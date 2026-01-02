Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 5-11 ianuarie 2026

Citește horoscopul săptămânal pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești și află ce ți-au rezervat astrele pentru perioada 5-11 ianuarie 2026, ca să fii pregătită pentru schimbările care se pot produce în carieră, în viața de cuplu, în privința sănătății sau a banilor.

Horoscop săptămânal Berbec: 5-11 ianuarie 2026

Ai multe lucruri peste care trebuie să treci, pe care trebuie să le integrezi în universul propriu, iar începutul care se întrevede este promițător din acest punct de vedere. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Berbec

Horoscop săptămânal Taur: 5-11 ianuarie 2026

An nou, rezoluții noi. Cumva este de la sine înțeles acest proces. Se pare că natura umană face asta din instinct. Tu însă nu îți dorești asta. Încerci să te concentrezi pe prezent. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Taur

Horoscop săptămânal Gemeni: 5-11 ianuarie 2026

Nu știi exact unde vei ajunge având în vedere proiectele la care lucrezi în prezent, dar te bucuri de drumurile pe care ai pășit. Recunoștința pe care o resimți este cea care te ghidează. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Gemeni

Horoscop săptămânal Rac: 5-11 ianuarie 2026

Chiar dacă anumite probleme de la birou se rezolvă de la sine, îți dai seama cât de mult te afectează ceea ce se întâmplă în plan profesional. Îți este destul de dificil să trasezi limite clare între personal și profesional. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Rac

Horoscop săptămânal Leu: 5-11 ianuarie 2026

Datorită lui Jupiter, planeta norocului, zodia ta se află într-o fază extraordinar de expansivă și plină de bucurie a vieții. Este de preferat să trăiești lucrurile așa cum vin. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Leu

Horoscop săptămânal Fecioară: 5-11 ianuarie 2026

Noul an începe într-un ritm lent pentru tine. Alegi să nu forțezi nimic din ceea ce trăiești. Deși poate fi tentant să fii prinsă în drama din jurul tău, cel mai bine este să rămâi calmă și să lași situația să se rezolve de la sine. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Fecioară

Horoscop săptămânal Balanță: 5-11 ianuarie 2026

Începutul acesta de an va fi unul greoi pentru tine din punct de vedere energetic. Zilele foarte agitate își vor face resimțit impactul. Deși ai nevoie de multă odihnă, planurile pe care le ai stabilite te împiedică să faci asta. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Balanță

Horoscop săptămânal Scorpion: 5-11 ianuarie 2026

Noul an te aduce mai aproape de visurile pe care le ai pentru sectorul profesional. Vei putea să faci alegeri înțelepte și asumate și asta se va vedea în parcursul tău. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Scorpion

Horoscop săptămânal Săgetător: 5-11 ianuarie 2026

Zilele următoare sunt potrivite pentru a aduce relația personală pe linia de plutire. Confruntările, tensiunea acumulată și lipsa de timp petrecut alături de partener v-au adus într-un punct critic. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Săgetător

Horoscop săptămânal Capricorn: 5-11 ianuarie 2026

Îți anulezi nevoile și trăirile doar pentru a rămâne în concordanță cu cei din jur. Finele acesta de an a fost anevoios din punct de vedere emoțional. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Capricorn

Horoscop săptămânal Vărsător: 5-11 ianuarie 2026

Modul în care se raportează cei din jur la reușitele tale nu ar trebui să fie ceva care să îți definească alegerile. Cu toate astea, nimic nu poate fi mai descurajator pentru tine decât lipsa de susținere. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Vărsător

Horoscop săptămânal Pești: 5-11 ianuarie 2026

Oricât de pasionată ești de ceea ce faci în plan profesional, trebuie să știi cum să echilibrezi balanța pentru ca focusarea ta pe acest sector al vieții să nu îți afecteze bunăstarea. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Pești

