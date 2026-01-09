Daniel Pavel are o dorință specială pentru 2026: „Va fi o aventură…”

Daniel Pavel a dezvăluit ce dorințe speciale are în 2026.

Daniel Pavel și Ana Maria Pop
Daniel Pavel, în vârstă de 46 de ani, a intrat în 2026 cu energie, planuri mari și o experiență exotică proaspăt încheiată. Prezentatorul noului reality show de la PRO TV, „Desafio: Aventura”, și-a început anul departe de România, într-o călătorie solo în Thailanda. De data aceasta, vedeta nu a fost însoțită de soția sa, Ana, cea care, de obicei, îi este alături în deplasările profesionale, mai ales în cele din Republica Dominicană.

Daniel Pavel, despre dorințele din 2026

Vacanța asiatică a venit la pachet cu multă muncă, emoții și adrenalină, dar și cu un plus de optimism. Daniel Pavel privește 2026 ca pe un an al schimbărilor și al dorințelor împlinite, atât pe plan profesional, cât și personal. Iar cea mai importantă aspirație rămâne legată de familie: prezentatorul își dorește ca el și soția sa, alintată Anuța, să devină părinți.

Revedere-surpriză după Thailanda

Întoarcerea din Asia a fost marcată de un moment special. Daniel Pavel a fost luat prin surprindere chiar pe aeroport, acolo unde Ana l-a așteptat fără să îl anunțe.

„Ana mi-a făcut o surpriză, a venit la Otopeni când m-am întors din Thailanda. Nu mă așteptam pentru că era de dimineață și era foarte multă lume. Ana a avut foarte multă treabă și e bine. Ea m-a întrebat la un moment dat dacă nu mi-e dor de casă, dar pot să spun că nu am avut niciun moment și nu apucam să mă gândesc prea mult. Nu era timp și spațiu de relaxare! ‘Îmi e dor’, i-am spus, dar a fost minunat, a fost totul cum trebuie și ce trebuie!”, a povestit Daniel Pavel despre experiența lui thailandeză pentru Click!.

Deși a lipsit de lângă soția lui, prezentatorul spune că ritmul intens al filmărilor nu i-a lăsat prea mult timp pentru nostalgii. Totul a fost concentrat pe noul proiect de la PROTV, care promite să fie unul dintre cele mai spectaculoase reality show-uri ale anului.

2026, anul focului și al dorințelor mari

Daniel Pavel privește noul an ca pe un capitol plin de forță și transformare, inspirat chiar și de simbolistica zodiacului chinezesc. Pentru el, 2026 nu înseamnă doar audiențe și proiecte TV, ci și planuri personale care merg mult mai adânc.

„2026 va fi o aventură, din februarie, în zodiacul chinezesc, e Anul Calului de Foc! Și așa va fi! Calul nostru de foc vine din Thailanda! Gândurile mele sunt să ajungă la public intensitatea cu care am filmat, cu care s-a creat, se montează, editează și promovează acest nou show de la PROTV, ‘Desafio: Aventura’. În planul profesional vreau să facem mult mai multe lucruri la PROTV decât făceam până acum. După 30 de ani poate facem și mai multe și să vedem și în plan personal ce ne aduce vreo Zâna Măseluță! Dacă va fi cazul! Aici o să mai povestim! Planul este să se mărească familia dar când și cum, rămâne la Doamne-Doamne!’, a spus Daniel Pavel.

Dacă ar fi să își definească propriul obiectiv pentru acest an, Daniel Pavel spune că își dorește să semene cu spiritul emisiunii pe care o prezintă: autentic, intens și plin de energie.

„Am zis că cei trei piloni, o să tot spun așa… Noi ne-am gândit la „Desafio: Aventura” să fie un show autentic, aspirațional și amuzant! Așa vreau să fiu și eu anul ăsta! Sper să reușesc! Nu am stabilit încă prima vacanță cu Ana pentru 2026. Ne dorim să mergem undeva unde e soare pentru că ei îi place soarele și eu îmi doresc asta dar nu am stabilit încă nimic în acest sens. E prea devreme!”, a mai adăugat Daniel Pavel.

Adela Popescu a fost contactată pentru un nou proiect TV. De ce ezită să accepte: „Discutăm despre asta'

