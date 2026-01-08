Nicole Kidman și Keith Urban au ajuns la un acord privind divorțul

Nicole Kidman și Keith Urban și-au finalizat divorțul, confirmă Page Six. Documente depuse recent la tribunal arată că foștii soți au fost de acord să renunțe la orice drept privind pensia alimentară pentru copii și sprijinul financiar între soți.

Divorțul dintre Nicole Kidman și Keith Urban s-a finalizat

Conform înțelegerii, fiicele lor, Sunday Rose, în vârstă de 17 ani, și Faith Margaret, de 15 ani, vor locui cu actrița timp de 306 zile pe an. Keith Urban va petrece timp cu ele „în fiecare al doilea weekend”. De asemenea, Urban și Kidman, ambii în vârstă de 58 de ani, au convenit că niciunul nu va plăti pensie alimentară, invocând veniturile lunare raportate, care depășesc 100.000 de dolari fiecare.

Nicole Kidman și Keith Urban au mai stabilit ca toate bunurile, inclusiv investițiile, conturile bancare, mobilierul, electrocasnicele, vehiculele și obiectele personale, să fie împărțite de comun acord, fiecare păstrând ceea ce se află în prezent în posesia sa.

Totodată, toate pretențiile privind pensia alimentară între soți au fost abandonate, iar fiecare parte va suporta propriile cheltuieli și onorarii legale. Rămâne neclar dacă cei doi au avut un contract prenupțial. Deși o audiere fusese programată pentru marți, Nicole Kidman a renunțat la dreptul de a se prezenta în instanță, deoarece se întorsese cu o zi înainte din Australia, unde își petrecuse sărbătorile alături de fiicele lor.

În septembrie 2025, Page Six a confirmat că Nicole Kidman și Keith Urban se separau după 19 ani de căsnicie.

„Uneori, relațiile pur și simplu ajung la final”, declara atunci o sursă, adăugând că Nicole Kidman „nu își dorea separarea și încerca să salveze lucrurile”. Actrița a depus ulterior actele de divorț pe 30 septembrie, invocând „diferențe ireconciliabile”. Se pare că cei doi locuiau separat încă de la începutul verii 2025.

După despărțire, s-a zvonit că interpretul piesei „You Look Good in My Shirt” ar avea o relație cu chitarista sa, Maggie Baugh. Totuși, o prietenă apropiată a acesteia a negat speculațiile. Nicole Kidman și Keith Urban s-au cunoscut pentru prima dată la gala G’Day USA, în ianuarie 2005, iar un an mai târziu s-au căsătorit.

Anterior, Nicole Kidman a fost căsătorită cu Tom Cruise între 1990 și 2001. Cei doi au împreună doi copii: Bella, în vârstă de 32 de ani, și Connor, de 30 de ani.

Actrița, declarații după separare

Nicole Kidman a lăsat să se înțeleagă că traversează o perioadă emoțională complicată după încheierea căsniciei cu Keith Urban. Dezvăluirile au fost făcute în cadrul unui dialog cu Ariana Grande, publicat în Interview Magazine.

Întrebată de artistă cum se simte, Nicole Kidman a oferit un răspuns scurt, însă foarte sugestiv.

„Rezist, mă țin pe picioare”, a spus ea.

Actrița din Big Little Lies a vorbit și despre perioada filmărilor pentru continuarea peliculei Practical Magic, realizate chiar înainte ca despărțirea de Urban să devină publică. Kidman a explicat că, pe platouri, s-a simțit într-un mediu în care a putut respira din nou.

„M-am simțit în siguranță și protejată. Eu, Sandy Bullock, apoi Joey King și Maisie [Williams], am avut o distribuție incredibilă. A fost atât de distractiv”, a spus Kidman, adăugând că, de multe ori, filmările nu sunt la fel de plăcute deoarece pot fi epuizante emoțional.

Citește și:

Ce cadou impresionant va primi Romina Gingașu de la soțul ei, Piero Ferrari, cu ocazia aniversării a 9 ani de relație

Foto: Arhiva ELLE

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro