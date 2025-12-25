Horoscop anual 2026. Previziuni astrale pentru toate zodiile

Ți-am pregătit horoscopul anual pentru anul 2026, ca să știi cum vor fi următoarele 12 luni în plan personal, dar și în carieră. Astrele îți dezvăluie previziunile pentru anul 2026 și îți arată ce te așteaptă în carieră, dragoste, sănatate sau în privința banilor.

Homepage  / Astrologie / Astro Mix
  de  ELLE
Horoscop anual 2026. Previziuni astrale pentru toate zodiile

Citește horoscopul anului 2026 pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești și află ce au rezervat astrele pentru fiecare semn din zodiac. Iată care vor fi schimbările pe care le aduce acest horoscop anual 2026, în carieră, în viața de cuplu, în privința sănătății sau a banilor, pentru fiecare zodie.

Horoscop anual 2026 Berbec

În 2026 astrele au pregătit un an minunat pentru Berbeci, plin de realizări și momente fericite. Te vei bucura alături de cei dragi de numeroase bucurii, deoarece va fi o posibilitate foarte mare să primești o promovare la locul de muncă sau să obții un profit bun din afacerea ta. Totodată, vei avea ocazia să studiezi lucruri care te-au fascinat dintotdeauna, având astfel posibilitatea de a evolua. Va fi un an bun și pe plan personal deoarece relația cu familia se va îmbunătăți. Vei trece printr-o perioadă liniștită pe care n-ai mai trăit-o de mult timp. Te vei bucura de pace, bunăstare în cuplu și este posibil să îți schimbi statutul, o căsătorie fiind prevăzută de astre în acest an. Citește horoscopul complet al anului 2026 pentru Berbec (dragoste, carieră, bani, sănătate).

Horoscop anual 2026 Taur

Nativii Taur vor avea un an plin, mai ales la nivel profesional. În 2026, vor avea parte de succes, fie că este vorba despre noi strategii, schimbarea statusului social sau începerea unei noi afaceri. Având în vedere că aceste persoane sunt perseverente, este imposibil să nu reușească să obțină lucruri impresionante. Deși pe parcurs vor apărea câteva provocări, cu o atitudine potrivită nativii Taur pot reuși să treacă peste orice. Cu toate acestea, ei nu vor obține ceea ce își propun dacă nu investesc timp și energie într-un mod corespunzător. Citește horoscopul complet al anului 2026 pentru Taur (dragoste, carieră, bani, sănătate).

Horoscop anual 2026 Gemeni

Anul 2026 va fi unul liniștit în general pentru Gemeni. Aceștia își doresc întotdeauna să facă cât mai multe lucruri, iar comportamentul lor nu se va schimba în noul an. Cu toate acestea, vor reuși în acest mod să simplifice totul în jurul lor. Aceștia se vor dovedi a fi un real sprijin pentru familie și prieteni. Este o perioadă perfectă pentru a se dezvolta în plan spiritual și personal. În ceea ce privește relațiile, va trebui să te adaptezi, dacă îți dorești să îți păstrezi legăturile din prezent. Citește horoscopul complet al anului 2026 pentru Gemeni (dragoste, carieră, bani, sănătate).

Horoscop anual 2026 Rac

Pentru nativii din zodia Rac, anul 2026 va fi unul prosper, mai ales în dragoste și carieră. Cele mai mari interese pe care le ai în acest an sunt comunicarea, aspectul financiar și cel intelectual, creativitatea și spiritualitatea. Ești în căutarea unei conexiuni profunde cu partenerul tău, veți trece prin câteva transformări, aspirând din ce în ce mai mult la persoanele care vă doriți să fiți. Dacă sunteți singuri, veți avea în jurul vostru persoane care au aceleași interese. Stresul în privința situației financiare se diminuează, ești mult mai relaxată, iar oportunitățile continuă să apară. Citește horoscopul complet al anului 2026 pentru Rac (dragoste, carieră, bani, sănătate).

Horoscop anual 2026 Leu

Anul 2026 se anunță a fi unul plin de realizări pe toate planurile pentru Lei. Vor fi orientați mult mai mult către dezvoltarea personală și încă din primele luni sunt încrezători că își vor duce la bun sfârșit toate proiectele profesionale. Chiar dacă vor fi puși în fața unor decizii delicate în ceea ce privește cariera, Leii nu trebuie să se grăbească și să analizeze cu foarte mare atenție toate opțiunile pe care le au la dispoziție. În cele din urmă, ajung să își pună în aplicare toate dorințele și sunt mulțumiți de rezultatele lor. Citește horoscopul complet al anului 2026 pentru Leu (dragoste, carieră, bani, sănătate).

Horoscop anual 2026 Fecioară

Anul 2026 se anunță a fi unul excelent pentru Fecioare. Vor fi orientate mult mai mult către dezvoltarea personală și încă din primele luni sunt încrezătoare că își vor duce la bun sfârșit toate proiectele profesionale. Chiar dacă vor fi puse în fața unor decizii delicate în ceea ce privește cariera, Fecioarele nu trebuie să se grăbească și să analizeze cu foarte mare atenție toate opțiunile pe care le au la dispoziție. În cele din urmă, ajung să își pună în aplicare toate dorințele și sunt mulțumite de rezultatele lor. Citește horoscopul complet al anului 2026 pentru Fecioară (dragoste, carieră, bani, sănătate).

Horoscop anual 2026 Balanță

În 2026, nativii Balanță vor fi orientați mult mai mult către dezvoltarea personală și încă din primele luni sunt încrezători că își vor duce la bun sfârșit toate proiectele profesionale. Chiar dacă vor fi puși în fața unor decizii delicate în ceea ce privește cariera, nativii din zodia Balanță nu trebuie să se grăbească și să analizeze cu foarte mare atenție toate opțiunile pe care le au la dispoziție. În cele din urmă, ajung să își pună în aplicare toate dorințele și sunt mulțumiți de rezultatele lor. Citește horoscopul complet al anului 2026 pentru Balanță (dragoste, carieră, bani, sănătate).

Horoscop anual 2026 Scorpion

Anul 2026 va fi unul excepțional pentru Scorpioni din punct de vedere al vieții personale și carierei. Se bucură de numeroase realizări și satisfacții datorită eforturilor depuse și determinării cu care intenționează să se depășească de fiecare dată. În ciuda faptului că vor fi luați prin surprindere de anumite evenimente, sunt încrezători că le pot depăși și reușesc să găsească o soluție, chiar atunci când se așteptau mai puțin. Vor exista urcușuri și coborâșuri în viața amoroasă, însă nu ar trebui să se îngrijoreze pentru că se vor rezolva și aceste probleme. Citește horoscopul complet al anului 2026 pentru Scorpion (dragoste, carieră, bani, sănătate).

Horoscop anual 2026 Săgetător

Dacă ești născută în zodia Săgetător, află că în anul 2026 vei face o serie de schimbări pe mai multe planuri și te vei preocupa de concretizarea unor idei pe care le aveai de multă vreme în minte. De asemenea, spre deosebire de alți ani, Săgetătorii se vor concentra în 2026 mult mai mult pe dezvoltarea personală și pe pasiunile și interesele lor. Relațiile cu cei din jur vor căpăta o nouă dimensiune pentru ei și vor afla acest lucru încă din primele luni ale anului. Citește horoscopul complet al anului 2026 pentru Săgetător (dragoste, carieră, bani, sănătate).

Horoscop anual 2026 Capricorn

Anul 2026 va fi excelent pentru nativii Capricorn în ceea ce privește cariera. Vor avea parte de multe schimbări la locul de muncă de care este bine să profite din plin. Reușesc să pună bazele unei afaceri pe care o aveau în plan de multă vreme, însă abia acum au putut să pună la punct toate detaliile. Însă, când vine vorba de viața de familie și de dragoste, s-ar putea să se confrunte cu o serie de conflicte, iar lucrurile să nu iasă așa cum și-au propus pe plan sentimental. Important este să stea cât mai departe de promisiunile false, iar armonia va veni la timpul ei. Un sfat ar fi să se ferească de situațiile emoționale intense pentru că, dacă nu știu să le gestioneze, vor duce în cele din urmă la epuizare. Citește horoscopul complet al anului 2026 pentru Capricorn (dragoste, carieră, bani, sănătate).

Horoscop anual 2026 Vărsător

Anul 2026 se anunță a fi unul plin de împliniri pentru zodia ta și vei descoperi că astrele îți vor aduce oportunități, iubire, situații neașteptate, dar și surprize când vine vorba de finanțe. În 2026 nu-ți fie teamă să lucrezi în echipă, chiar dacă asta înseamnă să faci câteva schimbări în planurile tale. Nativii Vărsător sunt rapizi, competitivi și dinamici, însă aceste calități te pot ajuta să începi lucruri noi. În plus, îți face plăcere să îți faci mereu planuri noi, așadar începerea unor noi activități va fi de bun augur pentru tine. Citește horoscopul complet al anului 2026 pentru Vărsător (dragoste, carieră, bani, sănătate).

Horoscop anual 2026 Pești

În 2026, nativii din zodia Pești vor avea parte de o situație financiară mai bună, însă în privința carierei lucrurile variază – vei pierde câteva oportunități în această perioadă, însă vei câștiga o reputație mult mai bună la locul de muncă datorită abilităților de comunicare pe care le deții. De asemenea, vei fi nevoită să călătorești în scop de afaceri și să faci față mai multor provocări. Vei acorda mai multă atenție celor din jur, iar dacă intervii într-un conflict în cadrul familiei, ignoră argumentele și încearcă să fii stăpână pe situație. Citește horoscopul complet al anului 2026 pentru Pești (dragoste, carieră, bani, sănătate).

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Zodiile care atrag dragostea adevărată în viața lor fără prea mari eforturi
Astrologie
Zodiile care atrag dragostea adevărată în viața lor fără prea mari eforturi
3 zodii care se vindecă greu după o despărțire
Astrologie
3 zodii care se vindecă greu după o despărțire
Cele 4 zodii cu care vei avea cea mai intensă chimie
Astrologie
Cele 4 zodii cu care vei avea cea mai intensă chimie
Zodiile care vor mereu să câștige simpatia celorlalți
Astrologie
Zodiile care vor mereu să câștige simpatia celorlalți
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 22-28 decembrie 2025
Astrologie
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 22-28 decembrie 2025
4 zodii care vor avea parte de surprize în plan sentimental de sărbători
Astrologie
4 zodii care vor avea parte de surprize în plan sentimental de sărbători
Libertatea
Imagini rare cu fiica Nicoletei Luciu, care nu a mai apărut în public de când era mică. Cum arată Kim la 14 ani
Imagini rare cu fiica Nicoletei Luciu, care nu a mai apărut în public de când era mică. Cum arată Kim la 14 ani
Motivul pentru care Diana Bart a divorțat de tatăl copiilor. Recent a fost surprinsă în tandrețuri cu Daniel Nuță
Motivul pentru care Diana Bart a divorțat de tatăl copiilor. Recent a fost surprinsă în tandrețuri cu Daniel Nuță
Laura Cosoi și familia ei au părăsit România. Unde au plecat în prag de sărbători și când se vor întoarce acasă. „Aici energia e altfel. Mai blândă, mai vie”
Laura Cosoi și familia ei au părăsit România. Unde au plecat în prag de sărbători și când se vor întoarce acasă. „Aici energia e altfel. Mai blândă, mai vie”
Cine sunt cei 12 concurenți din echipa Războinicilor de la Survivor România 2026. Soțul unei artiste celebre a acceptat provocarea
Cine sunt cei 12 concurenți din echipa Războinicilor de la Survivor România 2026. Soțul unei artiste celebre a acceptat provocarea
Ego.ro
Ce trebuie să faci neapărat în 2025, în funcție de zodie! Mai ai doar câteva zile la dispoziție
Ce trebuie să faci neapărat în 2025, în funcție de zodie! Mai ai doar câteva zile la dispoziție
Povestea urâtă din spatele succesului! Drama pe care a trăit-o până acum 3 ani femeia care astăzi e cunoscută de vedete și personalități din România
Povestea urâtă din spatele succesului! Drama pe care a trăit-o până acum 3 ani femeia care astăzi e cunoscută de vedete și personalități din România
PONT: Stilul vestimentar pe care îl folosești, dar nu știi aceste detalii
PONT: Stilul vestimentar pe care îl folosești, dar nu știi aceste detalii
Vrei să te tunzi singură acasă? Câteva trucuri de la experți!
Vrei să te tunzi singură acasă? Câteva trucuri de la experți!
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Ce nu ştiai despre îngrijirea nou-născuţilor
Ce nu ştiai despre îngrijirea nou-născuţilor
Un tratament eficient pentru a restabili capacitatea de a deveni părinte
Un tratament eficient pentru a restabili capacitatea de a deveni părinte
Antena 1
Ilona Brezoianu a dezvăluit numele fiului ei. Actrița s-a întors la lucru. Cum a fost surprinsă de colegii săi
Ilona Brezoianu a dezvăluit numele fiului ei. Actrița s-a întors la lucru. Cum a fost surprinsă de colegii săi
Absența remarcată de toți la înmormântarea mamei Mihaelei Rădulescu. De ce nu a fost prezent Ayan, fiul vedetei
Absența remarcată de toți la înmormântarea mamei Mihaelei Rădulescu. De ce nu a fost prezent Ayan, fiul vedetei
Gabriela și Dani Oțil, în „excursie” cu metroul, alături de fiul lor. Reacția simpatică a lui Tiago: „Am prins viteză!”
Gabriela și Dani Oțil, în „excursie” cu metroul, alături de fiul lor. Reacția simpatică a lui Tiago: „Am prins viteză!”
Luca Zvaleni a câștigat Chefi la cuțite, sezonul 16! Marele campion pleacă acasă cu premiul de 30.000 de Euro și stagiul la Retroscena: „Am fost cel mai fericit de pe pământ!”
Luca Zvaleni a câștigat Chefi la cuțite, sezonul 16! Marele campion pleacă acasă cu premiul de 30.000 de Euro și stagiul la Retroscena: „Am fost cel mai fericit de pe pământ!”
Unica.ro
Zodia care va avea parte de cel mai frumos Crăciun! Se deschide ușa norocului pentru acești nativi și primesc cadou tot ce și-au dorit: dragoste, liniște, fericire
Zodia care va avea parte de cel mai frumos Crăciun! Se deschide ușa norocului pentru acești nativi și primesc cadou tot ce și-au dorit: dragoste, liniște, fericire
Ce avere a lăsat, de fapt, Rodica Stănoiu în urma ei. A încasat pensie specială deși nu a fost niciodată magistrat
Ce avere a lăsat, de fapt, Rodica Stănoiu în urma ei. A încasat pensie specială deși nu a fost niciodată magistrat
Ce schimbată e Blu Jerusalema! Născută cu o malformație congenitală la față, fiica excentricului Gianluca Vacchi a trecut prin mai multe intervenții chirurgicale, dar s-a recuperat complet și e superbă
Ce schimbată e Blu Jerusalema! Născută cu o malformație congenitală la față, fiica excentricului Gianluca Vacchi a trecut prin mai multe intervenții chirurgicale, dar s-a recuperat complet și e superbă
Gata, e oficial! A plecat de la Antena 1 și a și a semnat noul contract. A făcut marele anunț și toți au fost surprinși când au aflat unde poate fi văzut
Gata, e oficial! A plecat de la Antena 1 și a și a semnat noul contract. A făcut marele anunț și toți au fost surprinși când au aflat unde poate fi văzut
catine.ro
5 modalități prin care să-ți îmbunătățești sănătatea în 2026. Ce arată știința
5 modalități prin care să-ți îmbunătățești sănătatea în 2026. Ce arată știința
Horoscopul zilei de 26 decembrie 2025. Capricornii sunt ambițioși. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 26 decembrie 2025. Capricornii sunt ambițioși. Află ce se întâmplă cu zodia ta
3 zodii intră într-un nou capitol al vieții începând cu 26 decembrie 2025. Ce arată astrele
3 zodii intră într-un nou capitol al vieții începând cu 26 decembrie 2025. Ce arată astrele
Kate Middleton și Prințesa Charlotte au interpretat un duet special la slujba anuală de colinde de Crăciun. Imagini emoționante cu Prințesa de Wales și fiica ei
Kate Middleton și Prințesa Charlotte au interpretat un duet special la slujba anuală de colinde de Crăciun. Imagini emoționante cu Prințesa de Wales și fiica ei
Mai multe din astrologie
Zodiile alături de care poți avea o relație serioasă și solidă
Zodiile alături de care poți avea o relație serioasă și solidă
Astrologie

Cu aceste zodii vei trăi povești de iubire stabile și de viitor.

+ Mai multe
Zodiile care își trag la răspundere prietenii atunci când greșesc
Zodiile care își trag la răspundere prietenii atunci când greșesc
Astrologie

Semnele acestea zodiacale nu vor accepta ca prietenii lor să greșească și să nu fie trași la răspundere pentru faptele lor.

+ Mai multe
Zodiile care pot gestiona cu ușurință conflictele
Zodiile care pot gestiona cu ușurință conflictele
Astrologie

Semnele zodiacale de mai jos reușesc să găsească o soluție chiar și atunci când întâmpină cele mai tensionate conflicte.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC