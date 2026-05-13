Amal Clooney strălucește într-o rochie Alexander McQueen pe care Cameron Diaz a purtat-o acum aproape 20 de ani. Cum arată ținuta estimată la peste 100.000 de euro

Amal Clooney a atras toate privirile la evenimentul dedicat aniversării a 50 de ani ai The Kings Trust, desfășurat luni seară la Royal Albert Hall din Londra. Avocata pentru drepturile omului a avut o apariție spectaculoasă, într-o rochie aurie cu paiete semnată de Alexander McQueen.

Ținuta metalizată, care reflecta lumina blitzurilor din orice unghi, a fost accesorizată cu o pereche de cercei Cartier Juste un Clou în valoare de aproximativ 13.500 de euro și pantofi aurii cu toc ascuțit.

Rochia purtată de Amal Clooney provine din colecția toamnă/iarnă 2007 „In Memory of Elizabeth Howe, Salem, 1692”, creată de Alexander McQueen. Colecția a fost inspirată de persecuția femeilor și de procesele vrăjitoarelor din Salem, făcând inclusiv referire la una dintre strămoașele designerului, Elizabeth Howe.

Prima vedetă care a purtat această creație după prezentarea de pe podium a fost Cameron Diaz, la premiera din Tokyo a filmului Shrek the Third, în mai 2007.

Rochia este acoperită integral cu paiete aurii și are mâneci scurte și un decolteu în formă de V. Designul evidențiază silueta prin liniile metalice care par să urmărească formele corpului.

Aceeași creație vestimentară a fost vândută la licitația „Fashion Icons” organizată de Sothebys, în decembrie 2024, pentru suma de 105.000 de euro, deși nu se știe dacă Amal Clooney este cea care a cumpărat-o. Soția lui George Clooney este cunoscută pentru pasiunea sa pentru piesele vintage și pentru ținutele din arhivele marilor case de modă. Recent, Amal a fost fotografiată în Saint-Tropez într-o ținută Pucci direct de pe podium, în timpul aniversării lui George Clooney.

La începutul anului, ea a purtat pe covorul roșu de la Globurile de Aur 2026 o rochie roșie Balmain din colecția haute couture 1957, iar pentru petrecerea de după eveniment a ales o ținută din colecția Versace 2022.

La evenimentul din Londra, Amal Clooney a fost însoțită de George Clooney, care a purtat un costum bleumarin, dar și de make-up artistul Charlotte Tilbury, care a ales la rândul ei o ținută complet acoperită cu paiete.

Recent, actorul George Clooney și soția sa, avocata Amal Clooney, au decis să își mute familia în Franța, alegând o fermă din sudul țării drept noua lor reședință. Potrivit Hello!, decizia vine din dorința de a le oferi gemenilor lor, Ella și Alexander, în vârstă de opt ani, o copilărie mai discretă, departe de presiunea constantă a paparazzilor din Statele Unite.

Conform publicației, George Clooney și Amal Clooney au fost atrași de stilul de viață francez, în special de respectul acordat vieții private. Lipsa paparazzilor din spațiile publice sau din apropierea școlilor a fost un aspect important pentru familie, care în SUA se confruntă frecvent cu astfel de situații.

George Clooney a vorbit anterior despre proprietatea sa din Franța, care include aproximativ 100 de acri de viță-de-vie, peste 1.200 de măslini și o grădină de legume. Se presupune că această fermă, situată în micul oraș Brignoles, va deveni noua reședință a familiei, mai ales după ce actorul a obținut cetățenia franceză. Clooney, originar din statul american Kentucky, își va putea păstra cetățenia americană, alături de noul statut de cetățean francez.

