Filme și seriale noi de văzut în luna aprilie 2026 pe Netflix

În luna aprilie ai ce să urmărești pe Netflix, așa că venim în ajutorul tău cu o listă de filme și seriale noi pe care nu trebuie să le ratezi.

BEEF – Sezonul 2
Iată ce filme și seriale noi nu trebuie să ratezi luna aceasta pe Netflix.

BEEF – Sezonul 2

Serialul BEEF revine cu o nouă distribuție și o nouă „râcă”, declanșată atunci când un cuplu Gen‑Z asistă la o ceartă tulburătoare între șeful lor din generația milenialilor și soția acestuia. Proaspăt logodiți, Ashley și Austin, angajați de rang inferior la un country club, sunt atrași în destrămarea căsniciei managerului general, Joshua, și a soției sale, Lindsay. Prin favoruri, presiuni și constrângeri, cele două cupluri încearcă să câștige bunăvoința proprietarei miliardare a clubului, președinta Park, care se confruntă la rândul ei cu un scandal legat de cel de‑al doilea soț, doctorul Kim. Oscar Isaac, Carey Mulligan, Cailee Spaeny, Charles Melton, Mikaela Hoover, Song Kang-ho, Youn Yuh-jung și Seoyeon Jang fac parte din distribuție.

Premiera: 16 aprilie 2026

Stranger Things: Tales From ’85

Revizitează Hawkins urmărind Stranger Things: Tales From ’85, un nou serial animat plin de suspans, semnat de realizatorul Eric Robles și de frații Duffer, în calitate de producători executivi.
În iarna lui 1985, zăpada acoperă orașul, iar ororile din Upside Down par, în sfârșit, să se stingă. Eroii noștri, Unsprezece, Mike, Will, Dustin, Lucas și Max, s-au întors la o viață normală, între sesiuni de D&D, bătăi cu bulgări și zile liniștite. Dar sub gheață, ceva înspăimântător s-a trezit. Să fie din Upside Down? Din adâncurile laboratorului din Hawkins? Sau dintr-un cu totul alt loc? Eroii noștri trebuie să dezlege misterul și să salveze Hawkins în această nouă poveste din universul Stranger Things.

Premiera: 23 aprilie 2026

Apex

O femeie îndoliată, plecată singură într‑o aventură prin sălbăticia australiană, este prinsă într‑un joc ciudat cu un ucigaș viclean, care o vede drept pradă. Charlize Theron, Taron Egerton, Eric Bana, Caitlin Stasey, Bessie Holland și Zac Garred fac parte din distribuție.

Premiera: 24 aprilie 2026

Eat Pray Bark

Cinci deținători de câini cer ajutorul unui profesor legendar din munți pentru a-și disciplina cățeii neastâmpărați, dar nu blănoșii sunt cei care au nevoie de instruire.

Premiera: 1 aprilie 2026

It Takes a Village

Când problemele financiare o silesc pe Halina să-și anuleze nunta, prietenii și familia ei decid să inventeze un plan nesăbuit ca să facă rost de bani.

Premiera: 1 aprilie 2026

The Giant Falls

Un ghid turistic se confruntă cu răni vechi și o alegere imposibilă care îi va defini viitorul, când reapare tatăl său de mult înstrăinat.

Premiera: 1 aprilie 2026

XO, Kitty – Sezonul 3

Cu viața amoroasă tot mai intensă, Kitty e gata să înceapă un ultim an de liceu legendar. Îi vor sta oare în cale secretele, scandalurile și propriile nesiguranțe?

Premiera: 2 aprilie 2026

High Tides – Sezonul 3

Secretele abundă și rivalitățile reapar, iar în capitolul final, Daan, Louise și Alex duc o ultimă luptă pentru putere ce ar putea distruge familia Vandael.

Premiera: 3 aprilie 2026

The Truth and Tragedy of Moriah Wilson

Treci dincolo de titluri în acest documentar despre viața vibrantă a ciclistei Moriah Wilson, uciderea sa șocantă și cât de departe a mers ucigașa sa pentru a scăpa.

Premiera: 3 aprilie 2026

Untold: Chess Mates

Cum a degenerat un meci între mari maeștri ai șahului într-un scandal bizar legat de bile anale? Acest documentar investighează povestea care bate filmul.

Premiera: 7 aprilie 2026

Trust Me: The False Prophet

În acest documentar bazat pe fapte reale, un expert în secte și un regizor se infiltrează într‑o comunitate poligamă pentru a demasca un profet autoproclamat.

Premiera: 8 aprilie 2026

Thrash

Un uragan catastrofal lovește un oraș de coastă, iar localnicii izolați trebuie să supraviețuiască apelor în creștere rapidă, în care mișună rechini înfometați.

Premiera: 10 aprilie 2026

Turn of the Tide – Sezonul 3

În acest final palpitant, prietenii caută dreptatea, sfidând autoritățile și luptând împotriva bandelor pentru un viitor mai bun în Rabo de Peixe.

Premiera: 10 aprilie 2026

Noah Kahan: Out of Body

În acest documentar sincer, cantautorul Noah Kahan revine la originile sale din Vermont pentru a-și regăsi armonia după ascensiunea sa fulgerătoare la nivel mondial.

Premiera: 13 aprilie 2026

Untold: Jail Blazers

Jucători instabili, acuzații penale și titluri pe prima pagină. Echipa NBA de top a Portlandului se destramă spectaculos în acest documentar sincer și dur.

Premiera: 13 aprilie 2026

Fake Profile – Sezonul 3

Luna de miere în paradis devine fatală când Camila și Miguel se împrietenesc cu doi milionari misterioși, iar o fostă deținută răzbunătoare și un ucigaș îi vânează.

Premiera: 15 aprilie 2026

Million Dollar Secret – Sezonul 2

Doisprezece concurenți se înfruntă într‑un joc incitant al amăgirii, încercând să-l demaște pe milionarul secret ascuns printre ei în această competiție reality.

Premiera: 15 aprilie 2026

The Law According to Lidia Poët – Sezonul 3

Revenirea neașteptată a unei vechi prietene o implică pe Lidia într-un proces de răsunet care îi dă peste cap viața amoroasă discretă și amenință lupta pentru egalitate.

Premiera: 15 aprilie 2026

Ronaldinho: The One and Only

Serialul urmărește viața și cariera starului brazilian al fotbalului Ronaldinho, prezentându-i parcursul de la copil-minune la legendă a sportului mondial.

Premiera: 16 aprilie 2026

180

Un incident neașteptat de violență rutieră lasă un tânăr în stare critică, iar tatăl său plin de furie o apucă pe calea sumbră a răzbunării și a tumultului emoțional.

Premiera: 17 aprilie 2026

A Gorilla Story: Told by David Attenborough

Naturalistul veteran Sir David Attenborough spune povestea unui grup remarcabil de gorile, de la prima întâlnire cu ele în anii ’70 până în prezent.

Premiera: 17 aprilie 2026

Roommates

Când studenta debutantă Devon îi cere carismaticei Celeste să-i fie colegă de cameră, prietenia lor se transformă rapid într-un război pasiv-agresiv.

Premiera: 17 aprilie 2026

Funny AF with Kevin Hart

Kevin Hart străbate țara și, ajutat de legende ale comediei, caută un nou superstar de stand-up. Câștigătorul va fi încoronat live, depinzând de votul tău în timp real.

Premiera: 20 aprilie 2026

Unchosen

O tânără mamă dintr-o sectă izolată întâlnește un străin misterios și începe o aventură riscantă, care trezește dorințe și dezvăluie secrete întunecate.

Premiera: 21 aprilie 2026

Untold: The Shooting at Hawthorne Hill

În acest documentar bazat pe un caz real, un conflict între un antrenor de dresaj și elevul său degenerează în violență, iar apărarea invocă nebunia.

Premiera: 21 aprilie 2026

Santita

După un accident care o lasă în scaun cu rotile, o doctoriță nonconformistă își testează limitele când fostul logodnic revine neașteptat în viața ei.

Premiera: 22 aprilie 2026

This Is a Gardening Show

Zach Galifianakis explorează lumea grădinăritului, intervievând copii curioși și experți excentrici într-un omagiu amuzant și trăsnit adus mâncării pe care o consumăm.

Premiera: 22 aprilie 2026

Flunked

Eddy, escroc și geniu la matematică, evită închisoarea intrând sub acoperire ca profesor. Misiunea lui este să prindă fiul unui criminal important.

Premiera: 23 aprilie 2026

Should I Marry A Murderer?

În acest serial documentar, o femeie devenită martor-cheie dezvăluie cum a rămas logodită cu un bărbat acuzat de crimă pentru a strânge probe împotriva lui.

Premiera: 29 aprilie 2026

AVANTAJE - editia APRILIE 2026 AVANTAJE - editia APRILIE 2026 24.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția aprilie 2026 ELLE - ediția aprilie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ford Mustang 1969 Boss 429 - ediția nr. 146 (Mașini de Colecție) Ford Mustang 1969 Boss 429 - ediția nr. 146 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Volkswagen Touareg- ediția nr. 145(Mașini de Colecție) Volkswagen Touareg- ediția nr. 145(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
BMW Z8 - ediția nr. 144 (Mașini de Colecție) BMW Z8 - ediția nr. 144 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Volkswagen Transporter T6 Van- ediția nr. 143 (Mașini de Colecție) Volkswagen Transporter T6 Van- ediția nr. 143 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
FORTSCHRITT T 300D - Romania - Editia 13 (Tractoare de legenda) FORTSCHRITT T 300D - Romania - Editia 13 (Tractoare de legenda) 72.9 RON Cumpără acum

