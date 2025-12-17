Anca Serea, dezvăluiri picante despre relația cu soțul ei, Adrian Sînă, după 10 ani de căsătorie: „Suntem încă tineri și e normal să mai plecăm și la hotel”

Anca Serea și Adrian Sînă formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul autohton. Vedeta și artistul sunt împreună din 2011 și s-au căsătorit în 2015. Au împreună patru copii, pe Noah, Ava, Moise și Leah. Anca Serea mai are doi copii, pe David și Sarah, din mariajul cu omul de afaceri Filip Poplingher, care a murit în 2010.

Anca Serea, dezvăluiri picante despre relația cu soțul ei

Într-un interviu acordat recent, Anca Serea a vorbit despre relația cu soțul ei și cum reușesc să mențină vie pasiunea în căsnicie.

„Noi mai dormim la hotel. Și împreună, și separat. E firesc. Mai plecăm și de acasă. Chiar avem un hotel preferat în centrul capitalei. Altfel n-am reuși, îți dai seama. Suntem încă tineri și e normal să mai plecăm și la hotel. Câteodată se duce el și mă așteaptă pe mine sau câteodată mă duc eu și îl aștept”, a povestit Anca Serea.

În ceea ce privește secretul relației lor de durată, fosta prezentatoare mărturisește că artistul o surprinde adesea cu gesturi romantice.

„Pasiunea în cazul nostru, pentru care lucrăm mult. Faptul că nu ne plictisim unul de celălalt. Avem activități comune, deși el nu e foarte des acasă. El are un rol important, că trage de mine mult, chiar și când sunt foarte obosită și nu am chef.

Îmi spune să mergem la masă, la un film, hai în vacanță. Chiar acum a vrut să-mi facă o surpriză, dar știam că urmează o perioadă aglomerată. A vrut să mergem la Viena, unul dintre orașele mele preferate. Ce să mai spun, multă toleranță, comunicare. Adi lasă mult de la el. Eu sunt un pic mai înverșunată și mai supărăcioasă.

Mai vine cu câte un buchet de flori acasă, mă întreabă ce să cumpere de mâncare, mai mergem la masaj, lucruri din astea simple care pentru mine sunt importante. Cel mai mare avantaj al relației noastre este că nu petrecem foarte mult timp împreună”, a dezvăluit Anca Serea.

Anca Serea și Adrian Sînă, la un pas de divorț

Despre căsnicia sa cu Adrian Sînă, Anca Serea a dezvăluit detalii în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai.” Întrebată de prezentatoare dacă gelozia i-a pus căsnicia în pericol, vedeta a recunoscut că ea și soțul ei au fost în pragul divorțului la un moment dat. Acum, ea a elucidat faptul că gelozia nu a fost, de fapt, motivul care a determinat-o pe prezentatoarea TV să dorească să încheie căsnicia cu artistul.

„Cred că aș fi necinstită să spun că gelozia, eu m-am dus singură în pragul acela, pentru că noi oamenii suntem responsabili de sentimentele noastre, de acțiunile noastre, de deciziile pe care le luăm. Eu, vizavi de căsnicia pe care o am alături de Adi, consider că am ars mai multe etape, pentru că eram foarte tânără și nimeni nu m-ar fi pregătit vreodată vizavi de relația cu un artist, care este cu suișuri și coborâșuri și intensă. Cred că au fost niște sentimente de gelozie firești, dar niciodată alimentate de el. Vizavi de ce ați povestit dumneavoastră, vizavi de controlatul telefoanelor și al lucrurilor intime, nu aș face niciodată în primul rând din respect pentru mine ca femeie, nici el nu obișnuiește să facă asta”, a zis Anca Serea, conform wowbiz.ro.

De asemenea, Anca Serea a continuat și a dezvăluit ce ce ea și partenerul ei au fost în pragul divorțului. Deși gelozia nu s-a aflat printre motive, vedeta a declarat că, într-un final, au reușit să treacă peste acel moment.

„Gelozia nu știu dacă ne-a adus în pragul divorțului, cred că mai degrabă mă supără faptul că nu este atât de prezent atunci când eu îmi doresc. De altfel, este normal. Unul a fost real, dar nu a fost un motiv întemeiat practic, mi-am dat seama după îndelungi discuții că avem foarte multe motive să mergem mai departe și dacă nu s-a întâmplat atunci înseamnă că nu a fost nimic serios sau nimic grav”, a mai declarat Anca Serea la „40 de întrebări cu Denise Rifai.”

