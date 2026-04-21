Andreea Berecleanu, mesaj emoționant pentru Anca Lungu de ziua ei de naștere. Cum au sărbătorit împreună: „A adus bucurie în viața ei și a noastră”

Anca Lungu a împlinit recent 40 de ani și și-a sărbătorit ziua de naștere alături de Andreea Berecleanu, cea care îi este o prietenă foarte apropiată, dar și nașă.

Andreea Berecleanu, urare specială pentru Anca Lungu

Anca Lungu și-a petrecut ziua de naștere în compania prietenei sale, Andreea Berecleanu. Prezentatoarea de la Prima TV i-a transmis pe rețelele de socializare un mesaj plin de emoție. Vedeta a publicat o imagine în care Anca Lungu poartă un tricou cu numărul 14610, care are o semnificație aparte.

„O altă zi în care a fost bună și frumoasă, o altă zi în care a știut cum să-și iubească familia și prietenii, o altă zi în care a adus bucurie în viața ei și a noastră. Ce înseamnă nr 14610? Este numărul zilelor trăite din plin și cea în care a împlinit 40 de ani. La mulți ani, Ancuța. Să ai zile frumoase, pline de sănătate și împliniri. Te iubim”, a scris Andreea Berecleanu.

Anca Lungu și Andreea Berecleanu, tradiție anuală

Anca Lungu și Andreea Berecleanu au publicat acum ceva timp pe Instagram imagini din escapada lor de la Paris, transformând momentul într-o confesiune sinceră despre timp, ritualuri și legături care se consolidează.

Anca Lungu a vorbit deschis despre această întâlnire devenită deja tradiție, una pe care o așteaptă și o prețuiește. Ba mai mult, vacanța a fost cu atât mai specială, întrucât a fost petrecută și cu nașa sa.

„Întâlnirea cu prietena și de curând nașa noastră @andreeaberecleanu la Paris la final de ianuarie a devenit una dintre cele mai iubite tradiții pentru mine! Plimbările lungi, selfie-ul de la Arcul de Triumf, melcii și-un pahar de vin alb sunt elemente care se regăsesc în toate fotografiile noastre. Între prima și cea de-a 5 a fotografie sunt 6 ani diferență! Ce spui Andreea? Cât crezi că vom continua tradiția asta? Oare până vom ajunge la vârsta doamnei din cea de-a 7 a fotografie? Sunt curioasă care sunt ritualurile și tradițiile pe care le-ați creat împreună cu prietenii voștri.”

Andreea Berecleanu a postat și ea pe Instagram o serie de imagini din timpul escapadei, unde s-au bucurat de rstaurante de top și priveliști spectaculoase.

„În fiecare an, În aceeași lună, aproape că ne lăsăm purtate de pași, fără a ști unde vrem să ajungem. Și culmea, pașii ne duc parcă ca într-un ritual doar al nostru, pe aceleași străzi. Cu viețile noastre, cu râsetele la auzul poveștilor noastre, doar pentru urechile și sufletele noastre. Ce stare minunată îmi dă Ancuța, mă simt mai bună în preajma ei.”

În 2018, Anca Lungu a decis să părăsească România și să se stabilească la Nisa, acolo unde trăiește o poveste de dragoste cu Harry Arampatzis, un bărbat de origine greacă care se ocupă cu afaceri în domeniul cosmeticelor, alături de care are și un băiat, pe nume Georgios. În trecut, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1 a fost căsătorită cu Ștefan Lungu. Cei doi au divorțat în 2017 și au împreună o fiică, pe Natalia.

În vara anului 2024, Anca Lungu și partenerul ei, Harry Arampatzis, s-au căsătorit religios în cadrul unei ceremonii intime, în Grecia, la care au participat doar câțiva membri ai familiei și puțini prieteni apropiați. Nașii lor de la cununia religioasă au fost Andreea Berecleanu, fosta colegă de la Antena 1 și foarte bună prietenă cu aceasta, și soțul ei, Constantin Stan.

Anca Lungu și Harry Arampatzis s-au cunoscut inițial la clinica lui Constantin Stan, însă relația lor amoroasă a început abia după doi ani de la prima întâlnire. Andreea Berecleanu și Anca Lungu au fost colege la Observator pe vremea când lucrau împreună la Antena 1, unde s-a legat prietenia lor.

Foto: Instagram

