Când are loc premiera emisiunii Desafio: Aventura, prezentată de Daniel Pavel. Anunțul oficial făcut de PRO TV: „O confruntare reală cu limitele umane”

Așteptarea a luat sfârșit. Desafio: Aventura, cel mai intens reality show de aventură din România, debutează luni, 5 ianuarie 2026, la PRO TV și pe VOYO.

Sub sloganul acestui sezon, Cele șapte coroane ale șarpelui', telespectatorii vor fi martorii unei competiții fără precedent, filmată în îndepărtata Thailanda, care aduce în prim-plan curajul, rezistența, adaptarea și spiritul de echipă, într-o luptă pentru marele premiu de 150.000 de Euro.

24 de concurenți au pornit într-o experiență care le va pune la încercare atât limitele fizice, cât și pe cele mentale. Împărțiți în trei echipe – Norocoșii, Visătorii și Luptătorii – aceștia s-au întâlnit pentru prima dată într-o ceremonie spectaculoasă desfășurată la templul Wat Thung Sai Thong, una dintre cele mai impresionante locații din provincia Chumphon. Un loc încărcat de istorie, tradiție și spiritualitate, ales simbolic pentru a marca începutul unei aventuri care promite adrenalină, emoție și revelații personale.

Prezentat de Daniel Pavel, Desafio: Aventura aduce pe ecran peisaje exotice spectaculoase, trasee sportive pline de adrenalină, confruntări dure între cele trei echipe, intrigi puternice și povești de viață care vor ține telespectatorii cu sufletul la gură, cu fiecare ediție difuzată.

„Desafio: Aventura este atât un super game show, cât și un reality al depășirii de obstacole, o confruntare reală cu limitele umane, în călătoria inițiatică spre marele premiu de 150.000 de euro. În decorurile spectaculoase ale junglei și mării din Thailanda, o producție PRO TV de anvergură, unică ca dimensiune și competențe – peste 100 de oameni, la 10.000 km de casă, transmit iubitorilor de adrenalină o experiență care îi va transforma pe cei care au avut curajul să intre în această competiție”, declară Daniel Pavel.

Într-un cadru exotic, dar deloc ușor de cucerit, fiecare pas va conta. Concurenții vor trece prin provocări fizice și mentale extreme, iar prima lor probă – cea a teritoriului – le va decide soarta pentru următoarea săptămână. Vor avea parte fie de confort deplin, fie de viața autentică alături de localnici, fie de supraviețuire în cele mai dure condiții.

„Publicul va vedea un ciclon tropical de emoții autentice, decizii cumplite, cu consecințe grele și lupte adevărate pentru supraviețuire. Toate, cu spirit de aventură, povești thailandeze și entertainment cum nu s-a mai văzut într-un reality”, continuă Daniel Pavel.

Astfel, trei lumi complet diferite îi vor aștepta pe participanți. Vila va oferi câștigătorilor confortul suprem, cu paturi, mese îmbelșugate și dușuri calde. Satul va deveni o lecție de muncă, comunitate și adaptare, unde resursele trebuie câștigate zi de zi. Pustiul va reprezenta cea mai grea încercare, un spațiu al supraviețuirii pure, în care lupta pentru hrană și siguranță va fi continuă.

Desafio: Aventura nu este doar o competiție televizată, ci o experiență totală și o călătorie care le va schimba concurenților percepția asupra vieții, a echilibrului interior și a curajului. Cine va reuși să reziste presiunii, să se adapteze provocărilor Thailandei și să rămână în joc până la final? Răspunsurile vor veni, pas cu pas, în Desafio: Aventura, începând cu 5 ianuarie 2026, la PRO TV și pe VOYO.

Citește și:

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…'

foto: PR

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro