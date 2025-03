Simona Halep, dezvăluiri despre cum i s-a schimbat viața după retragerea din tenis: „Nici părinții mei nu știau”

La începutul lunii februarie, Simona Halep a făcut publică decizia de a se retrage din tenis, hotărâre pe care a anunțat-o în timpul turneului Transylvania Open, desfășurat la Cluj-Napoca.

Recent, în cadrul emisiunii „Așii tenisului”, difuzată pe Digi Sport 1, Halep a vorbit despre acest moment, dezvăluind că nici părinții săi nu știau despre planul său de a se retrage.

„La Cluj nici părinţii mei nu ştiau că mă voi retrage, am avut un feeling urât, parcă nu mai puteam. Şi la finalul meciului le-am spus că am decis să mă retrag. A fost decizia mea şi sunt împăcată că am luat-o la Cluj. Nu am vrut o ceremonie mare, am făcut cum am vrut eu, deşi Darren Cahill voia altceva. Dar ce am făcut, fac pe barba mea. Dar am învăţat mereu şi am ascultat mereu şi le mulţumesc tuturor care au fost alături de mine”, a declarat fosta sportivă în cadrul emisiunii.