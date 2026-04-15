Nicole Kidman, schimbare neașteptată de carieră. Ce decizie a luat după moartea mamei sale

Nicole Kidman a vorbit despre o schimbare neașteptată în cariera sa, inspirată de pierderea mamei ei. Potrivit San Francisco Chronicle, actrița în vârstă de 58 de ani a dezvăluit, în cadrul evenimentului Silk Speakers organizat de University of San Francisco, că își dorește să devină death doula, o profesie pe care chiar ea o descrie drept neobișnuită.

„Sună puțin ciudat”, a recunoscut aceasta, explicând însă că face parte din procesul ei de „expansiune”.

Decizia vine în urma morții mamei sale, Janelle Ann Kidman, în septembrie 2024. În același context,  Nicole Kidman a vorbit despre ultimele momente petrecute alături de aceasta.

„Pe măsură ce mama mea se stingea, era singură, iar familia nu putea face mai mult”.

Actrița a explicat că, în ciuda dorinței de a-i fi aproape, responsabilitățile personale au făcut ca situația să fie dificilă.

„Eu și sora mea, Antonia Kidman, avem atât de mulți copii, carierele noastre și munca noastră”, a spus ea. „Ne doream să avem grijă de ea, pentru că tatăl meu, Antony Kidman, nu mai era în viață”. Acesta a murit în septembrie 2014, la vârsta de 75 de ani.

Reflectând la acea perioadă, Kidman a mărturisit că și-ar fi dorit sprijin specializat.

„Mi-aș fi dorit să existe acei oameni care să fie acolo, să stea obiectiv și să ofere pur și simplu alinare și îngrijire”. În acest context, a adăugat: „Așa că acesta este unul dintre lucrurile pe care le voi învăța”.

Conform International End-of-Life Doula Association, death doula sunt profesioniști non-medicali care oferă sprijin persoanelor care trec prin experiențe legate de moarte.

Momentul pierderii a coincis cu o etapă importantă din cariera actriței. Potrivit relatărilor, inclusiv din San Francisco Chronicle, Nicole Kidman ajunsese în Italia, la Festivalul de Film de la Veneția, pentru a primi premiul pentru cea mai bună actriță pentru rolul din „Babygirl”, atunci când a aflat vestea.

„Sunt în stare de șoc și trebuie să merg la familia mea”, a transmis ea într-o declarație, referindu-se la „frumoasa și curajoasa mea mamă”.

Actrița a vorbit despre impactul profund al acestei pierderi, subliniind rolul esențial pe care mama sa l-a avut în viața ei: aceasta a „format-o, ghidat-o și creat-o”, concluzionând: „Inima mea este frântă”.

Nicole Kidman a revenit asupra subiectului într-un interviu acordat emisiunii CBS Sunday Morning, la trei luni după eveniment, unde a povestit ultima conversație avută cu mama sa.

„Urma să mă urc într-un avion și să mă întorc să o văd”, a spus ea în decembrie 2024. „Iar ea mi-a spus: ‘Poate mai aștepți puțin, pentru că cred că ai nevoie să ai grijă de tine acum, Nicky'”.

Nicole Kidman, o nouă relație după divorțul de Keith Urban

Nicole Kidman ar avea o nouă relație. Actrița ar fi tot mai apropiată de colegul ei din Scarpetta, Simon Baker, lucru care, potrivit relatărilor, l-a afectat profund pe fostul ei soț, Keith Urban.

Cei doi, care interpretează un cuplu căsătorit în noul serial, au fost văzuți ținându-se de mână și zâmbind larg împreună la începutul acestei luni, la premiera show-ului din New York.

La eveniment, Nicole Kidman a recunoscut că chimia dintre ei „pur și simplu vibrează”, în timp ce Simon, 56 de ani, a adăugat în glumă: „Nu pup și povestesc apoi”.

Ce părere are Keith Urban de relația fostei sale soții

Fostul soț al lui Nicole, Keith Urban, se spune că este devastat de presupusa ei relație, având în vedere cât de repede pare să treacă peste despărțirea lor de anul trecut.

„Să-i vadă pe Nicole și Simon ținându-se de mână a fost echivalentul de a-și vedea cel mai bun prieten cu soția lui și l-a afectat serios”, a declarat o sursă pentru revista Womans Day. „Știa că era firesc pentru ea să se sprijine pe Simon, el a fost acolo și pentru Naomi Watts după despărțirea ei de Liev Schreiber”.

Sursa a adăugat că Keith speră cu tărie că Nicole și Simon doar se distrează pentru promovarea serialului, deoarece o relație reală între ei l-ar devasta.

„Keith speră că doar exagerează pentru titlurile din presă. Dar chiar și așa, pentru el pare o trădare, pentru că atât Nicole, cât și Simon știu cât de mult l-ar răni chiar și sugestia unei relații între ei”, a spus sursa. „Deja bănuia că se apropie în timpul filmărilor. Asta a devenit cel mai mare coșmar al lui”.

Actrița din Babygirl este apropiată de Simon de zeci de ani și este, de asemenea, bună prietenă cu fosta soție a lui Simon, Rebecca Rigg, de care acesta s-a despărțit în 2020.

„Urăște faptul că dau interviuri despre cât de apropiați sunt. Este în stare de șoc total că ea ar afișa o nouă relație atât de curând după divorțul lor. Nu asta au stabilit pentru binele fetelor”, a mai spus sursa. „Nu subestima cât de mult îl va afecta să o vadă ținând de mână un alt bărbat pe covorul roșu. El știe mai bine decât oricine cât de mult se baza Nicole pe el în astfel de momente, acum se bazează pe Simon și îi este greu să accepte asta”.

În ianuarie, s-a relatat că prietenii apropiați ai lui Nicole o încurajau să meargă mai departe după divorț, reintrând în lumea întâlnirilor. Recent, s-a aflat că Nicole Kidman și Keith Urban au ajuns la un acord privind divorțul lor și împărțirea bunurilor.

Nicole Kidman, primele declarații despre divorțul de Keith Urban

Nicole Kidman a vorbit pentru prima dată despre divorțul de Keith Urban, după ce a depus actele în septembrie 2025.

Într-un interviu oferit publicației Variety, actrița a abordat atât proiectele sale profesionale, cât și schimbările din viața personală din ultimul an. Interviul a inclus detalii despre continuarea filmului Practical Magic, despre noul serial Scarpetta, dar și despre perioada dificilă prin care a trecut după separarea de Keith Urban.

Întrebată de Variety dacă „se descurcă bine” după despărțire, Nicole Kidman a răspuns:

„Da, pentru că voi merge mereu către ceea ce este bun”.

Actrița a subliniat că, în această perioadă, familia rămâne prioritatea ei.

„Pentru mine, recunoștința se leagă de familia mea, de a o păstra așa cum este și de a merge mai departe. Asta e tot”, a declarat ea pentru Variety. „Despre restul nu vorbesc, din respect. Rămân într-un punct în care spun: ‘Suntem o familieși asta vom continua să fim. Fetele mele frumoase, dragile mele, care dintr-odată sunt femei”.

