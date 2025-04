Victor Ponta, declarație neașteptată despre Daciana Sârbu, fosta lui soție. Ce a mărturisit politicianul: "Mama Irinei este..."

În ultima perioadă, au circulat în spațiul public speculații conform cărora Daciana Sârbu și Victor Ponta ar fi divorțat în secret. Cu toate acestea, cei doi au confirmat despărțirea cu doar câteva săptămâni în urmă.

Victor Ponta s-a numărat printre politicienii prezenți marti seara la dezbaterea electorală organizată de TVR și, printre întrebările primite, s-a aflat una cu privire la modul în care și-ar fi ajutat pe plan politic și profesional partenera de viață.

Jurnalistul Sebastian Zachmann a amintit că Victor Ponta şi Crin Antonescu au acceptat ca soţiile lor să fie pe liste la alegerile europarlamentare, în anul 2014, în timp ce soţul Elenei Lasconi a fost angajat la grupul parlamentar USR, după ce aceasta a devenit primar la Câmpulung Muscel.

Și Crin Antonescu și-a lăudat soția, Adina Vălean, pentru cariera politică.

„Soția mea a devenit europarlamentar în 2007. Nu era soția mea, nu eram președintele PNL. În 2009, am validat o listă pe care se afla și ea, și alte cinci doamne. A fost unul dintre europarlamentarii cei mai respectați, președinte a două comisii grele și comisar european. Cred că am făcut bine că am lăsat-o pe listă, acolo unde am pus-o”, a transmis Crin Antonescu.