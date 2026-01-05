Filme și seriale noi de văzut în luna ianuarie 2026 pe Netflix

În luna ianuarie ai ce să urmărești pe Netflix, așa că venim în ajutorul tău cu o listă de filme și seriale noi pe care nu trebuie să le ratezi.

  de  Madalina Frasineanu
Bridgerton – Sezonul 4, Partea 1
Iată ce filme și seriale noi nu trebuie să ratezi luna aceasta pe Netflix.

Stranger Things 5 – Ultimul Episod

Toamna anului 1987. Hawkins este marcat de deschiderea portalurilor, iar eroii noștri sunt uniți de un singur scop: să-l găsească și să-l ucidă pe Vecna. Însă acesta a dispărut, iar locația și planurile sale rămân un mister. Misiunea lor este îngreunată de carantina militară impusă de guvern asupra orașului și de vânătoarea tot mai intensă a lui Eleven, forțând-o să se ascundă din nou. În paralel, aniversarea dispariției lui Will plutește în aer, iar în oraș se instalează o teamă apăsătoare, familiară. Bătălia finală se apropie, însoțită de un întuneric mai puternic și mai periculos decât orice au înfruntat vreodată. Pentru a pune capăt acestui coșmar, vor avea nevoie de toți: întreaga echipă unită, pentru o ultimă oară.
Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Maya Hawke, Priah Ferguson, Brett Gelman, Jamie Campbell Bower, Cara Buono, Amybeth McNulty, Nell Fisher, Jake Connelly, Alex Breaux și Linda Hamilton fac parte din distribuție.

Ultimul episod disponibil din 1 ianuarie 2026

The Rip

După ce sunt descoperite milioane de dolari în numerar într-un depozit abandonat, încrederea între membrii unei echipe de polițiști din Miami începe să se năruie. Pe măsură ce forțele externe află despre amploarea confiscării, totul este pus sub semnul întrebării, inclusiv pe cine se pot baza. Matt Damon, Ben Affleck, Steven Yeun, Teyana Taylor, Catalina Sandino Moreno, Sasha Calle, Nestor Carbonell, Lina Esco, Scott Adkins și Kyle Chandler fac parte din distribuție.

Premiera: 16 ianuarie 2026

Bridgerton – Sezonul 4, Partea 1

Al patrulea sezon din Bridgerton își îndreaptă atenția către Benedict (Luke Thompson), cel de-al doilea fiu boem al familiei. În ciuda faptului că cei doi frați ai săi sunt căsătoriți și fericiți, Benedict nu vrea să-și întemeieze o familie încă – asta până când o întâlnește pe captivanta domnișoară în argintiu la balul mascat organizat de mama sa. Yerin Ha, Jonathan Bailey, Victor Alli, Adjoa Andoh, Julie Andrews, Lorraine Ashbourne, Masali Baduza, Nicola Coughlan, Hannah Dodd, Daniel Francis, Ruth Gemmell, Florence Hunt, Martins Imhangbe, Claudia Jessie, Luke Newton, Golda Rosheuvel, Will Tilston, Polly Walker, Emma Naomi și Hugh Sachs fac parte din distribuție.

Partea 1, din 29 ianuarie. Partea 2, din 26 februarie

Love from 9 to 5

O angajată harnică și fiul șarmant al șefului se luptă pentru funcția de director al unei companii de lenjerie intimă, dar dragostea pare să le saboteze planurile.

Premiera: 1 ianuarie 2026

Run Away

Un tată disperat aflat în căutarea fiicei fugare este implicat într-o crimă și descoperă secrete care i-ar putea distruge familia pentru totdeauna.

Premiera: 1 ianuarie 2026

Time Flies

Proaspăt ieșite din închisoare și lipsite de soluții, două femei fac o firmă de fumizare, dar un client dubios le atrage iar în viața de care voiau să scape.

Premiera: 1 ianuarie 2026

Land of Sin

Un adolescent dispare, iar o detectivă care are legături personale cu acest caz se alătură anchetei tensionate și scoate la iveală loialități înverșunate și conflicte de familie.

Premiera: 2 ianuarie 2026

Unlocked: A Jail Experiment – Sezonul 2

În acest reality-show, un șerif pune în aplicare un experiment îndrăzneț prin care le acordă deținuților mai multă libertate de acțiune într-un penitenciar din Arizona.

Premiera: 7 ianuarie 2026

HIS & HERS

Doi soți înstrăinați — el polițist, ea reporter — se întrec să dezlege un caz de crimă, convinși fiind că celălalt este suspectul principal.

Premiera: 8 ianuarie 2026

Alpha Males – Sezonul 4

Necazurile masculinității continuă pentru cei patru prieteni, care se confruntă cu paternitatea, credința și iubite AI, în timp ce își caută un cămin fără constrângeri.

Premiera: 9 ianuarie 2026

People We Meet on Vacation

Poppy este un spirit liber. Alex adoră să planifice tot. După ani de vacanțe estivale, acești doi amici complet opuși se întreabă dacă pot fi perechea romantică perfectă.

Premiera: 9 ianuarie 2026

The Boyfriend – Sezonul 2

În înzăpezitul Hokkaido se nasc prietenii și povești de iubire când apare un nou grup de bărbați, care au parte de prima dragoste, atracții neîmpărtășite și sentimente pe gheață.

Premiera: 13 ianuarie 2026

Agatha Christie’s Seven Dials

O petrecere luxoasă organizată într-o casă la țară se încheie cu o crimă, iar o aristocrată inteligentă caută să rezolve cazul. O adaptare după romanul Agathei Christie.

Premiera: 15 ianuarie 2026

Love Through a Prism

Londra, 1914. O tânără japoneză se înscrie la o prestigioasă școală de arte, dar rivalitatea cu un coleg talentat se transformă pe neașteptate în iubire.

Premiera: 15 ianuarie 2026

To Love, To Lose

Două familii sunt năpăstuite de soartă atunci când o femeie care încearcă să salveze restaurantul familiei se îndrăgostește de urmașul plin de sine al unui recuperator.

Premiera: 15 ianuarie 2026

The Upshaws – Partea 7

Regina intră în cursa electorală și atelierul lui Bennie trece prin momente grele, dar familia Upshaw găsește o modalitate de a rămâne autentică, zgomotoasă și iubitoare.

Premiera: 15 ianuarie 2026

Kidnapped: Elizabeth Smart

În 2002, Elizabeth Smart, în vârstă de 14 ani, a fost răpită din patul ei sub amenințarea unui cuțit. Acest documentar prezintă povestea supraviețuirii ei și modul în care autoritățile au căutat suspecții.

Premiera: 21 ianuarie 2026

Finding Her Edge

Pentru a salva patinoarul familiei, o fostă patinatoare revine pe gheață cu un nou partener, dar are încă sentimente pentru fostul coechipier, care i-a fost și iubit.

Premiera: 22 ianuarie 2026

