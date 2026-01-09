Te încarci negativ la serviciu și explodezi acasă? Cum să te autoreglezi

Este obligatoriu să te autoreglezi emoțional pentru a-ți proteja relația dar și pe tine. În plus, e necesar să înveți să te raportezi diferit și la locul de muncă.

Homepage  / Lifestyle / Relatii si cuplu
  de  Cristescu Catalina
Te încarci negativ la serviciu și explodezi acasă? Cum să te autoreglezi

Să nu te autoreglezi deloc, să dai frâu emoțiilor și să nu îți filtrezi comportamentele e un soi de ruletă rusească. Nu știi când nimerești glonțul și consecințele sunt letale. Căci asta se poate întâmpla cu relația de cuplu, să aibă un final pe care tu nu ți-l dorești pentru că partenerul pur și simplu nu mai poate. Nu mai poate să încaseze accese de furie, frustrare, să fie un soi de sac de box pentru eliberarea sau consumarea emoțiilor tale negative.

Da, ne putem coregla în relație cu prietenii, cu partenerul de cuplu, dar printr-o discuție caldă, o îmbrățișare, nu prin jigniri și umilire. Te poți simți bine pe moment deoarece ai dat tot afară, dar ce se întâmplă cu cel din fața ta bombardat pe nedrept? Și iată cum acest comportament va măcina încet și sigur relația, iar tu nu vei dobândi strategii sănătoase de relaționare sau de autoreglare. Ai văzut ce câștigi dar mai ales ce pierzi când explodezi acasă? Nu vrei să mai procedezi așa? Câteva soluții.

Ancora

Un inel pe care nu îl dai jos niciodată, un lanț cu un pandantiv anume pot deveni ancore utile. Nu porți bijuterii sau le dai jos imediat ce ajungi acasă? Să duci mâna la inimă este o altă ancoră simplă care să-ți amintească de ce este important pentru tine ori de câte ori apare pornirea respectivă. Ce e important? Relația. Să îți verși furia pe partener, frustrarea cu care ai venit de la serviciu, îți distruge treptat relația și nici nu rezolvă problemele de muncă.

Timeout

Observă ce se întâmplă în corp ori de câte ori apare furia aceea devastatoare. Care sunt senzațiile fizice, ce identifici pe măsură ce intensitatea emoțională crește? Ca și cum faci un termometru, cu grade, doar că pentru furie. La ce grad, la ce senzație fizică știi că urmează să nu te mai poți controla? Când identifici punctul respectiv știi că e important să acționezi acolo. Să pleci din încăpere, din discuție cât încă mai ai control. Uneori poate fi o evitare elegantă, alteori e chiar necesar să îți anunți partenerul în cazul în care acesta insistă, că ești aproape de explozia pe care dorești să o eviți, te retragi 10-15 minute pentru a te calma și apoi revii.

Limitele la serviciu

Sigur că poți lucra la strategiile tale de reglare și de control al emoțiilor, dar ce se întâmplă cu cauza? Tratăm doar simptomele și cauza nu? Oare nu pui limite la job și e necesar să faci asta? Nu îți cere nimeni nimic suplimentar, dar partea ta exigentă și perfecționistă îți cere să te încarci, să muncești până târziu? Ești nemulțumită de salariu, de șef, de colectiv? De ce nu îți cauți alt serviciu? Care este cel mai rău lucru care se poate întâmpla dacă începi să pleci la program sau să refuzi sarcini care nu au legătură cu fișa postului, ori să accepți să le faci, dar în ritmul tău, fără a lucra la final de săptămână?

Grounding, meditație, vizualizare…

… sunt exerciții pe care e indicat să le faci frecvent, tocmai pentru a deprinde capacitatea de a-ți controla emoțiile și a dezvolta partea din creier responsabilă fix cu asta. Simte scaunul solid sub șezut, tălpile cum se odihnesc pe podea, cum se simt picioarele în pantof. Cum simți soarele pe piele, vântul, mirosul de iarnă, copaci înfloriți, ori cel specific toamnei.

Ori de câte ori e posibil folosește la maxim ceea ce poate deveni o experiență senzorială, cum simți picioarele pe iarbă, pe nisip, ori chiar ce poți culege senzorial în drum spre birou sau spre casă. Meditația ghidată sau nu, ai o mulțime de aplicații care te ajută în acest sens. O situație conflictuală la birou, stresul și tensiunea plutesc în aer? Imaginează-ți cum o cupolă transparentă te înconjoară și nu permite ca prin ea să ajungă la tine toată această negativitate.

Citește și:
Atmosfera din cuplu este tensionată? Ce este de făcut când partenerul tău are o perioadă proastă și își gestionează greu emoțiile

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Filme de neratat în luna ianuarie 2026 în cinematografe
Lifestyle
Filme de neratat în luna ianuarie 2026 în cinematografe
Actori care au renunțat la cariera de la Hollywood după un singur film
Lifestyle
Actori care au renunțat la cariera de la Hollywood după un singur film
Atmosfera din cuplu este tensionată? Ce este de făcut când partenerul tău are o perioadă proastă și își gestionează greu emoțiile
Lifestyle
Atmosfera din cuplu este tensionată? Ce este de făcut când partenerul tău are o perioadă proastă și își gestionează greu emoțiile
Filme premiate care au ajuns să fie aspru criticate
Lifestyle
Filme premiate care au ajuns să fie aspru criticate
Te-ai despărțit recent? Ce este obligatoriu să eviți în această perioadă
Lifestyle
Te-ai despărțit recent? Ce este obligatoriu să eviți în această perioadă
Vedete care au oferit cadouri impresionante părinților
Lifestyle
Vedete care au oferit cadouri impresionante părinților
Libertatea
Cum arată Gina Pistol în costum de baie la 45 de ani. S-a zvonit recent că și-a făcut o nouă procedură estetică
Cum arată Gina Pistol în costum de baie la 45 de ani. S-a zvonit recent că și-a făcut o nouă procedură estetică
Vedetele refuzate la Survivor România 2026. Un concurent de la Insula Iubirii n-a trecut de casting: „Copilăria am făcut-o la bunici, în Tecuci”
Vedetele refuzate la Survivor România 2026. Un concurent de la Insula Iubirii n-a trecut de casting: „Copilăria am făcut-o la bunici, în Tecuci”
Imagini cu Antonia în costum de baie. Cum arată artista, după ce și-a mărit posteriorul și a fost la un pas de tragedie
Imagini cu Antonia în costum de baie. Cum arată artista, după ce și-a mărit posteriorul și a fost la un pas de tragedie
Cum a apărut iubita lui Cătălin Scărlătescu în Mexic. Cuplul se află în vacanță de aproape trei săptămâni
Cum a apărut iubita lui Cătălin Scărlătescu în Mexic. Cuplul se află în vacanță de aproape trei săptămâni
Ego.ro
Zodii care se atrag ca un magnet. Relații pasionale și chimie irezistibilă
Zodii care se atrag ca un magnet. Relații pasionale și chimie irezistibilă
Momentul când corpul îți spune STOP: ăsta este primul semn!
Momentul când corpul îți spune STOP: ăsta este primul semn!
Cifra anului tău personal: ce lecții și surprize aduce 2026
Cifra anului tău personal: ce lecții și surprize aduce 2026
Zodii care nu rezistă împreună oricât de mult ar lupta pentru relație
Zodii care nu rezistă împreună oricât de mult ar lupta pentru relație
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Ghidul de vacanță: cum pleci liniștit
Ghidul de vacanță: cum pleci liniștit
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Sydney Sweeney a pozat nud, acoperită doar de vopsea aurie. Imaginile momentului cu cea mai râvnită blondă din showbiz
Sydney Sweeney a pozat nud, acoperită doar de vopsea aurie. Imaginile momentului cu cea mai râvnită blondă din showbiz
Cum arată acum Antonia în costum de baie, după intervenția de urgență în zona posteriorului. Ipostazele fierbinți în care apare
Cum arată acum Antonia în costum de baie, după intervenția de urgență în zona posteriorului. Ipostazele fierbinți în care apare
Chef Richard Abou Zaki, video adorabil alături de fiica lui, Carlotta. Ce cuvinte a învățat-o în limba română
Chef Richard Abou Zaki, video adorabil alături de fiica lui, Carlotta. Ce cuvinte a învățat-o în limba română
Exclusiv | Primele poze oficiale cu triburile de la Survivor. Cum arată simbolurile Faimoșilor și Războinicilor
Exclusiv | Primele poze oficiale cu triburile de la Survivor. Cum arată simbolurile Faimoșilor și Războinicilor
Unica.ro
Horoscopul dragostei pentru 2026 e aici! Ce zodii vor uita, în sfârșit, de necazuri și vor trăi fiorii iubirii și cine are toate șansele să se despartă anul acesta
Horoscopul dragostei pentru 2026 e aici! Ce zodii vor uita, în sfârșit, de necazuri și vor trăi fiorii iubirii și cine are toate șansele să se despartă anul acesta
Ce avere a lăsat, de fapt, Rodica Stănoiu în urma ei. A încasat pensie specială deși nu a fost niciodată magistrat
Ce avere a lăsat, de fapt, Rodica Stănoiu în urma ei. A încasat pensie specială deși nu a fost niciodată magistrat
Artista noastră și-a confirmat relația cu un bărbat cu 13 ani mai tânăr! Iubește din nou și e mai fericită ca oricând! Foto
Artista noastră și-a confirmat relația cu un bărbat cu 13 ani mai tânăr! Iubește din nou și e mai fericită ca oricând! Foto
„Am mâncat doar porcării. Știam că mă voi îngrășa”. După ce a slăbit zeci de kilograme, Oana Radu a mărturisit acum că nu a mai făcut sport și nici nu a mai ținut dietă de 2 ani. Cum arată acum / Foto
„Am mâncat doar porcării. Știam că mă voi îngrășa”. După ce a slăbit zeci de kilograme, Oana Radu a mărturisit acum că nu a mai făcut sport și nici nu a mai ținut dietă de 2 ani. Cum arată acum / Foto
catine.ro
Nominalizările SAG Awards 2026. One Battle After Another a stabilit un nou record
Nominalizările SAG Awards 2026. One Battle After Another a stabilit un nou record
Horoscopul zilei de 9 ianuarie 2026. Balanțele caută adevărul. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 9 ianuarie 2026. Balanțele caută adevărul. Află ce se întâmplă cu zodia ta
6 zodii chinezești atrag norocul și prosperitatea pe 9 ianuarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
6 zodii chinezești atrag norocul și prosperitatea pe 9 ianuarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
Cum să-ți dezvolți reziliența în 2026. Strategii și practici ușor de pus în aplicare
Cum să-ți dezvolți reziliența în 2026. Strategii și practici ușor de pus în aplicare
Mai multe din lifestyle
Banii sunt motivul numărul 1 de ceartă în cuplu? Cum să vă gestionați conflictele și finanțele
Banii sunt motivul numărul 1 de ceartă în cuplu? Cum să vă gestionați conflictele și finanțele
Lifestyle

Banii nu trebuie să vă divizeze, ci să fie un instrument pentru confort, siguranță, relaxare. Iar pentru asta aveți nevoie de strategii clare.

+ Mai multe
Primele întâlniri? Cum să-ți ții în frâu gândurile și emoțiile și să fii mai orientată către propria persoană
Primele întâlniri? Cum să-ți ții în frâu gândurile și emoțiile și să fii mai orientată către propria persoană
Lifestyle

Primele întâlniri pot fi foarte dificile, iar felul în care te raportezi la ele spune foarte multe despre tine.

+ Mai multe
Filme și seriale noi de văzut în luna ianuarie 2026 pe Netflix
Filme și seriale noi de văzut în luna ianuarie 2026 pe Netflix
Lifestyle

În luna ianuarie ai ce să urmărești pe Netflix, așa că venim în ajutorul tău cu o listă de filme și seriale noi pe care nu trebuie să le ratezi.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC