EXCLUSIV: Maurice Munteanu și Connie Preda, despre Asia Express 2026: „Credem că e imposibil să câștigi, dar realizabil”

ELLE a stat de vorbă cu Maurice Munteanu și Connie Preda, una dintre echipele care participă la Asia Express 2026. Iată ce ne-au mărturisit cu puțin timp înainte de plecarea în competiție.

Maurice Munteanu ne-a povestit că i-a propus lui Connie Preda să îi fie parteneră în această aventură, deși nu știa dacă aceasta va accepta.

„Connie este o persoană receptivă în general și munca de convingere nu a fost o muncă de convingere clasică, tipică. Sigur că s-a gândit cam două zile după întâlnirea noastră”, a povestit Maurice.

Pe Maurice Munteanu și Connie Preda îi leagă o prietenie strânsă de peste 15 ani, astfel că propunerea lui Maurice de a participa împreună la Asia Express nu a fost o surpriză pentru Connie.

„Mi-a plăcut ideea de a pleca cu Maurice, mi s-a părut foarte romantic, noi fiind prieteni vechi, dar, într-adevăr simțeam și o nevoie de evadare dintr-un cotidian încărcat de responsabilități”, a precizat Connie.

Maurice Munteanu are numai cuvinte de laudă la adresa prietenei sale, acesta fiind și unul dintre motivele pentru care a ales să meargă împreună cu aceasta la Asia Express 2026.

„Connie este unul dintre puținii oameni pe care îi cunosc unde nu există răutate. Zero răutate. Tot timpul, în orice situație, în orice context, Connie înțelege și are ceva pozitiv de spus. Și în tot haosul ăsta în care trăim, asta mi se pare o calitate esențială”, a subliniat Maurice.

Propunerea de a participa la Asia Express 2026 a venit în cel mai bun moment pentru Maurice Munteanu și Connie Preda, amândoi recunoscând că simțeau nevoia unei provocări care să îi scoată din cotidian.

„Simțeam nevoia de ani de zile de a ieși dintr-o anumită zonă de confort, la modul real. Eu o privesc ca pe o experiență pozitivă, sunt convins că așa va fi”, a subliniat Maurice, completat fiind de Connie: „Cred că este o mare provocare pentru noi, de a ne învinge niște frici, temeri, anxietăți. Fără telefon, fără bani”.

Sezonul cu numărul nouă Asia Express pornește pe „Drumul Mătăsii”, o rută memorabilă care îi va purta pe concurenți prin Uzbekistan și China.

„Întâlnirea acestor culturi impresionante, pentru că aici vorbim efectiv de refacerea Drumului Mătăsii, într-un context de genul acesta, trebuie privită ca un privilegiu până la urmă, o chestie foarte rară. Sunt locuri unde nu ajungi dacă îți propui tu să faci o vacanță. Nu ajungi să îi cunoști pe oamenii de acolo, să intri în casele lor, să le vezi obiceiurile la primă mână”, a subliniat Maurice.

Prietenii și familiile celor doi au avut reacții mixte la aflarea veștii că vor participa la Asia Express 2026.

„Prietenii mei cei mai buni au spus că sunt nebun, mama a spus că nu este de acord. După aia s-au răzgândit cumva și au înțeles de ce fac asta, iar acum sunt chiar curioși și așteaptă să ne vadă în această aventură,” a povestit Maurice. „Familia mea a reacționat dramatic, în schimb ceilalți prieteni au fost toți entuziasmați și am descoperit că toți sunt fani Asia Express”, a spus Connie.

În ceea ce privește dorința de a ajunge cât mai departe în competiția de la Antena 1, Maurice Munteanu și Connie Preda privesc întreaga situație cu umor:

„Am să apelez la ce spunea un îndrăgit sportiv român, Să câștigi e imposibil, dar realizabil. Așa suntem și noi în acest moment. Credem că e imposibil să câștigi, dar realizabil”, au subliniat cei doi.

