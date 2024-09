Anca Serea, dezvăluiri inedite despre provocările vieții cu șase copii: „Sunt cheltuieli imense”

Anca Serea s-a asigurat că cei mici au tot ce le trebuie pentru începutul noului an școlar. Într-un interviu acordat pentru FANATIK, vedeta a împărtășit detalii despre schimbările din viețile copiilor ei și a dezvăluit recent că a investit câteva mii de lei pentru a împlini dorințele uneia dintre fiicele sale.

Anca Serea este, fără îndoială, o mamă devotată. Vedeta reușește să gestioneze cu succes atât latura emoțională, cât și pe cea financiară a familiei sale numeroase, având grijă de toate aspectele vieții lor cu o determinare impresionantă. Soția lui Adi Sînă recunoaște însă că nu este mereu ușor să crească și să educe șase copii.

Anca a vorbit despre provocările pe care le-a întâmpinat odată cu începutul noului an școlar și despre cum se descurcă financiar în fața nevoilor educaționale ale copiilor săi. Pentru a satisface necesitățile fiicei sale, Anca Serea a căutat un birou nou și a fost surprinsă de prețuri. În cele din urmă, a găsit un model care a costat 3.000 de lei, deși fiica sa era dispusă să folosească biroul fratelui său, Noah. Anca a refuzat să facă acest compromis, ținând cont de performanțele școlare excepționale și a decis să investească într-un birou nou, doar pentru ea.

„Ne-am organizat din timp, ne-am gândit din timp la tot ce va urma. Acum amenajez Avei o nouă cameră, căci vrea să aibă camera ei, să nu mai fie cu Moise în aceeași cameră. Fiecare copil, în parte, are necesitățile lui. Legat de costuri, de buget, ne afectează și pe noi. Noi încercăm să facem și economii, pe cât timp, dar ne-am asumat asta când am decis să avem șase copii. Nu am făcut un calcul despre cât de mult au crescut costurile față de anul de trecut, dar, uite, de pildă ei și-au păstrat ghiozdanele de anul trecut și se mai reduc niște costuri. Sunt cheltuieli imense, îți dai seama, și nu aș vrea să dau un calcul din respect față de alți părinți. Oricum, noi muncim din greu, avem un program extrem de riguros. Adi e mai mereu plecat, iar eu jonglez cu mai multe joburi”, a declarat Anca Serea pentru FANATIK.

Referitor la investiția de câteva mii de lei făcută pentru fiica sa, Ava, Anca Serea ne-a explicat motivul pentru care a ales să nu urmeze sfatul micuței, care încerca să o protejeze de o cheltuială suplimentară.

„Ava nu mai vrea să împartă camera cu Moise, așa că de aici am început reorganizarea de toamnă. M-am apucat și de curățenie, de tot. Uite, mobilierul de birou a costat 3.000 de lei și nu e din lemn, dar nu contează. Erau și cu 6.000 de lei. Doar că o astfel de investiție nu o faci în fiecare an. Ava mi-a zis că vrea biroul lui Noah. Eu am refuzat, pentru că ea chiar merita biroul ăsta nou, căci are rezultate foarte bune la școală. Ghiozdanele, de exemplu, Ava, fiind pasionată de baschet. Le-a primit de la un brand destul de cunoscut, nu are importanță numele, așa că nu a trebuit să cumpărăm unele noi, le folosește pe acelea”, a mai spus Anca Serea.