Sharon Stone, dezvăluiri tulburătoare despre accidentul vascular cerebral suferit în 2001: „Eram falită și aveam o șansă de 1% de supraviețuire”

În 2001, Sharon Stone s-a confruntat cu probleme grave de sănătate, suferind un accident vascular cerebral și o hemoragie cerebrală care i-au afectat funcțiile motorii. După mai bine de 20 de ani, actrița vorbește deschis despre acest episod traumatic din viața ei, mărturisind că medicii i-au dat o șansă de supraviețuire de doar 1%.

Actrița a mai spus că, după accidentul vascular cerebral, nu își putea aminti absolut nimic. Și totuși, vedeta din Basic Instinct a reușit să depășească acest moment tragic din viața ei, demonstrând că orice este posibil.

„Sunt aici, găzduind acest bal pe două picioare, purtând tocuri de 12 centimetri, și pot face asta. Am reușit, și tu o poți face”, a spus ea, potrivit PEOPLE.

Sharon Stone a dezvăluit că, în acea perioadă, nu existau programe de recuperare care să o ajute să-și recapete mobilitatea sau să scape de problemele de vorbire.

Pe lângă problemele de sănătate, actrița a trecut și printr-o perioadă dificilă în viața personală, deoarece soțul său, Phil Bronstein, a divorțat de ea chiar în timpul recuperării. Tocmai de aceea, Sharon Stone a transmis un mesaj puternic oamenilor, asigurându-i că pot trece peste orice obstacol.

„Vreau să le spun oamenilor: ‘Puteți să o faceți. Și vreau ca ei să se uite la mine și să înțeleagă: [Am avut] un soț care divorța de mine, toată lumea încerca să-mi ia totul, banca îmi luase 18 milioane de dolari, toate economiile mele de-o viață. Nu aveam nimic. Nici bani. Nici carieră. Eram falită și aveam doar o șansă de 1% de supraviețuire”, a spus Sharon Stone pentru PEOPLE, adăugând că se consideră „o supraviețuitoare mândră.”

Actrița a îndemnat, de asemenea, oamenii să fie atenți la simptomele unui accident vascular cerebral și să aibă grijă de sănătatea lor.

„Nu întreba prietenii. Nu îți întreba soțul sau pe altcineva: ‘Ce crezi că ar trebui să fac? Sună la 911, fără întrebări”, a continuat Stone. „Eu am sunat oameni. Mi-au închis telefonul, m-au lăsat pe podea, nu m-au ajutat. Am stat singură pe podea timp de trei zile. Cheamă o ambulanță și mergi la spital. Intră în fața traficului și flutură-ți brațele. Nu ezita.”

În urmă cu doi ani, într-un alt interviu acordat publicației PEOPLE, Sharon Stone a mărturisit că încă se confruntă cu probleme cauzate de acel episod traumatic din 2001.

„Multă vreme am vrut să mă prefac că sunt bine. Am nevoie de opt ore de somn neîntrerupt pentru ca medicamentele pentru creier să funcționeze, astfel încât să nu am crize. Așa că sunt o angajată cu dizabilități și, din această cauză, nu prea sunt angajată. Acestea sunt lucrurile cu care m-am confruntat în ultimii 22 de ani, iar acum sunt deschisă în legătură cu asta.”