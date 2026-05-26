ELLE NEW MEDIA AWARDS 2026 – Best people, best crowd

ELLE România a desemnat cele mai influente personalități din social media în cadrul galei ELLE New Media Awards de pe 25 mai 2026, cel mai stylish eveniment dedicat comunității online.

Creatori și creatoare de conținut, vedete, personalități din showbiz-ul românesc, prieteni și colaboratori ai revistei ELLE România, muzică bună, ținute de party reunite sub dress code-ul Enchanted Garden: iată ingredientele care au contribuit la succesul celei mai așteptate petreceri a sezonului, desfășurată la UNDA OPEN POSSIBILITIES.

Petrecerea a culminat cu ceremonia de premiere, care a dezvăluit publicului câștigătorii celor 8 categorii ELLE New Media Awards 2026 (Fashion, Beauty, Newcomer, Real Talk, Culture, Lifestyle, Most Popular și Celebrity) votați în exclusivitate de către public pe site-ul elle.ro. Vezi aici și care au fost câștigătorii ELLE NEW MEDIA AWARDS 2026.

Gazdele evenimentului au fost Roxana Voloșeniuc, redactora-șefă ELLE România, și Maurice Munteanu, fashion editor ELLE România. Pe scenă a urcat Alexandra Căpitănescu, artista care a reprezentat România la Eurovision 2026 și care a reușit performanța de a se clasa pe locul al treilea în competiția muzicală europeană. Cântăreața a susținut în cadrul evenimentului un show electrizant alături de trupa sa.

La reușita petrecerii în cadrul căreia au fost desemnați câștigătorii ELLE New Media Awards 2026 au contribuit sponsorii acestui eveniment: Forcapil, Grifid Hotel, Scottish Fine Soaps și Sarti Spritz, cărora le mulțumim mult pentru sprijin! Le mulțumim, de asemenea, și partenerilor noștri, Julius Meinl, Peroni, Red Bull, Oshee, Enrose. Mulțumirile se îndreaptă și către locația UNDA OPEN POSSIBILITIES pentru găzduirea evenimentului.

Foto: Vlad Chirea, Gicu Boboc, Dumitru Anghelescu

