Barron Trump, în mijlocul unei noi teorii a conspirației. Ce ipoteze au apărut în mediul online despre fiul lui Donald Trump

Un roman publicat la finalul secolului al XIX-lea revine în atenția publicului și alimentează, din nou, o serie de teorii ale conspirației. Potrivit DailyMail, unii utilizatori din mediul online susțin că Barron Trump, fiul cel mic al președintelui Donald Trump, ar fi, de fapt, un călător în timp, iar „dovezile” ar putea fi găsite într-o carte scrisă în 1893.

Este vorba despre Baron Trump’s Marvelous Underground Journey, semnată de Ingersoll Lockwood, un autor american de romane politice și literatură pentru copii. Cartea urmărește povestea unui tânăr aristocrat bogat, Baron Trump, care locuiește într-un loc numit „Castle Trump” și pornește într-o aventură spre Rusia, ghidat de un personaj pe nume Don. În roman, băiatul este descris ca fiind plictisit de viața sa privilegiată, dar înzestrat cu o imaginație bogată și un „creier foarte activ”, iar călătoria sa are ca scop descoperirea unor dimensiuni alternative.

Asemănările dintre detaliile din carte și realitatea contemporană au fost suficiente pentru ca teoria să capete amploare în mediul online. Potrivit aceleiași surse, această narațiune a devenit atât de populară încât Lara Trump, soția lui Eric Trump, a abordat subiectul în podcastul său, The Right View with Lara Trump. Ea a comentat direct amploarea fenomenului, menționând „numărul de vizualizări pe care le au unele dintre aceste videoclipuri în care oamenii analizează în detaliu cum s-ar fi întâmplat toate acestea”.

„Nu încerc să stric distracția nimănui. Barron Trump nu este un călător în timp”, a declarat aceasta, potrivit DailyMail. „Îmi pare rău să o spun, dar probabil am frânt inimile multor oameni astăzi”, a continuat ea, calificând teoria drept „nebună”.

În același context, Lara Trump a lansat și o provocare publicului:

„Spuneți-mi un călător în timp. Dați-mi un exemplu de cineva care poate spune că asta e real. Nu există”. Ea a adăugat: „Lucrurile au scăpat complet de sub control cu teoria asta despre Barron Trump că ar fi un călător în timp. Nu știu ce să vă spun. Mi se pare nebunesc. Îl cunosc pe Barron de 18 ani. Nu este un călător în timp. L-am văzut crescând”.

Conform publicației, romanul lui Lockwood include și alte elemente care au fost reinterpretate în cheia actuală. Motto-ul familiei Trump din carte afirmă că „Drumul spre glorie este presărat cu capcane și pericole”, iar ilustrațiile îl prezintă pe Baron îmbrăcat luxos, cu bijuterii, părăsind Castle Trump pentru a începe o călătorie în căutarea unor portaluri către dimensiuni alternative. De asemenea, autorul a semnat și un alt roman, „The Last President”, care spune povestea unui outsider politic din New York ajuns la conducerea țării.

Potrivit DailyMail, această a doua carte începe într-un New York aflat în haos, imediat după alegerile din noiembrie, când un candidat controversat câștigă scrutinul. Orașul este descris ca fiind într-o „stare de revoltă”, iar poliția avertizează că „mulțimi uriașe se organizează sub conducerea anarhiștilor și socialiștilor și amenință să jefuiască locuințele celor bogați”. Romanul notează și că „Hotelul Fifth Avenue va fi primul care va simți furia mulțimii. Ar ajunge trupele la timp să-l salveze?”.

Teoreticienii conspirației merg mai departe și invocă legături indirecte cu cercetări științifice sau figuri istorice. Un argument frecvent menționat este faptul că John Trump, unchiul președintelui, ar fi avut acces la documentele lui Nikola Tesla, inventator despre care s-a speculat că ar fi studiat inclusiv posibilitatea călătoriei în timp. În plus, aceștia citează declarația lui Donald Trump din 2016, „Știu lucruri pe care alții nu le știu”, dar și desenele realizate de Charles Dellschau, un artist din secolul al XIX-lea, care a ilustrat mașini zburătoare futuriste numite „aeros”. În unele dintre aceste schițe apar cuvântul „TRUMP” și numerele 45 și 47, interpretate de unii drept referințe la mandatele prezidențiale.

În ceea ce privește posibilitatea reală a călătoriei în timp, DailyMail notează că nicio instituție științifică majoră, precum NASA, nu a declarat-o imposibilă. Unele studii, inclusiv unul publicat în 2020 în revista Classical and Quantum Gravity, sugerează că, din punct de vedere matematic, deplasarea înapoi în timp ar putea fi posibilă fără a încălca legile cauzalității. Cu toate acestea, fizicianul Stephen Hawking a susținut contrariul, afirmând în 1994: „Cea mai bună dovadă că nu este posibilă este faptul că nu am fost invadați de turiști din viitor”.

Foto: Profimedia

