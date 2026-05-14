Cristi Chivu, imagine emoționantă alături de familie după ce Inter Milan, echipa pe care o antrenează, a câștigat Cupa Italiei

Cristian Chivu a trăit unul dintre cele mai emoționante momente de când a preluat banca tehnică a lui Inter Milan. După victoria obținută în finala Cupei Italiei, antrenorul român și-a celebrat succesul alături de familie chiar pe gazonul de pe Stadio Olimpico din Roma.

Inter s-a impus cu 2-0 în fața lui S.S. Lazio și a cucerit Cupa Italiei la doar câteva zile după ce formația milaneză devenise și campioană în Serie A.

La finalul meciului, stadionul s-a transformat într-o adevărată scenă de sărbătoare, iar membrii familiilor jucătorilor și ai staffului tehnic au coborât pe teren pentru a celebra trofeul alături de echipă.

Printre aceștia s-au aflat și Adelina Chivu, cele două fiice ale cuplului, Natalia și Anastasia, dar și sora fostului internațional român. La scurt timp după fluierul final al arbitrului Marco Guida, Cristi Chivu și-a îmbrățișat soția și copiii chiar pe teren, imaginile devenind rapid unele dintre cele mai comentate momente ale serii.

Vizibil emoționat și purtând medalia de campion la gât, antrenorul român s-a fotografiat alături de familie în mijlocul atmosferei spectaculoase create de suporteri și de artificiile de pe stadionul din Roma. Ulterior, Adelina Chivu a publicat pe Instagram mai multe imagini și filmări surprinse în timpul sărbătorii de pe Stadio Olimpico, inclusiv un videoclip cu focurile de artificii care au luminat arena după câștigarea trofeului.

Jucătorii lui Inter și stafful tehnic au rămas pe teren mult timp după încheierea partidei, celebrând alături de fani dubla obținută în acest sezon. La finalul meciului, președintele clubului, Beppe Marotta, a vorbit despre parcursul echipei și despre schimbările produse după venirea lui Cristi Chivu pe banca tehnică.

„Suntem fericiți! Am avut mai multe rezultate pozitive în ultima perioadă. Mulțumim în primul rând patronatului, care ne-a oferit o mare libertate și putere de decizie. Uneori pierzi, dar ajungerea în finală este întotdeauna foarte dificilă. Anul acesta s-a născut din mizeria sezonului trecut, și-a lăsat amprenta. Chivu a făcut bine să pună totul la loc și am urcat din nou. Acum că au sosit aceste două trofee, rămâne un regret. Liga Campionilor este singura bilă neagră”, a declarat acesta, potrivit FC Inter News.

Cristi Chivu a preluat echipa în vara anului 2025, după un sezon complicat pentru formația din Milano, iar în doar câteva luni a reușit să aducă atât titlul din Serie A, cât și Cupa Italiei în palmaresul clubului.

Cristi Chivu, prima reacție după câștigarea campionatului

Succesul nu a venit întâmplător. După ce a preluat echipa la începutul sezonului 2025–2026, în doar al doilea său an ca antrenor la nivel de seniori, Chivu a reușit să ducă Inter în fruntea clasamentului și să securizeze titlul înainte de finalul competiției. Triumful a venit după victoria cu 2-0 în fața Parmei, în etapa a 35-a, aducând clubului al 21-lea titlu de campioană a Italiei.

După meci, Chivu a vorbit despre emoțiile trăite și despre reacția sa imediată din vestiar, recunoscând un gest sincer:

„Nu voi fi ipocrit, dar mă gândesc la finala Cupei Italiei. Este evident că sunt fericit, dar este corect ca jucătorii să primească afecțiunea pe teren. Astăzi a fost această ocazie importantă de a câștiga în fața lor, eu m-am dus în vestiar pentru viciile mele: am fumat o țigară, scuzați-mă că spun asta”, a spus Chivu pentru jurnaliști după meci.

Antrenorul român și-a lăudat jucătorii și a subliniat efortul depus pentru a depăși dezamăgirile sezonului precedent.

„Mă bucur pentru acești băieți, pentru acești suporteri minunați care au trebuit să suporte dezamăgirea de anul trecut și batjocura celor care încearcă să denigreze acest club. Băieții au reușit să renască și să-și regăsească motivația. Mă bucur pentru ei: acest al 21-lea titlu de campion este o pagină importantă pentru acest club glorios. Am intrat în istoria lui Inter? Poate că am făcut-o chiar și înainte, am câștigat ceva. Meritul le revine acestor jucători, care au trebuit să suporte povestea de anul trecut, dezamăgirea, batjocurile celor care încearcă mereu să denigreze această echipă. Este o pagină importantă în istoria acestui mare club”, a declarat Chivu.

Andreea Esca a dezvăluit imagini de colecție alături de cei doi copii ai ei, Alexia și Aris: „Am dat peste niște albume'

foto: Profimedia

