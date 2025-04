Gopo 2025: primul regizor trans care a obținut un trofeu și un premiu dedicat copiilor queer

Cea de-a 19-a ediție a Galei Premiilor Gopo, care s-a desfășurat pe 29 aprilie, în Sala „Ion Caramitru” a Teatrului Național „I.L. Caragiale”, a venit cu o victorie importantă și care nu poate fi trecută cu vederea: primul regizor trans recompensat cu un trofeu Gopo. Este vorba despre Anastaseu Ștefan, care mai e actor, activist, dar și membru activ al cineclubului feminist F-Sides. Pe lângă acest moment valoros, pe scenă a mai avut loc un discurs de ținut minte despre copiii queer, din partea actorului Ciprian Chiujdea.

Într-un climat în care extremismul prinde tot mai rapid puteri și se răspândește vertiginos, iar mișcările anti-gender, care se manifestă și în limitarea drepturilor persoanelor queer, sunt prezente și în România, momentul glorios de la Gala Premiilor Gopo, în care Anastaseu Ștefan a devenit primul regizor trans care a fost răsplătit cu un trofeu Gopo, ne arată că nu trebuie să ne pierdem speranța și că vocea comunității LGBTQIA+ trebuie să fie și mai mult auzită și susținută.

Pe scenă, Anastaseu Ștefan, care a obținut premiul pentru Cel mai bun scurtmetraj pentru proiectul regizat de el, @TIKTOK-COWBOY, a avut un discurs în care a amintit de necesitatea vizibilității comunității rome și LGBTQIA+ și de lupta lor împotriva societății opresive.

În continuare, Anastaseu Ștefan a vorbit despre forța mișcărilor activiste și protestelor din Serbia și Ungaria și a avut un îndemn pentru eliberarea Palestinei de sub ocupația Israelului, care comite un genocid.

Anastaseu Ștefan mi-a vorbit despre povestea personală despre care e vorba în scurtmetrajul său, @TIKTOK-COWBOY, care a contribuit la o reprezentare veridică și etică.

„@TIKTOK-COWBOY a pornit de la o poveste reală, a unui tânăr rom care a mers călare la maternitate în pandemie ca să-și vadă noul născut. În timpul pregătirilor pentru filmare, am avut și surpriza ca lui Bondi Gabor (actorul principal din film) să i se nască primul băiat, așadar povestea a fost foarte aproape și de el. Bondi este un actor extraordinar, nu cred că ar fi fost cineva mai potrivit decât el ca să impersoneze personajul Zoro, Tiktok Cowboy. Consider că am avut un privilegiu enorm de a spune această poveste, de aceea mi-am dorit să atrag atenția asupra reprezentării etice și autoreprezentării comunității rome în film. Sunt foarte multe stereotipuri nocive despre romi care au fost perpetuate în filme, seriale și telenovele care au afectat această comunitate. Cum am spus și în discursul meu de la decernarea premiilor, simpatia pentru romi și manele nu depășește de cele mai multe ori perimetrul ecranului de cinema.”