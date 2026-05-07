Andreea Marin s-a afișat fără machiaj și a transmis un mesaj despre naturalețe: „Fiecare rid e un semn al zâmbetelor”

Andreea Marin continuă să fie una dintre cele mai apreciate prezențe din showbizul românesc, iar de această dată a atras atenția printr-un mesaj sincer despre naturalețe și acceptare de sine. Vedeta s-a afișat în mediul online complet nemachiată, fără filtre și fără artificii de imagine, într-o postare care a fost apreciată de mii de persoane.

Andreea Marin, complet naturală

Cu zâmbetul larg și o apariție extrem de naturală, Andreea Marin a transmis un mesaj dedicat femeilor, vorbind despre încredere, feminitate și despre presiunea perfecțiunii. Prezentatoarea a mărturisit că, la 51 de ani, se simte mai bine ca niciodată în pielea sa și consideră că frumusețea reală nu are legătură cu machiajul, hainele scumpe sau standardele impuse de societate.

„Nu ai nevoie de niciun strop de machiaj ca să te simți Femeie. Nici de o vârstă anume. La 51, mă simt mai femeie decât oricând. Nu ai nevoie de haină fără cusur, de o bijuterie scumpă, de etichete cu nume sonore. Nu ai nevoie să fii perfectă ca să te simți perfectă pentru cei care te prețuiesc și sunt inima ta. Ai nevoie să fii blândă cu tine, să te împaci cu limitele tale și să știi să te bucuri de ceea ce ai realizat. Fii înțeleaptă, fiecare rid e un semn al zâmbetelor tale răspândite în timp. Ai nevoie să înveți să te iubești și pe tine, știind că dăruiești atâta iubire celor din jur.”, a transmis Andreea Marin.

Îmbrăcată într-o salopetă sport mulată, vedeta a afișat un ten luminos și o formă fizică excelentă, iar imaginile publicate au generat rapid numeroase reacții pozitive din partea urmăritorilor. Multe femei au apreciat mesajul transmis de Andreea Marin și au spus că astfel de imagini naturale sunt tot mai necesare într-un online dominat de filtre și standarde nerealiste.

„Ești inspirație pentru toate femeile 40+. Avem nevoie să ne promovăm și așa, naturale, fără filtre, fără etichete de brand, doar noi, așa cum suntem când nu ne vede nimeni. Avem nevoie de iubire de sine, de prețuire”, a scris una dintre fanele vedetei.

Dincolo de aparițiile publice, vedeta traversează și o perioadă în care dorul de familie își spune cuvântul. Fiica sa, Violeta, studiază în Statele Unite, iar distanța este resimțită puternic de Andreea Marin. Vedeta a mărturisit că fiica ei a revenit în țară înainte de sărbătorile pascale, iar o nouă revedere este deja planificată peste ocean.

„Violeta a venit acasă înainte de Paște, eu voi merge să o vizitez în curând. Încă nu știu ce planuri am pentru vara aceasta, dar aștept revederea cu fiica mea, e cea mai importantă! Știu sigur că îmi doresc și puțin mai mult timp pentru mine și pentru ceea ce mă face fericită!”, a mai spus Andreea Marin.

Andreea Marin, revedere emoționantă cu fiica ei, Violeta

Andreea Marin s-a împăcat cu greu cu ideea că va fi departe de fiica ei. Însă, vedeta știe că Violeta a luat alegerea corectă pentru dezvoltarea ei și că în America va avea parte de o mulțime de oportunități profesionale, dar și de un sistem de învățământ adaptat nevoilor educaționale actuale.

Violeta a revenit pentru câteva zile în România, lucru dezvăluit chiar de mama ei, Andreea Marin. Îndrăgita prezentatoare a povestit pe rețelele de socializare cât este de emoționată și ce mândră este de fiica ei.

„Ce bucurie pentru o mamă să ajungă să pună umăr lângă umăr alături de copilul său, să construiască împreună! Parcă ieri o țineam pe Violeta la pieptul meu, nu știu când a trecut vremea, că azi e mai înaltă decât mine, serioasă când e vorba de munca sa și o parteneră de nădejde pentru mine! Fiica mea e doar pentru câteva zile acasă într-o scurtă vacanță, iar ziua de azi ne-a adus două proiecte pentru care am filmat timp de 12 ore împreună”, a fost mesajul scris de Andreea Marin.

