Meghan Markle, fotografii rare cu fiul ei. Prințul Archie a împlinit 7 ani

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Prințul Archie a împlinit 7 ani pe 6 mai, iar Meghan Markle a marcat momentul printr-un mesaj personal și emoționant.

Ducesa de Sussex a sărbătorit ziua fiului său pe 6 mai printr-o nouă postare pe Instagram, oferind o imagine rară din viața lor de familie. Archie, primul copil al lui Meghan și al Prințului Harry, s-a născut în mai 2019, iar cuplul a devenit ulterior părinții fiicei lor, Prințesa Lilibet, acum în vârstă de 4 ani, născută în iunie 2021.

„7 ani mai târziu… la mulți ani băiatului nostru dulce”, a scris Meghan Markle în descrierea postării, care includea două fotografii surprinse în diferite momente din viața lui Archie.

Una dintre imaginile nemaivăzute până acum îl arată pe Harry ținându-l în brațe pe Archie nou-născut, adormit pe pieptul său, învelit într-o pătură, în timp ce stau pe canapea. A doua fotografie, mai recentă, îi surprinde pe Archie și Lilibet mergând împreună pe o plajă din apropierea casei lor din Montecito, Archie ținând un băț de mers, iar părul roșcat al celor doi copii, moștenit de la tatăl lor, strălucind în lumină.

De când au renunțat la rolurile lor regale în 2020, Meghan, în vârstă de 44 de ani, și Harry, 41 de ani, își cresc copiii în Montecito, California, încercând să construiască ceea ce ducesa a descris drept un sentiment de „normalitate” pentru familia lor.

„Odată ce ne cunoști, cred că îți dorești pentru noi aceeași normalitate pe care orice părinți și-o doresc pentru copiii lor”, declara anterior Meghan pentru PEOPLE, vorbind despre viața pe care și-au construit-o în comunitatea lor din California.

Această normalitate include și „întâlniri de zi” cu Archie.

„Mie și lui Archie ne place să mergem să luăm prânzul împreună, să împărțim un burger și o salată Caesar și să mâncăm un sundae cu înghețată și două cireșe deasupra”, a povestit ea.

Deși soții Sussex încearcă să își țină copiii departe de lumina reflectoarelor, Meghan a început să împărtășească ocazional imagini cu Archie și Lilibet atât pe contul ei personal de Instagram, cât și pe pagina brandului As Ever, după revenirea pe platformă în 2025.

Ambii copii au moștenit părul roșcat al tatălui lor, o trăsătură despre care Harry a spus că provine din familia mamei sale, Prințesa Diana.

„Cu siguranță de la mama mea. Gena pentru părul roșcat este foarte puternică!”, spunea Harry într-o apariție din 2023 la The Late Show with Stephen Colbert, adăugând: „Genele familiei Spencer sunt foarte, foarte puternice.” „La începutul relației mele cu Meghan chiar credeam că, dacă vom avea copii, nu există nicio șansă ca gena pentru părul roșcat să reziste în fața genelor soției mele. Dar m-am înșelat! Trăiască roșcații!”, a glumit acesta.

Meghan Markle a făcut declarații surprinzătoare despre experiența ei cu abuzurile din mediul online, în cadrul vizitei oficiale pe care o desfășoară alături de Prințul Harry în Australia. Fosta actriță din Suits s-a descris drept „cea mai hărțuită persoană din lume', vorbind sincer despre impactul pe care îl au rețelele sociale asupra sănătății mintale.

În a treia zi a turneului lor australian, Ducele și Ducesa de Sussex au vizitat organizația Batyr, un centru dedicat tinerilor și sănătății mintale, găzduit în cadrul Universității de Tehnologie Swinburne din Hawthorn, Melbourne. Acolo, cei doi au discutat cu studenții despre fenomenul bullying-ului online și efectele sale.

„În fiecare zi, timp de 10 ani, am fost hărțuită și atacată”, a declarat aceasta, potrivit People. Ea a adăugat ulterior: „Am fost cea mai hărțuită persoană din lume”.

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro