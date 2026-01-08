Andreea Berecleanu, mândră de soțul ei. Ce realizare impresionantă a atins medicul Constantin Stan

Andreea Berecleanu a împărtășit cu urmăritorii săi de pe Facebook un motiv de mândrie și bucurie, dedicând un mesaj emoționant soțului ei, medicul Constantin Stan.

Andreea Berecleanu, mesaj emoționant pentru medicul Constantin Stan

Celebrul medic Constantin Stan a fost inclus recent în topul celor mai buni 10 specialiști în rinoplastie din lume pentru perioada 2025–2026, o recunoaștere internațională care subliniază excelența profesională și contribuția sa în domeniul chirurgiei faciale, potrivit Reuters.

„Recunoștință & bucurie

Zilele acestea au venit cu o surpriză frumoasă. Soțul meu, Dr. Constantin Stan, a fost inclus în Top 10 cei mai buni specialiști în rinoplastie din lume 2025–2026 — o recunoaștere care onorează și motivează. Un clasament internațional, publicat pe platforma Reuters. Le mulțumim celor care au realizat acest clasament. Chirurgia feței este într-o continuă evoluție, iar promisiunile rămân aceleași: inovație, performanță, echilibru și grijă față de pacienți.”, a scris prezentatoarea TV pe rețeaua de socializare.

Mesajul Andreei Berecleanu a strâns rapid aprecieri și comentarii din partea fanilor, care i-au transmis felicitări și au salutat atât performanța medicului, cât și sprijinul necondiționat al partenerei sale. Într-o lume în care competiția în domeniul medical este tot mai acerbă, recunoașterea internațională este un adevărat simbol al dedicării, profesionalismului și rezultatelor de excepție.

Dr. Constantin Stan este cunoscut pentru intervențiile sale în chirurgia estetică și pentru abordarea atentă față de pacienți, axată pe echilibru și armonie.

Detalii despre relația lor și cererea în căsătorie

Andreea Berecleanu și Constantin Stan s-au căsătorit în noiembrie 2016. Partenerul prezentatoarei TV este fondatorul unei clinici în domeniul esteticii și este cunoscut pentru inovațiile pe care le-a adus domeniului, de la instrumente folosite în practica sa, la proceduri noi la granița dintre frumusețe și sănătate. După apropierea de acesta, vedeta și-a lărgit preocupările și către domeniul de interes al soțului său, pe care îl ajută deseori în comunicarea și promovarea legată de activitățile sale profesionale. Andreea Berecleanu a mai fost căsătorită în trecut cu Andrei Zaharescu. Au divorțat în 2013 și au împreună doi copii, pe Eva și Petru.

Într-un interviu de acum ceva timp, Andreea Berecleanu a vorbit despre decizia ei de a amâna căsătoria cu medicul Constantin Stan, deși a știut încă de la începutul relației că își dorește să facă acest pas.

„Cererea a venit imediat, la câteva săptămâni distanță, moment în care am spus DA. Doar că era prea devreme pentru Eva și Petru, ei nu erau pregătiți în acel moment pentru acest pas. Trăiau cu noi, în noua formulă, erau bine, nu au avut nevoie nici de terapie. Doar că nu am vrut să risc deloc să-i rănesc printr-un gest de nerăbdare. Eu și Constantin ne iubeam, asta era clar. Eram deja o familie. Peste trei ani, când am hotărât să facem pasul către căsătorie, copiii erau deja pregătiți și bucuroși pentru eveniment. L-au înțeles”, a declarat Andreea Berecleanu pentru VIVA!

