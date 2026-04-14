Vizita lui Meghan Markle și a Prințului Harry în Australia are o legătură specială cu Prințesa Diana. Cum a fost surprins celebrul cuplu

Meghan Markle și Prințul Harry au ajuns din nou în Australia, într-o vizită cu puternică încărcătură simbolică, care amintește de pașii făcuți în trecut de Prințesa Diana. Cei doi și-au început agenda pe 14 aprilie, la scurt timp după aterizarea la Melbourne, cu o oprire la celebrul Royal Children’s Hospital.

Vizita a atras sute de pacienți, familii și membri ai personalului medical, care s-au adunat în curtea spitalului, pe balcoane și chiar la ferestre, pentru a-i întâmpina. Instituția, cunoscută pentru îngrijirea copiilor de peste 150 de ani, deservește nu doar regiunea statului Victoria, ci și alte zone din Australia și chiar pacienți din străinătate.

Meghan Markle a ales pentru această apariție o rochie bleumarin elegantă semnată de un designer australian, completată de pantofi Dior, în timp ce Prințul Harry a fost, ca de obicei, relaxat și apropiat de oameni. Cei doi au mers mână în mână printre cei prezenți, oprindu-se pentru fotografii, discutând cu părinții și coborând la nivelul copiilor aflați în scaune rulante, într-o atmosferă caldă și familiară.

Întrebat ce așteaptă cel mai mult de la această vizită, Harry a răspuns simplu: „Totul!”. Momentul a fost unul emoționant și pentru micii pacienți. Novalie Morris, o fată de 12 ani, a povestit că i-a oferit flori Prințului și că acesta i-a spus: „mulțumesc” și a încurajat-o să rămână curajoasă. „M-a încurajat foarte mult și o să țin minte asta”, a spus ea.

Vizita are o semnificație aparte, deoarece același spital a fost vizitat în trecut și de Regele Charles al III-lea și Prințesa Diana în 1985, în timpul unui turneu oficial în Australia. Imaginile de atunci au rămas memorabile, surprinzând-o pe Diana la căpătâiul copiilor bolnavi, implicată activ și empatică, exact așa cum Harry încearcă să fie astăzi.

De altfel, Prințul Harry a vorbit în repetate rânduri despre dorința sa de a duce mai departe moștenirea umanitară a mamei sale. „Sper din tot sufletul și cred cu tărie că tot ceea ce fac o face mândră”, declara el într-un interviu din 2022, subliniind impactul profund pe care l-a avut Diana asupra sa.

Vizita actuală face parte dintr-un turneu mai amplu, care include opriri în Melbourne, Canberra și Sydney. Este a doua deplasare oficială a cuplului din acest an, după cea din Iordania, și prima întoarcere în Australia după turneul din 2018, când au anunțat că așteaptă primul lor copil.

Deși s-au retras din rolurile regale oficiale în 2020, Meghan Markle și Prințul Harry continuă să fie implicați în proiecte umanitare. Agenda lor actuală este axată pe sănătate mintală, sprijin pentru comunități și susținerea veteranilor, o cauză apropiată lui Harry, fondatorul Invictus Games.

Prințul Harry ar fi părut „nefericit” și „depășit de situație” după căsătoria cu Meghan Markle, potrivit unei noi cărți semnate de autorul regal Hugo Vickers, citată de Page Six.

Volumul, intitulat „Queen Elizabeth II”, oferă o serie de detalii despre perioada în care Ducele și Ducesa de Sussex s-au stabilit la Frogmore Cottage, locuința de pe domeniul Windsor primită de la Regina Elisabeta a II-a după nunta din 2018. La acel moment, nu existau indicii ale tensiunilor care aveau să apară ulterior.

Cu toate acestea, potrivit aceleiași surse, Meghan Markle ar fi fost mustrată de Regină pentru comportamentul considerat nepoliticos față de personalul de la Windsor.

Cartea susține că Meghan Markle ar fi impus și o serie de reguli stricte în jurul locuinței.

„Ducesa de Sussex a refuzat să accepte mașini pe terenul sportiv pentru că le putea vedea de la Frogmore Cottage”, notează Vickers.

