus pe mulți pe gânduri
Îl mai ții minte pe "micuțul Wil"? Ce și-a făcut Wilmark la 48 de ani și cum arată vedeta în prezent
Îl mai ții minte pe "micuțul Wil"? Ce și-a făcut Wilmark la 48 de ani și cum arată vedeta în prezent
Ce mesaj a transmis Oana Ciocan, după împăcarea cu Jador. Ce detaliu i-a luat prin surprindere pe fanii artistului
Ce mesaj a transmis Oana Ciocan, după împăcarea cu Jador. Ce detaliu i-a luat prin surprindere pe fanii artistului
Kamara, filmat când își ajută fiul să facă primii pași după operația suferită! Cum s-a filmat artistul alături de Leon
Kamara, filmat când își ajută fiul să facă primii pași după operația suferită! Cum s-a filmat artistul alături de Leon
Unica.ro
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
„A venit la ușă la mine, nu știa că eu sunt însurat. Soția mea a deschis ușa”. Jean de la Craiova a povestit ce s-a întâmplat când amanta lui a apărut neanunțată acasă la el. Ce i-a spus nevestei
„A venit la ușă la mine, nu știa că eu sunt însurat. Soția mea a deschis ușa”. Jean de la Craiova a povestit ce s-a întâmplat când amanta lui a apărut neanunțată acasă la el. Ce i-a spus nevestei
„Mama ei mi‑a dat‑o pe fii‑sa... Eu nu mă feresc!” Așa scandal chiar nu s-a mai văzut în showbizul românesc! Ce a putut să povestească public Dan Bursuc, după declarațiile lui Fulgy, depășește orice imaginație. Ioniță de la Clejani l-a dat în judecată
„Mama ei mi‑a dat‑o pe fii‑sa... Eu nu mă feresc!” Așa scandal chiar nu s-a mai văzut în showbizul românesc! Ce a putut să povestească public Dan Bursuc, după declarațiile lui Fulgy, depășește orice imaginație. Ioniță de la Clejani l-a dat în judecată
catine.ro
Blake Lively a vorbit despre cazul „incredibil de dureros” al lui Justin Baldoni, după ce un judecător a respins procesul
Blake Lively a vorbit despre cazul „incredibil de dureros” al lui Justin Baldoni, după ce un judecător a respins procesul
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Dorian Popa a aflat unde va începe munca în folosul comunității după ce a fost condamnat la închisoare cu suspendare: "Mă duc să îmi fac orele"
Dorian Popa a aflat unde va începe munca în folosul comunității după ce a fost condamnat la închisoare cu suspendare: "Mă duc să îmi fac orele"
People

Dorian Popa a aflat unde va face muncă în folosul comunității, după condamnarea primită.

+ Mai multe
Meghan Markle, de la palatul regal la reality show în Australia. Reacția dură a fanilor: "Unde e butonul de dislike când ai nevoie de el!"
Meghan Markle, de la palatul regal la reality show în Australia. Reacția dură a fanilor: "Unde e butonul de dislike când ai nevoie de el!"
People

Meghan Markle a avut timp pentru o scurtă apariție TV în timpul vizitei sale în Australia.

+ Mai multe
Alex Militaru, imagini alături de noua lui iubită. Ce a dezvăluit fostul soț al lui Carmen Grebenișan: "Dragostea învinge întotdeauna"
Alex Militaru, imagini alături de noua lui iubită. Ce a dezvăluit fostul soț al lui Carmen Grebenișan: "Dragostea învinge întotdeauna"
People

Alex Militaru iubește din nou după divorțul de Carmen Grebenișan.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC