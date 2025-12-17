O simplă greșeală te-ar putea împiedica să scapi de toate acele kilograme în plus. Iată care sunt motivele din cauza cărora nu reușești să slăbești.

Nu renunți la micile snacksuri

Înțelegem perfect situația. O seară relaxantă, după o zi foarte solicitantă, în care stai acasă și tot ce vrei este să mănânci câteva snacksuri, fie că este vorba de alune, chipsuri sau ciocolată.

Este foarte impotant să știi că probabil faci acest lucru din cauză că ești plictisită și nu pentru că îți este foame. Ar trebui să ai mereu la îndemână câteva legume crude precum morcovi sau castraveți.

Cantitatea contează

Poate că ai reușit să urmezi o dietă însă nu vezi rezultatele. Totul depinde și de cantitate. Experții spun că proteina pe care o consumi la o masă (vită, pește, pui) ar trebui să fie cât palma ta.

Ți-e sete, nu foame

Foarte multe persoane confundă setea cu foamea așa că, atunci când crezi că ai nevoie de mai multă mâncare, ar trebui mai întâi să bei un pahar cu apă și să vezi cum te simți. În plus, un pahar cu apă te va determina să te simți mai plină și sătulă.

Mănânci noaptea

Dacă ai o viață agitată, familie, job solictant, este dificil să mănânci la ore regulate. Însă mesele luate seara târziu înseamnă că orice consumi se va transforma în grăsimi deoarece organismul tău nu mai are timp să le digere.

Vârsta contează

Cercetătorii au demonstrat că, după 35 de ani, metabolismul încetinește și nivelul hormonal se schimbă, ceea ce înseamnă că grăsimile se vor acumula și se vor depune pe diverse locuri din corp, precum abdomen, șolduri, coapse sau posterior. Studii recente au arătat că produsele cu grad scăzut de grăsime și cele din soia te pot ajuta în lupta cu kilogramele în plus, mai ales după 35 de ani.

Trebuie să rămâi motivată

Dacă nu ți-ai stabilit un țel realist atunci îți va fi foarte ușor să renunți la lupta cu kilogramele în plus. Stabilește-ți un nivel pe care îl poți atinge și astfel te vei simți mai motivată să nu renunți la dietă.

Stresul îngrașă

Sunt două feluri în care stresul te îngrașă: mănânci mai mult atunci când ceva te îngrijorează și, atunci când ești stresată, corpul tău va produce mai mulți hormoni, ceea ce înseamnă că va acumula grăsimi.

Nu dormi suficient

S-a dovedit că lipsa somnului poate duce la acumularea de kilograme. Motivul este că, atunci când suntem obosiți, instinctul nostru natural este să mâncăm mai mult pentru a nu adormi. În plus, lipsa somnului îți afectează metabolismul și hormonii care determină apetitul, ceea ce înseamnă că vei acumula grăsimi.

Ești deprimată

Nu mai este niciun secret că multe dintre noi mâncăm mai mult atunci când suntem supărate și deprimate. Iar acest lucru duce la acumularea de kilograme, lucru care ne va deprima și mai mult. Primul pas este să încerci să îți rezolvi problemele emoționale și abia apoi să începi o dietă.

Nu bei suficientă apă

Atunci când urmezi o dietă, este bine să consumi cât mai multă apă deoarece acest aspect te va face să te simți sătulă și, în același timp, să elimini toxinele. Bea un pahar cu apă imediat după ce te trezești, la fiecare masă și unul înainte de culcare și vei vedea diferențele.

Foto: Arhiva ELLE

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro