Meghan Markle consideră că a fost „cea mai hărțuită persoană din întreaga lume.” Ducesa de Sussex a vorbit despre abuzurile din mediul online

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Meghan Markle a făcut declarații surprinzătoare despre experiența ei cu abuzurile din mediul online, în cadrul vizitei oficiale pe care o desfășoară alături de Prințul Harry în Australia. Fosta actriță din „Suits” s-a descris drept „cea mai hărțuită persoană din lume”, vorbind sincer despre impactul pe care îl au rețelele sociale asupra sănătății mintale.

În a treia zi a turneului lor australian, Ducele și Ducesa de Sussex au vizitat organizația Batyr, un centru dedicat tinerilor și sănătății mintale, găzduit în cadrul Universității de Tehnologie Swinburne din Hawthorn, Melbourne. Acolo, cei doi au discutat cu studenții despre fenomenul bullying-ului online și efectele sale.

Meghan Markle a vorbit deschis despre experiența ei personală:

„În fiecare zi, timp de 10 ani, am fost hărțuită și atacată”, a declarat aceasta, potrivit People. Ea a adăugat ulterior: „Am fost cea mai hărțuită persoană din lume”.

Mesaj dur despre mediul online

Ducesa de Sussex a subliniat că experiența ei reflectă o problemă reală a societății digitale actuale. Potrivit acesteia, abuzurile din mediul online au devenit o industrie alimentată de reacții și controverse.

„Această industrie, o industrie de miliarde de dolari, care se bazează complet pe cruzime pentru a obține click-uri, nu se va schimba”, a transmis Meghan Markle în fața studenților. Ea i-a încurajat pe tineri să fie mai rezilienți în fața agresiunilor virtuale.

Prințul Harry a vorbit, la rândul său, despre efectele rețelelor sociale, pe care le-a descris ca fiind un factor ce a dus la „foarte multă singurătate”. El a susținut importanța terapiei și a recunoscut că a apelat la ajutor specializat abia după perioade dificile.

„Am așteptat până am ajuns literalmente în poziția fetală, mult mai târziu, întins pe podeaua din bucătărie, până când am zis: ‘OK, poate ar trebui să încerc terapia'”, a mărturisit Prințul Harry.

Ulterior în aceeași zi, Harry a fost speaker principal la InterEdge Summit, desfășurat la centrul CENTREPIECE din Melbourne Park, unde a vorbit despre sănătatea mintală la locul de muncă. În discursul său de 19 minute, el a făcut referire la moartea mamei sale, prințesa Diana, în 1997:

„A experimenta asta ca un copil, fiind într-un glob de sticlă sub supraveghere constantă, da, asta își pune amprenta”, a spus el, adăugând că „fără un scop, te poate distruge”.

El a recunoscut că de-a lungul vieții s-a simțit pierdut, trădat sau complet neputincios în mai multe rânduri.

În discuții ulterioare, Prințul Harry a rememorat perioada de după moartea mamei sale, când spunea că nu își dorește rolul regal:

„Nu vreau acest job. Nu vreau acest rol, oriunde se îndreaptă asta, nu-mi place”, ar fi spus el.

El a adăugat că în acea perioadă a încercat să ignore totul: „Mi-am băgat capul în nisip ani și ani de zile”.

Ulterior, Harry a spus că a înțeles că Diana și-ar fi dorit ca el să își folosească „platforma” și resursele pentru a produce o schimbare pozitivă în lume.

Meghan Markle și Prințul Harry au ajuns în Australia marți, într-un turneu care include mai multe apariții publice și vizite oficiale. Prima parte a programului lor a inclus o vizită la un spital de copii, un adăpost pentru femei fără adăpost și un muzeu dedicat veteranilor. Meghan a avut și o apariție în cadrul emisiunii „MasterChef Australia”.

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro