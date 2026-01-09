Te încarci negativ la serviciu și explodezi acasă? Cum să te autoreglezi

Să nu te autoreglezi deloc, să dai frâu emoțiilor și să nu îți filtrezi comportamentele e un soi de ruletă rusească. Nu știi când nimerești glonțul și consecințele sunt letale. Căci asta se poate întâmpla cu relația de cuplu, să aibă un final pe care tu nu ți-l dorești pentru că partenerul pur și simplu nu mai poate. Nu mai poate să încaseze accese de furie, frustrare, să fie un soi de sac de box pentru eliberarea sau consumarea emoțiilor tale negative.

Da, ne putem coregla în relație cu prietenii, cu partenerul de cuplu, dar printr-o discuție caldă, o îmbrățișare, nu prin jigniri și umilire. Te poți simți bine pe moment deoarece ai dat tot afară, dar ce se întâmplă cu cel din fața ta bombardat pe nedrept? Și iată cum acest comportament va măcina încet și sigur relația, iar tu nu vei dobândi strategii sănătoase de relaționare sau de autoreglare. Ai văzut ce câștigi dar mai ales ce pierzi când explodezi acasă? Nu vrei să mai procedezi așa? Câteva soluții.

Ancora

Un inel pe care nu îl dai jos niciodată, un lanț cu un pandantiv anume pot deveni ancore utile. Nu porți bijuterii sau le dai jos imediat ce ajungi acasă? Să duci mâna la inimă este o altă ancoră simplă care să-ți amintească de ce este important pentru tine ori de câte ori apare pornirea respectivă. Ce e important? Relația. Să îți verși furia pe partener, frustrarea cu care ai venit de la serviciu, îți distruge treptat relația și nici nu rezolvă problemele de muncă.

Timeout

Observă ce se întâmplă în corp ori de câte ori apare furia aceea devastatoare. Care sunt senzațiile fizice, ce identifici pe măsură ce intensitatea emoțională crește? Ca și cum faci un termometru, cu grade, doar că pentru furie. La ce grad, la ce senzație fizică știi că urmează să nu te mai poți controla? Când identifici punctul respectiv știi că e important să acționezi acolo. Să pleci din încăpere, din discuție cât încă mai ai control. Uneori poate fi o evitare elegantă, alteori e chiar necesar să îți anunți partenerul în cazul în care acesta insistă, că ești aproape de explozia pe care dorești să o eviți, te retragi 10-15 minute pentru a te calma și apoi revii.

Limitele la serviciu

Sigur că poți lucra la strategiile tale de reglare și de control al emoțiilor, dar ce se întâmplă cu cauza? Tratăm doar simptomele și cauza nu? Oare nu pui limite la job și e necesar să faci asta? Nu îți cere nimeni nimic suplimentar, dar partea ta exigentă și perfecționistă îți cere să te încarci, să muncești până târziu? Ești nemulțumită de salariu, de șef, de colectiv? De ce nu îți cauți alt serviciu? Care este cel mai rău lucru care se poate întâmpla dacă începi să pleci la program sau să refuzi sarcini care nu au legătură cu fișa postului, ori să accepți să le faci, dar în ritmul tău, fără a lucra la final de săptămână?

Grounding, meditație, vizualizare…

… sunt exerciții pe care e indicat să le faci frecvent, tocmai pentru a deprinde capacitatea de a-ți controla emoțiile și a dezvolta partea din creier responsabilă fix cu asta. Simte scaunul solid sub șezut, tălpile cum se odihnesc pe podea, cum se simt picioarele în pantof. Cum simți soarele pe piele, vântul, mirosul de iarnă, copaci înfloriți, ori cel specific toamnei.

Ori de câte ori e posibil folosește la maxim ceea ce poate deveni o experiență senzorială, cum simți picioarele pe iarbă, pe nisip, ori chiar ce poți culege senzorial în drum spre birou sau spre casă. Meditația ghidată sau nu, ai o mulțime de aplicații care te ajută în acest sens. O situație conflictuală la birou, stresul și tensiunea plutesc în aer? Imaginează-ți cum o cupolă transparentă te înconjoară și nu permite ca prin ea să ajungă la tine toată această negativitate.

