Aceste 3 zodii vor străluci în luna ianuarie 2026

Din punct de vedere astral, luna ianuarie este abundentă în schimbări și aici vorbim bineînțeles și de planete care aduc un plus benefic tuturor zodiilor. Este vorba despre Jupiter, planeta abundenței și a norocului, Saturn, cunoscută ca fiind planeta disciplinei, în timp ce Pluto aduce transformări în sensul aducerii la suprafață a lucrurilor bine ascunse.

Aceste planete au un cuvânt important de spus asupra tuturor zodiilor, însă cei care vor profita din plin vor fi nativii născuți în zodiile Capricorn, Leu și Săgetător. Citește mai departe pentru a afla cum:

Capricorn: ești în centrul atenției

Pentru nativii Capricorn, luna ianuarie reprezintă în mare parte sezonul în care își sărbătoresc ziua de naștere și poate că acesta este și cel mai important motiv pentru care vor fi mereu în centrul atenției. Vor fi răsfățații astrelor, din toate punctele de vedere. Prin urmare, nimeni nu va rezista în fața șarmului tău și te vei bucura de succes pe toate planurile. Nu sta și analiza lucrurile care ți se întâmplă, ci sărbătorește-le! Acum este momentul tău.

Leu: Nimeni nu te întrece la capitolul spontaneitate

Te gândești deja la o vacanță, la o călătorie pe care de ceva timp ți-o dorești? Astrele îți sunt alături așa că nu ar trebui să stai prea mult timp pe gânduri și să îți pui în aplicare planurile. Pe de altă parte, vei avea o energie de invidiat, idei care îi vor surprinde plăcut pe toți cei din jur și vei trăi momente incredibile, de care îți vei aminti tot anul.

Săgetător: cu gândul la distracție

Este un an incredibil pentru persoanele născute în zodia Săgetător. Jupiter, planeta care îți guvernează semnul, te ajută să îți lărgești orizonturile, îți va aduce noroc, bunăstare și succes financiar. Nici Mercur și Venus nu te ocolesc, însă pentru tine acest lucru este foarte benefic. Așa că, fie că te îndrăgostești, fie că pui accent pe partea profesională a vieții tale, un lucru este cer: este momentul tău să strălucești!

Citește și:

Cele 4 zodii care sunt greu de uitat

Foto: PR

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro