Sandra Bullock, apariție rară alături de fiica sa. Cât de mult a crescut Laila și cum a fost surprinsă împreună cu actrița

Sandra Bullock a fost surprinsă alături de fiica ei de 12 ani, Laila, care îi seamănă izbitor.

Sandra Bullock a demonstrat încă o dată că este o mamă extrem de devotată, după ce și-a însoțit fiica, Laila, la o petrecere aniversară, în Culver City.

Actrița premiată cu Oscar a ieșit în oraș alături de fiica ei de 12 ani, Laila.

Bullock a dus-o pe Laila la o petrecere organizată la pista de karting indoor K1 SPEED și a stat aproape de ea pe tot parcursul acestei apariții publice rare. Vedeta din „Gravity” își crește singură copiii, pe Laila și pe fiul ei, Louis, în vârstă de 16 ani, după moartea partenerului ei de lungă durată, Bryan Randall, în 2023. Randall avea 57 de ani și a murit după o luptă de trei ani, dusă în privat, cu scleroza laterală amiotrofică (ALS).

În timp ce Laila purta o pungă mare de cumpărături Lululemon, cel mai probabil cu un cadou pentru sărbătorit, Sandra Bullock își ținea în brațe cățelul adoptat, un pudel pe nume Sweetie.

Deși este încă foarte tânără, Laila este deja aproape la fel de înaltă ca mama ei, care are 1,70 m.

Actrița a adoptat o atitudine protectoare, ținându-și un braț în jurul umerilor fiicei sale în timp ce mergeau împreună. Pentru această apariție discretă, Bullock a ales o ținută lejeră: o șapcă neagră New York Knicks și o jachetă albă tip sherpa, purtată peste o ținută complet neagră.

Aceasta a fost prima apariție publică a Sandrei Bullock de când s-a aflat că actorul Quinton Aaron, care a jucat alături de ea în drama sportivă The Blind Side din 2009, a fost internat și se luptă cu o „infecție severă a sângelui”, potrivit unei pagini GoFundMe lansate pentru a ajuta la acoperirea cheltuielilor medicale și de familie. Într-o declarație pentru DailyMail.com, managerul actorului, Katrina Fristoe, a confirmat că acesta „primește îngrijiri medicale excelente” și este înconjurat de cei dragi.

„Familia apreciază profund valul de susținere din partea fanilor și a presei, dar solicită respectuos intimitate în această perioadă”, a declarat ea, adăugând că vor fi oferite noi informații atunci când starea lui Aaron se va îmbunătăți.

Sandra Bullock, declarație rară despre siguranța familiei sale

Sandra Bullock a făcut o declarație publică rară, exprimându-și „profunda îngrijorare” pentru siguranța familiei sale și avertizându-și fanii cu privire la escrocheriile de pe rețelele sociale.

Câștigătoarea premiului Oscar și-a exprimat temerile legate de faptul că atât familia sa, cât și alte persoane nevinovate sunt vizate de înșelătorii online, subliniind într-o declarație pentru People că orice persoană care pretinde că este ea este, de fapt, un impostor.

„Siguranța familiei mele, precum și a persoanelor nevinovate care sunt exploatate, este o preocupare majoră pentru mine și va veni momentul în care voi vorbi mai mult despre acest subiect. Deocamdată, însă, ne concentrăm pe sprijinirea forțelor de ordine pentru a gestiona această problemă”, a transmis actrița. „Vreau să fie clar că nu am niciun cont pe rețelele sociale. Orice cont care pretinde că îmi aparține sau că este asociat cu mine este fals și a fost creat fie pentru a obține beneficii financiare, fie pentru a manipula oamenii din jurul meu”, a adăugat ea.

Declarația actriței vine în urma unei dezvăluiri făcute de sora ei mai mică, Gesine Bullock-Prado, în vârstă de 54 de ani, care a atras atenția asupra faptului că numeroși escroci se dau drept ea pe Facebook.

Foto: Arhiva ELLE

