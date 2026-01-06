Banii sunt motivul numărul 1 de ceartă în cuplu? Cum să vă gestionați conflictele și finanțele

Banii nu sunt niciodată doar niște hârtii în portofel sau cifre în cont, iar maniera în care oamenii se raportează la bani diferă de la caz la caz. Pentru unii sunt un semn de statut, dovada valorii personale, hrană pentru orgoliu. Și nu e greu de dedus că o astfel de persoană e atrasă de oamenii cu bani, criteriu mai important decât alte valori, ceea ce duce la relaționări superficiale și uneori la dezamăgiri serioase. Și cât de dură va fi căderea când valoarea personală, ca individ, e dată de banii care pot fi pierduți în diverse moduri.

Cât de mare este epuizarea când cineva muncește fără oprire pentru a arăta că suma încasată lunar e una grozavă, deci poate, e capabil, valoros. Pe de altă parte, banii pot fi văzuți nu doar ca o plată corectă a efortului depus, ci și ca o plasă de siguranță, modalitate de protecție. Abordare sănătoasă care poate fi deraiată de la cursul firesc prin comportamente extreme, de tipul a economisi în exces până la deprivare, analiza fiecărui ban cheltuit sau ce urmează a fi cheltuit inclusiv în situații normale, uzuale. Când ești singur lucrurile sunt foarte simple, acționezi așa cum crezi că e mai bine pentru tine, conform tiparelor învățate, dar în cuplu avem negocierea și calea comună.

Stabiliți clar…

… ce înseamnă banii pentru fiecare. Ce înseamnă să fii bogat, sărac, să te afli în zona de mijloc. Vei fi uimită să vezi discrepanțe de definiție, chiar și pe sume pe care nu le-ai considera discutabile. Apoi până unde sunteți dispuși fiecare să mergeți pentru bani. Aici sunt identificate valorile personale, dar și efortul investit, alături de componenta timp, mai ales timpul pe care până la urmă nu îl petreceți împreună, ci muncind. Care este nivelul de trai rezonabil pentru fiecare dintre voi? Un fel de minim realist acceptabil. E la fel sau e necesar să negociați această zonă de mijloc? Așa a fost de la începutul relației sau ceva s-a schimbat pe parcurs? De ce s-a schimbat?

Care e protocolul cheltuielilor?

Până la ce sumă nu vă sfătuiți, de la ce sumă în sus deciziile financiare se iau împreună? Cum vă organizați cu plata facturilor și cu crearea și gestionarea economiilor? Care este bugetul lunar pe care fiecare îl accesează așa cum dorește, pentru cheltuieli personale indiferent de ce tip sunt ele? Deci dacă ar fi să alegem un cuvânt cheie pentru această etapă, acela cu siguranță este bugetarea.

De ce banii sunt motiv de ceartă

Ne certăm din cauza banilor este o formulare mult prea generală. Iar pentru a găsi soluția problemei e necesar ca problema să fie definită clar, specific. Pentru a face reguli financiare în cuplul vostru e important să fie limpede ce nu funcționează. Cumpărați impulsiv? Nu aveți deloc economii și nici nu v-ați gândit la asta până de curând? Plățile se fac haotic, fără să știți cine de ce anume se ocupă?

Foto: PR

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro