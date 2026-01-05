Primele întâlniri? Cum să-ți ții în frâu gândurile și emoțiile și să fii mai orientată către propria persoană

Primele întâlniri pot fi foarte dificile, iar felul în care te raportezi la ele spune foarte multe despre tine.

Primele întâlniri? Cum să-ți ții în frâu gândurile și emoțiile și să fii mai orientată către propria persoană

La primele întâlniri poți fi atât de orientată către analiză încât practic nu mai ești prezentă emoțional în conversația, în interacțiunea respectivă. Scopul nu mai este conectarea emoțională, curiozitatea, descoperirea reciprocă, ci găsirea de defecte, dovezi că cel din fața ta nu este potrivit, te va răni. Din start este considerat un personaj negativ și cauți asiduu să probezi asta. În teorie îți dorești un iubit, în practică faci tot ceea ce poți pentru a te ține la distanță de o relație.

Sau atât de mult vrei să fii cu cineva încât aceste prime întâlniri ți se par grele și similare cu un examen de admitere. La care să iei 10, să fii plăcută, acceptată, iar orientarea ta este 100% către ceea ce consideri a fi scopul tău, fără să te uiți la tine. Fără să te uiți la cum te simți, la ce ai nevoie, la condițiile care sunt ok sau nu pentru tine.

Ambele variante presupun că focusul este pus pe potențialul partener de cuplu, ca și cum tu nu exiști. Dar o relație e compusă din doi oameni, nu din unul, iar cum gradul tău de satisfacție în viață este dat și de relația de cuplu, e foarte important să rămâi conectată cu tine, cu ceea ce primești sau nu din această interacțiune.

Tu ești pe primul loc

Ca să îi poți ajuta pe alții, e important întâi să te ajuți pe tine. Că să fii prezentă pentru alții, e necesar să fii prezentă pentru tine. Dacă tu nu ești bine, e dificil să ai resurse mai departe în interacțiunile tale personale. A fi pe primul loc nu este o dovadă de egoism toxic, ci o prioritizare din sfera grijii de sine. Cum te simți tu în prezența celui cu care tatonezi o relație? Evaluează și reevaluează uitându-te la comportamentul lui și la temerile tale. Anxietatea resimțită are legătură cu comportamentul lui inconstant, detașat, cu ceva ce a zis, ori mai degrabă cu teama ta că nu vei face o impresie grozavă, nu te place, vei fi rănită?

E chiar util să știi și să comunici ce vrei

Să ne descoperim treptat, să vedem unde merge, să nu grăbim lucrurile, să nu fie presiune. O viziune lejeră, cu ritm firesc, natural, ori o formă de evitare alimentată de frică? Poți pune cărțile pe masă de la primele întâlniri pentru a vedea dacă aveți aceleași valori, obiective relaționale, fără să existe așteptări nerealiste sau stresul presiunii. Dacă un bărbat fuge deoarece îi spui că vrei o relație serioasă în care să vă mutați împreună, să fiți o familie, e în avantajul tău să fugă cât mai devreme.

Ușor versus greu

Ceea ce se derulează între voi are mereu nevoie de câte un brânci care să vină din partea ta sau de la o a treia parte care vă cunoaște pe amândoi? Relaționarea e ușoară, lucrurile sunt simple, ori e greu, stresant, confuzant? Depune efort, ori lasă lucrurile să fie sau efortul îl plasează la tine?

Ce să faci când partenerul te critică iar ție îți vine să reacționezi agresiv

