Sharon Stone a dezvăluit motivul șocant care a dus la sfârșitul căsniciei sale: „Situația este foarte gravă”

Sharon Stone susține că decizia de a face o mastectomie a provocat o ruptură ireparabilă în căsnicia sa.

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  de  ELLE
Sharon Stone a dezvăluit motivul șocant care a dus la sfârșitul căsniciei sale: "Situația este foarte gravă"

Sharon Stone a făcut dezvăluiri neașteptate despre unul dintre cele mai dificile momente din viața sa personală. În cadrul podcastului Person Who Believe in Me, actrița a vorbit despre perioada de la începutul anilor 2000, când medicii au descoperit mai multe tumori la nivelul sânilor și i-au recomandat o mastectomie bilaterală. Potrivit acesteia, reacția soțului său la decizia de a urma tratamentul a contribuit la sfârșitul căsniciei lor.

Actrița în vârstă de 68 de ani și-a amintit că diagnosticul a venit după ce medicii au descoperit o tumoră de dimensiuni îngrijorătoare.

„Aveam tumori la sâni, iar una dintre ele era mai mare decât întregul meu sân stâng”, a povestit Sharon Stone. „Medicul a venit acasă la mine și mi-a spus: „Uite, credem că ar trebui să faci o mastectomie bilaterală. Situația este foarte gravă.”

Actrița a spus că nu a ezitat nicio clipă să urmeze recomandarea medicilor și că a luat rapid decizia de a face intervenția.

„Am decis că voi face o mastectomie bilaterală pentru că nu aveam de gând să mă joc cu asta”, a explicat ea.

Potrivit mărturisirilor sale, soțul său nu a privit cu ochi buni această alegere.

„Soțul meu a spus: „Este ridicol” și s-a ridicat și a plecat din cameră. Era furios”.

Momentul a reprezentat un punct de ruptură în relația lor. Sharon Stone a povestit că medicul său a intervenit în discuție și i-a transmis fostului ei partener un mesaj ferm.

„Doctorul i-a spus: „Dacă aș avea mai multe paciente ca ea, mai multe femei ar fi în viață astăzi. Trebuie să te așezi.” Iar eu i-am spus: „Eu iau deciziile, nu tu.” Acela a fost sfârșitul căsniciei. A fost gata. În acel moment, relația s-a terminat”.

Actrița a susținut că soțul său considera că decizia de a face operația era exagerată.

„Credea că iau prea multe decizii de una singură”, a afirmat ea, adăugând că acesta considera alegerea sa „prostească” și „ridicolă”.

În cadrul podcastului, Sharon Stone a oferit și detalii despre perioada petrecută în spital. Din cauza notorietății sale, intervenția a fost organizată în condiții speciale.

„Am mers la spital și le-am spus: „Trebuie să rezolvăm asta.” Mergeam acolo noaptea pentru că, evident, faima era o problemă prea mare. M-au adus noaptea, au închis toate saloanele”.

Potrivit actriței, medicii au îndepărtat „tot” din sânul stâng și „jumătate din partea dreaptă”. Ea și-a amintit și momentul în care s-a trezit după intervenție.

„Când m-am trezit, erau 10 sau 12 oameni în jurul patului meu. Am deschis ochii, m-am uitat în sus și am întrebat: „Ce se întâmplă?” Mi-au spus: „Nu ai cancer.” Iar eu am răspuns: „Știu.”

Sharon Stone nu a precizat la care dintre foștii săi soți se referea atunci când a povestit episodul. Actrița a fost căsătorită cu Michael Greenburg între 1984 și 1990, iar ulterior cu Phil Bronstein, între 1998 și 2004.

Sharon Stone, mărturisiri sincere despre problemele sale de sănătate

Anul trecut, Sharon Stone a făcut o serie de dezvăluiri tulburătoare despre accidentul vascular cerebral suferit în 2001. Actrița a vorbit deschis despre acest episod traumatic din viața sa, mărturisind că medicii i-au oferit o șansă de supraviețuire de doar 1%.

„Am ieșit din acel spital cu 18% din masa corporală pierdută, târându-mi piciorul drept, incapabilă să-mi scriu propriul nume”, a declarat Stone pentru PEOPLE, în timp ce găzduia concertul Red Dress Collection al Asociației Americane a Inimii (AHA).

Sharon a dezvăluit că, în acea perioadă, nu existau programe de recuperare care să o ajute să-și recapete mobilitatea sau să scape de problemele de vorbire.

„Când mi s-a întâmplat mie, nu exista niciun program care să mă ajute să merg din nou. Nu era nimic care să mă ajute să scap de bâlbâială. Nu exista nicio îngrijire post-recuperare și, cu siguranță, companiile de asigurări ne exploatau din toate părțile. Nu aveam nicio asigurare care să mă sprijine. Nu exista absolut nimic. Și sunt sigură că acum situația este chiar mai rea”.

Pe lângă problemele de sănătate, actrița a trecut și printr-o perioadă dificilă în viața personală, deoarece soțul său, Phil Bronstein, a divorțat de ea chiar în timpul recuperării. În plus, a pierdut și o sumă fabuloasă în urma accidentului vascular cerebral din 2001. Tocmai de aceea, Sharon Stone a transmis un mesaj puternic oamenilor, asigurându-i că pot trece peste orice obstacol.

„Vreau să le spun oamenilor: ‘Puteți să o faceți. Și vreau ca ei să se uite la mine și să înțeleagă: [Am avut] un soț care divorța de mine, toată lumea încerca să-mi ia totul, banca îmi luase 18 milioane de dolari, toate economiile mele de-o viață. Nu aveam nimic. Nici bani. Nici carieră. Eram falită și aveam doar o șansă de 1% de supraviețuire”, a spus Sharon Stone pentru PEOPLE, adăugând că se consideră „o supraviețuitoare mândră”.

În urmă cu doi ani, într-un alt interviu acordat publicației PEOPLE, actrița a mărturisit că încă se confruntă cu probleme cauzate de acel episod traumatic din 2001.

„Multă vreme am vrut să mă prefac că sunt bine. Am nevoie de opt ore de somn neîntrerupt pentru ca medicamentele pentru creier să funcționeze, astfel încât să nu am crize. Așa că sunt o angajată cu dizabilități și, din această cauză, nu prea sunt angajată. Acestea sunt lucrurile cu care m-am confruntat în ultimii 22 de ani, iar acum sunt deschisă în legătură cu asta”.

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Foto: Profimedia

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