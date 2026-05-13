Ce cadouri speciale au primit invitații de la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea: „Și-au ales dintre cele șase…”

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Andreea Bălan și Victor Cornea au trăit unul dintre cele mai importante momente din viața lor, după ce și-au unit destinele în fața altarului. Evenimentul a avut loc pe 10 mai și a fost sărbătorit alături de familie, prieteni și numeroși invitați apropiați.

Ce mărturii au primit invitații

Chiar dacă au trecut câteva zile de la nuntă, artista continuă să împărtășească imagini și detalii de la petrecere pe rețelele sociale. Recent, Andreea Bălan a arătat ce surprize au primit invitații care le-au fost alături în ziua cea mare.

Cântăreața a ales mărturii neobișnuite pentru nunta sa, diferite de clasicele suveniruri oferite la astfel de evenimente. Fiecare invitat a primit câte un parfum ales dintr-o selecție specială, sticluțele fiind personalizate cu numele mirilor și data nunții.

„Am avut cele mai frumoase mărturii! Acest parfume bar cu sticluțe personalizate. Invitații și-au ales din cele șase parfumuri și au plecat acasă cu o amintire frumoasă”, a transmis Andreea Bălan pe Instagram.

Petrecerea a fost una animată, iar invitații au petrecut ore întregi pe ringul de dans. Pentru că multe dintre doamne și domnișoare purtau pantofi cu toc, artista s-a gândit și la confortul acestora. Astfel, Andreea Bălan le-a pregătit invitatelor balerini comozi, pentru ca acestea să poată continua distracția până dimineața fără să renunțe la dans.

„Pentru toate fetele jucăușe am avut balerini superbi. Așa au reușit să danseze până în zori”, a explicat artista.

Cât ar fi fost darul la nunta dintre Andreea Bălan și Victor Cornea

Pe 10 mai 2026, Andreea Bălan și Victor Cornea au organizat cununia religioasă, la aproximativ o lună de când s-au căsătorit civil. Evenimentul a avut loc pe malul Lacului Buftea, pe ponton în aer liber, iar ulterior cei doi s-au distrat la petrecerea fastuoasă în compania celor 250 de invitați.

La nuntă, Andreea Bălan și Victor Cornea și-au încântat invitații cu un decor floral spectaculos, format din peste 30.000 de flori. La cununia religioasă desfășurată pe ponton, invitații au fost întâmpinați de o arcadă uriașă decorată cu mii de flori. La eveniment și-au făcut apariția și câteva celebrități din showbiz-ul românesc, printre care Aurelian Temișan și soția lui, Monica Davidescu, Lora, Andreea Bănică și soțul ei, Lucian Mitrea. Atmosfera de la petrecere a fost întreținută de formația 3 Sud Est, trupa The Colours și nu numai.

Potrivit informațiilor furnizate de cancan.ro, darul la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea ar fi fost între 400 și 1.000 euro/persoană (în funcție de relație), iar rudele ar fi dat și 2.000 de euro celor doi.

Andreea Bălan, noi imagini de la nuntă

Andreea Bălan și-a încântat fanii cu noi imagini care demonstrează că ea și Victor Cornea au avut o nuntă de vis.

„A fost magie, iubire și am zburat printre stele.

A fost cea mai frumoasă zi din viețile noastre, iar totul a fost exact așa cum ne-am dorit și am visat!

O nuntă organizată cu grijă până la cel mai mic detaliu, plină de emoție, eleganță și oameni minunați alături de noi.

Mii de mulțumiri tuturor celor care au făcut ca această zi să fie posibilă și atât de specială în frunte cu wedding plannerul nostru. Te iubim!”

Citește și:

Zvonurile privind separarea cuplului Cabral & Andreea Ibacka au luat amploare. Ce au observat fanii în cele mai recente imagini cu cei doi

Foto: Instagram, Grabazei Photography

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro