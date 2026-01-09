Laura Cosoi, declarații emoționante despre familie după ce a anunțat că este însărcinată pentru a cincea oară: „Ajutorul meu de bază…”

La începutul anului 2026, Laura Cosoi a anunțat că familia ei se va mări din nou. Actrița se pregătește să devină mamă pentru a cincea oară. Vedeta are deja patru fete, pe Rita, Vera, Lara și Aida, alături de soțul ei, Cosmin Curticăpean.

Laura Cosoi, declarații emoționante despre familie

După ce a anunțat că este însărcinată cu al cincilea copil, Laura Cosoi a făcut o sesiune de întrebări pe contul ei de Instagram. Actrița a răspuns la câteva curiozități din partea fanilor, inclusiv legate de cum se decurcă la momentul actual cu cele patru fiice ale sale. Vedeta a recunoscut că principalul sprijin îl reprezintă soțul ei, Cosmin Curticăpean, însă cei doi mai au parte de ajutor și din partea altor persoane.

„Ajutorul meu de bază în tot și toate este Cosmin. Dar avem pe cineva care ne ajută zilnic în casă cu curățenia și asta contează enorm. Ne ajută și părinții lui Cosmin, care mai vin de la Târgu Mureș când este nevoie și ne ajută cu tot dragul. Mai apelez și la sora sau verișorul meu de la Iași, la prieteni, care cum poate. Dacă nu ne descurcăm cu dusul sau adusul de la after, apelăm și la șoferul nostru de la brutărie și la soția lui, care preiau din responsabilități și ne sunt de ajutor”, a transmis Laura Cosoi pe Instagram.

Laura Cosoi a anunțat că este din nou însărcinată

Pe 2 ianuarie, chiar în ziua în care Laura Cosoi a împlinit 44 de ani, actrița a anunțat cu multă bucurie și emoție faptul că va deveni mamă pentru a cincea oară. Vedeta le-a împărtășit fanilor vestea din vacanța din Thailanda petrecută alături de familia ei. Laura Cosoi a publicat un scurt video, prin care arată testul de sarcină pozitiv.

„Îmi sărbătoresc ziua de naștere celebrând viața — viața în cea mai pură, frumoasă, complexă și plină de însemnătate formă a ei. Mulțumim, Doamne pentru darul primit!”, a scris Laura Cosoi pe Instagram.

Laura Cosoi, despre regulile pe care le aplică în creșterea și educarea fetițelor sale

Într-un interviu acordat recent, Laura Cosoi a vorbit despre regulile pe care le-a impus fiicelor sale.

„Noi am mers pe ideea de echilibru și când am fost depășiți de echilibru, în sensul că nu mai puteam să gestionăm desprinderea de device, mă refer aici în special de desene, am renunțat total. În momentul de față, copiii nu se mai uită la televizor decât foarte rar, urmăresc doar anumite desene animate care au un fir narativ de la un capăt la altul, nu neapărat episoade, ci să înțeleagă o poveste. Nu au acces la telecomandă ca să poată să scroll-eze, să schimbe, deci trebuie să urmărească de la un capăt la altul, altfel se întrerup. Nu se mănâncă, evident, în fața televizorului, nu avem genul ăsta de obiceiuri. Cam astea sunt, dar timpul pe care îl petrecem împreună este extrem de important”, a povestit actrița pentru Cancan.ro.

Laura Cosoi a mai precizat că un lucru pe care ea și soțul ei îl consideră important este ca fetițele să facă sport.

„Faptul că suntem preocupați să facă sport, să fie cât mai mult în natură, asta contează enorm în toată dezvoltarea. (…) Amândoi, fiind profesori, am preluat un pic genul ăsta destul de milităresc și cu program. Avem program, avem reguli destul de multe”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Citește și:

North West, fiica lui Kim Kardashian, surprinsă cu accesorii controversate, inclusiv diamante de peste 100 de carate

Foto: Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro