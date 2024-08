Anca Serea, detalii inedite despre viața de familie și relația cu Adrian Sînă: „Am avut multe de reglat”

Anca Serea și Adrian Sînă formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul autohton. Vedeta și artistul sunt împreună din 2011 și s-au căsătorit în 2015. Au împreună patru copii, pe Noah, Ava, Moise și Leah. Anca Serea mai are doi copii, pe David și Sarah, din mariajul cu omul de afaceri Filip Poplingher, care a murit în 2010.

Anca Serea a dezvăluit într-un interviu pentru Unica.ro modul în care viața ei s-a transformat odată cu trecerea timpului. În relația cu Adrian Sînă, impulsivitatea de la începuturi s-a estompat, iar acum cei doi se înțeleg dintr-o simplă privire, știind când este momentul potrivit pentru a discuta subiecte de familie sau aspecte legate de muncă. În plus, ei colaborează și ca parteneri în afacerea cu produse cosmetice pe care au lansat-o împreună acum câțiva ani.

„Ne cunoaștem din priviri, știm după tonul vocii, ne respectăm foarte mult momentele astea de liniște. Știm când trebuie să dezbatem un subiect și când nu e cazul că suntem foarte obosiți sau încărcați de pe la job. Am devenit mult mai liniștiți, mult mai echilibrați. Am avut multe de reglat, dar acum sunt super liniștită, Slavă Domnului”, a spus Anca Serea.

De asemenea, vedeta a dezvăluit că este nerăbătoare să ajungă la vârsta de 50 de ani, considerând că fiecare an parcurs aduce experiențe noi și inedite. Totodată, Anca Serea consideră că nu trebuie să se sperie de trecerea timpului, fiind un proces normal pe care vrea să îl îmbrățișeze.

„Nu, de-abia aștept să fac 50 de ani, pentru că fiecare an îl consider ca o provocare cumva și îmi dau seama că devin mai înțeleaptă. Încerc să devin o variantă mai bună a mea, mai liniștită, mai echilibrată și chiar dacă am mai pus așa 2-3 kilograme pe mine sau dacă, nu știu, mai am un rid. Mi se pare că trebuie să ne obișnuim cu gândul ăsta și face parte din procesul nostru ca oameni și nu am o presiune, sincer, deloc. Mi-ar plăcea în schimb să încep să mă mișc un pic, să fac mai multă mișcare, să fac mai mult sport. Să vin la tratamente noninvazive”, a povestit, pentru Unica.ro, Anca Serea.