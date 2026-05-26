Maurice Munteanu, primele declarații despre experiența Asia Express. Ce l-a impresionat cel mai mult și cum s-a înțeles cu Connie Preda: „M-a pus foarte mult pe gânduri” (EXCLUSIV)

Maurice Munteanu s-a întors din aventura Asia Express și a vorbit, într-un interviu exclusiv pentru ELLE România, despre experiența care l-a scos complet din zona de confort. El descrie participarea la emisiune drept una „revelatoare”, mărturisind că experiența i-a schimbat perspectiva asupra fricilor, limitelor personale și modului în care privește lumea.

În cadrul evenimentului ELLE New Media Awards 2026, el ne-a declarat că decizia de a accepta provocarea Asia Express nu a venit deloc ușor. Deși fusese contactat și în trecut pentru proiect, de fiecare dată răspunsul lui fusese „nu”.

„O experiență revelatoare, aș putea spune, pentru că, mă rog, plecarea mea a fost una cu cântec. Cu cântec pentru că nu eram hotărât, am spus nu de fiecare dată, pentru că nu e prima oară când mă cheamă, dar având în vedere că aici vorbim despre o producție minunată, au știut exact cum să pună problema și m-au convins. Nu îmi imaginam acum șase luni de zile că voi face un zbor de 11 ore, Beijing-Istanbul, dar iată că am deblocat și chestia asta, iar, în linii mari, experiența, da, a fost una revelatoare. Nu am un cuvânt mai potrivit pentru a descrie ce s-a întâmplat acolo.”, ne-a declarat Maurice Munteanu în exclusivitate.

Participarea la Asia Express a venit și cu o serie de descoperiri personale neașteptate.

„Am descoperit că 90% dintre fricile pe care le aveam, sigur, știam asta, doar că nu probasem și nu verificasem până atunci, erau doar niște lucruri imaginare, proiectate în capul meu. Ele, de fapt, nu existau. Mi s-a confirmat ceea ce am simțit prima oară la 16 ani: că nu suntem decât niște frunze în vânt în schema generală a lucrurilor și că, în momentul în care ești confruntat cu o situație, ești capabil de… Hai să nu spunem orice, dar de aproape orice. Și cred că treaba asta vine la pachet cu un fel de eliberare.”, ne-a mai spus el.

Experiența Asia Express i-a oferit lui Maurice și ocazia de a descoperi o latură complet nouă a coechipierei sale, Connie Preda.

„Am înțeles-o foarte bine. Am descoperit cu această ocazie și o latură a ei pe care nu o cunoșteam, una foarte, foarte puternică, pentru că, în aparența asta de căprioară pe care ea o are, există și o forță incredibilă și n-o văzusem niciodată. Nici ea pe mine, nici eu pe ea. N-o văzusem confruntându-se cu astfel de situații și maniera în care le-a făcut față chiar m-a impresionat. Pe de altă parte, să stai două luni fără telefon mi se pare o treabă fantastică și asta a presupus un fel de resetare, inclusiv neurologică, dacă vrei, și mi-am dat seama cât de nociv poate fi telefonul mobil dacă nu știi ce, cât și cum.”

Întrebat ce le-ar spune celor care ar avea ocazia să participe la Asia Express, Maurice Munteanu are un răspuns fără ezitare.

„Nu stați nici măcar o secundă pe gânduri, pentru că veți întâmpina situații pe care, cu siguranță, nu le veți mai întâlni niciodată în viață. Veți vedea locuri în care poate nu veți mai ajunge niciodată. Aici mă refer la oameni care își propun să plece, de exemplu, într-o vacanță în Asia și aleg o destinație mai mult sau mai puțin turistică sau un oraș mare și așa mai departe. Veți vedea și în septembrie, la televizor, locurile incredibile în care am ajuns. Și da, nu cred că aș fi putut ajunge vreodată acolo pur și simplu ca turist, ca om aflat în vacanță. Dar, lăsând la o parte chiar și locurile, experiențele, interacțiunile și oamenii pe care ajungi să îi cunoști, și pe care ajungi să îi cunoști foarte bine, pentru că te primesc la ei în casă, sunt răvășitoare. Și o altă chestie care m-a impresionat foarte tare în Asia, la nivel uman, a fost generozitatea oamenilor săraci sau foarte săraci, în comparație cu oamenii care sunt confortabil poziționați financiar. Este o chestiune care m-a pus foarte mult pe gânduri, care m-a impresionat și care o să mă urmărească multă vreme de acum înainte.”, a concluzionat Maurice.

Foto: Dumitru Anghelescu

