10 remake-uri subestimante, pe care n-ar trebui să le eviți

Unele remake-uri stârnesc dezbateri aprinse și chiar controverse, însă pe acestea de mai jos îți va face plăcere să le urmărești.

  de  Braslasu Iulia
Unele remake-uri nu au atât de multă vizibilitate precum altele. Așa că, în această listă le vei găsi pe acelea pe care merită să le urmărești și care nu te vor dezamăgi.

1. Sabrina

Povestea romantică din filmul Sabrina din 1954 a fost spusă din nou pe ecrane, de această dată sub regia lui Sydney Pollack și cu Harrison Ford și Julia Ormond în rolurile principale. După ce destinul i-a ținut departe unul de celălalt, Linus Larrabee și Sabrina Fairchild se reîntâlnesc și decid să fie împreună, însă nu până când nu se confruntă și cu o serie de obstacole pe parcurs. 

2. Psycho

Primul Psycho a apărut în 1960, fiind regizat de Alfred Hitchcock. Mulți critici au considerat că originalul era perfect și nu existau motive pentru o adaptare. În 1998, Gus Van Sant a regizat remake-ul, de data asta cu o tehnologie mai nouă și o distribuție compusă din Vince Vaughn, Julianne Moore, Anne Heche și Viggo Mortensen. Filmul lui Gus Van Sant nu a fost tocmai un dezastru cinematografic, însă publicul tot este atras mai mult de original. 

3. The Thomas Crown Affair

Fără îndoială, Pierce Brosnan și Rene Russo au format o pereche pe ecrane cu o chimie aproape palpabilă în The Thomas Crown Affair. Filmul nu s-a îndepărtat foarte mult de materialul original din 1968. Pierce Brosnan a interpretat rolul unui hoț șarmant, Thomas Crown, care fură capodopere de artă. Catherine Banning pare să își dea seama de ceea ce pune la cale Thomas Crown, dar asta nu o împiedică să se îndrăgostească de el. 

4. Let Me In

Let Me In a apărut la distanță de doi ani de filmul său de inspirație, Let the Right One In. În această dramă horror, un băiat care se confruntă cu bullying-ul dezvoltă o relație de prietenie cu o tânără, care se dovedește a fi în secret o vampiră. 

5. The Gambler

Un rol care nu e amintit foarte des din cariera lui Mark Wahlberg este cel din drama The Gambler, bazată pe filmul cu același nume din 1974. Acțiunea îl surprinde pe Jim Bennett, un profesor de literatură care are o datorie considerabilă din cauza dependenței sale de jocuri de noroc. 

6. The Beguiled

The Beguiled, filmul din 2017 bazat pe pelicula cu același nume din 1971, a avut parte de o distribuție remarcabilă, formată din Kirsten Dunst, Nicole Kidman, Elle Fanning și Colin Farrell. Acțiunea filmului regizat de Sofia Coppola se petrece la o școală de fete din Virginia, acolo unde sosește din întâmplare un sold rănit în timpul războiului civil american. Din acel moment, viața lor va lua o altă întorsătură, aspect care duce la gelozie, dar și trădare. 

7. Suspiria

Luca Guadagnino a adus o altă viziune asupra poveștii din filmul horror Suspiria din 1977 regizat de Dario Argento, dar fără să uite de materialul original. Dakota Johnson o joacă pe Susie, care vine la Berlin cu scopul de a se înscrie la cursurile unei școli de dans de renume. Însă află lucruri neobișnuite despre acea școală și despre persoanele care o conduc. Din distribuție mai fac parte Tilda Swinton, Chloë Grace Moretz, Mia Goth și Angela Winkler.

8. The Killer

Bazat pe filmul The Killer din 1989, pelicula din 2024 a promis acțiune, mister și personaje captivante, care s-au văzut pe ecrane. Filmul surprinde o asasină periculoasă care refuză să îndeplinească o misiune, ceea ce atrage furia șefilor ei care nu au deloc milă. 

9. Meet the Parents

În filmul Meet the Parents, Greg Focker, jucat de actorul Ben Stiller, își dorește să facă impresie bună atunci când îi cunoaște pe părinții iubitei sale. Totuși, tatăl ei nu pare atât de ușor de convins, iar Greg trebuie să facă în așa fel încât să înlăture orice urmă de îndoială din ochii părinților iubitei lui. Filmul este un remake al comediei independente Meet the Parents din 1992. Pelicula din 2000 i-a avut în distribuție pe Robert De Niro, Ben Stiller, Teri Polo, Blythe Danner și Owen Wilson.

10. Fun With Dick and Jane

Filmul Fun With Dick and Jane din 2005 este un remake al peliculei cu același nume din 1977. Filmul urmărește un cuplu, format din Dick și Jane, care, printr-un cumul de circumstanțe nefericite, își pierde statutul și poziția socială. Instituția media în care lucra Dick e implicată într-un scandal, iar Jane își dă demisia de la o agenție de turism. Povestea cu Jim Carrey și Téa Leoni în rolurile principale nu a primit atenția visată. 

