Aceste 3 zodii vor străluci în luna ianuarie 2026

Toți merităm să avem perioade pline de strălucire și împliniri, însă luna ianuarie pare a aduce mai mult noroc pe toate planurile pentru aceste 3 semne zodiacale.

Homepage  / Astrologie / Astro Mix
  de  Andreea Ilie
Aceste 3 zodii vor străluci în luna ianuarie 2026

Din punct de vedere astral, luna ianuarie este abundentă în schimbări și aici vorbim bineînțeles și de planete care aduc un plus benefic tuturor zodiilor. Este vorba despre Jupiter, planeta abundenței și a norocului, Saturn, cunoscută ca fiind planeta disciplinei, în timp ce Pluto aduce transformări în sensul aducerii la suprafață a lucrurilor bine ascunse.

Aceste planete au un cuvânt important de spus asupra tuturor zodiilor, însă cei care vor profita din plin vor fi nativii născuți în zodiile Capricorn, Leu și Săgetător. Citește mai departe pentru a afla cum:

Capricorn: ești în centrul atenției

Pentru nativii Capricorn, luna ianuarie reprezintă în mare parte sezonul în care își sărbătoresc ziua de naștere și poate că acesta este și cel mai important motiv pentru care vor fi mereu în centrul atenției. Vor fi răsfățații astrelor, din toate punctele de vedere. Prin urmare, nimeni nu va rezista în fața șarmului tău și te vei bucura de succes pe toate planurile. Nu sta și analiza lucrurile care ți se întâmplă, ci sărbătorește-le! Acum este momentul tău.

Leu: Nimeni nu te întrece la capitolul spontaneitate

Te gândești deja la o vacanță, la o călătorie pe care de ceva timp ți-o dorești? Astrele îți sunt alături așa că nu ar trebui să stai prea mult timp pe gânduri și să îți pui în aplicare planurile. Pe de altă parte, vei avea o energie de invidiat, idei care îi vor surprinde plăcut pe toți cei din jur și vei trăi momente incredibile, de care îți vei aminti tot anul.

Săgetător: cu gândul la distracție

Este un an incredibil pentru persoanele născute în zodia Săgetător. Jupiter, planeta care îți guvernează semnul, te ajută să îți lărgești orizonturile, îți va aduce noroc, bunăstare și succes financiar. Nici Mercur și Venus nu te ocolesc, însă pentru tine acest lucru este foarte benefic. Așa că, fie că te îndrăgostești, fie că pui accent pe partea profesională a vieții tale, un lucru este cer: este momentul tău să strălucești!

Citește și:
Cele 4 zodii care sunt greu de uitat

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum

Recomandari
5 zodii care au mereu parte de succes financiar
Astrologie
5 zodii care au mereu parte de succes financiar
Semnele zodiacale care se prefac atunci când spun că le pasă de ceilalți
Astrologie
Semnele zodiacale care se prefac atunci când spun că le pasă de ceilalți
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 5-11 ianuarie 2026
Astrologie
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 5-11 ianuarie 2026
3 zodii care cuceresc pe oricine atunci când flirtează
Astrologie
3 zodii care cuceresc pe oricine atunci când flirtează
Horoscopul lunii ianuarie 2026: previziuni complete
Astrologie
Horoscopul lunii ianuarie 2026: previziuni complete
Zodiile care se pot îndrăgosti de cel mai bun prieten al lor
Astrologie
Zodiile care se pot îndrăgosti de cel mai bun prieten al lor
Libertatea
Cât costă rochia mini purtată de Monica Bîrlădeanu la o petrecere, pe un vas de croazieră. Și-a arătat silueta la 47 de ani
Cât costă rochia mini purtată de Monica Bîrlădeanu la o petrecere, pe un vas de croazieră. Și-a arătat silueta la 47 de ani
Ilinca Vandici nu-și mai ascunde relația. Prima imagine cu iubitul prezentatoarei TV
Ilinca Vandici nu-și mai ascunde relația. Prima imagine cu iubitul prezentatoarei TV
Actorul nominalizat la Oscar e la un pas să devină om al străzii. La 73 de ani le cere bani fanilor pentru a nu fi dat afară din casă
Actorul nominalizat la Oscar e la un pas să devină om al străzii. La 73 de ani le cere bani fanilor pentru a nu fi dat afară din casă
Valentina Pelinel și Cristi Borcea, surprinși cu copiii pe pârtia din Poiana Brașov. „Iarna exact așa cum trebuie”
Valentina Pelinel și Cristi Borcea, surprinși cu copiii pe pârtia din Poiana Brașov. „Iarna exact așa cum trebuie”
Ego.ro
Zodii care nu rezistă împreună oricât de mult ar lupta pentru relație
Zodii care nu rezistă împreună oricât de mult ar lupta pentru relație
Numerologia iubirii: află adevărul despre relația ta
Numerologia iubirii: află adevărul despre relația ta
Testul care îți spune cum va fi începutul tău de an! Răspunde aici!
Testul care îți spune cum va fi începutul tău de an! Răspunde aici!
Zodiile care dau totul într-o relație! La ce trebuie să fie atente aceste 4 semne
Zodiile care dau totul într-o relație! La ce trebuie să fie atente aceste 4 semne
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Ghidul de vacanță: cum pleci liniștit
Ghidul de vacanță: cum pleci liniștit
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
De la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, Dani Oțil dă startul celui de-al treilea sezon Power Couple
De la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, Dani Oțil dă startul celui de-al treilea sezon Power Couple
Simona și Marius Urzică de la Power Couple sezonul 3, despre reacția copiilor lor când i-au anunțat că pleacă în Malta
Simona și Marius Urzică de la Power Couple sezonul 3, despre reacția copiilor lor când i-au anunțat că pleacă în Malta
Imagini rare cu fiica Paulei Chirilă. Cum arată Carla. Are 16 ani și seamănă foarte bine cu mama ei
Imagini rare cu fiica Paulei Chirilă. Cum arată Carla. Are 16 ani și seamănă foarte bine cu mama ei
Mesajul Michaelei Prosan după ce personajul ei, Anda, din Iubire cu parfum de lavandă a murit. Actrița i-a înduioșat pe fani
Mesajul Michaelei Prosan după ce personajul ei, Anda, din Iubire cu parfum de lavandă a murit. Actrița i-a înduioșat pe fani
Unica.ro
Horoscopul dragostei pentru 2026 e aici! Ce zodii vor uita, în sfârșit, de necazuri și vor trăi fiorii iubirii și cine are toate șansele să se despartă anul acesta
Horoscopul dragostei pentru 2026 e aici! Ce zodii vor uita, în sfârșit, de necazuri și vor trăi fiorii iubirii și cine are toate șansele să se despartă anul acesta
Ce avere a lăsat, de fapt, Rodica Stănoiu în urma ei. A încasat pensie specială deși nu a fost niciodată magistrat
Ce avere a lăsat, de fapt, Rodica Stănoiu în urma ei. A încasat pensie specială deși nu a fost niciodată magistrat
„Am doi fii. Cel mai mic e cunoscut pentru că a luat BAC-ul din a treia încercare”. Ce s-a mai aflat acum despre mezinul lui Cristian Tudor Popescu. E prima dată când îl laudă!
„Am doi fii. Cel mai mic e cunoscut pentru că a luat BAC-ul din a treia încercare”. Ce s-a mai aflat acum despre mezinul lui Cristian Tudor Popescu. E prima dată când îl laudă!
„Nu a fost o întâmplare!” Laura Cosoi, prima declarație după ce a anunțat că așteaptă al 5-lea copil. Ce a spus despre sexul bebelușului
„Nu a fost o întâmplare!” Laura Cosoi, prima declarație după ce a anunțat că așteaptă al 5-lea copil. Ce a spus despre sexul bebelușului
catine.ro
Gustări pe care este recomandat să le eviți atunci când ești stresată. Ce spun specialiștii în sănătate
Gustări pe care este recomandat să le eviți atunci când ești stresată. Ce spun specialiștii în sănătate
Horoscopul zilei de 6 ianuarie 2026. Săgetătorii se simt iubiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 6 ianuarie 2026. Săgetătorii se simt iubiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul săptămânii 5 ianuarie 2026 – 11 ianuarie 2026. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul săptămânii 5 ianuarie 2026 – 11 ianuarie 2026. Descoperă ce îți rezervă astrele
Cafeaua sau ceaiul: ce băutură este mai bună pentru sănătate
Cafeaua sau ceaiul: ce băutură este mai bună pentru sănătate
Mai multe din astrologie
Bărbații născuți în aceste zodii sunt fideli într-o căsnicie
Bărbații născuți în aceste zodii sunt fideli într-o căsnicie
Astrologie

Bărbații care sunt născuți în aceste zodii nu îți vor trăda încrederea într-o căsnicie.

+ Mai multe
Zodiile care se îndrăgostesc de persoane indisponibile emoțional
Zodiile care se îndrăgostesc de persoane indisponibile emoțional
Astrologie

Aceste zodii au cele mai mari șanse să se îndrăgostească de persoane care sunt indisponibile din punct de vedere emoțional.

+ Mai multe
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 29 decembrie 2025 - 4 ianuarie 2026
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 29 decembrie 2025 - 4 ianuarie 2026
Astrologie

Ți-am pregătit horoscopul săptămânal pentru 29 decembrie 2025 - 4 ianuarie 2026, ca să știi cum va fi săptămâna viitoare în plan personal, dar și în carieră. Astrele îți dezvăluie previziunile pentru următoarea perioadă și îți arată ce te așteaptă în carieră, dragoste, sănătate sau în privința banilor.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC