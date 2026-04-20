Ozana Barabancea, despre dieta pe care o urmează după ce a slăbit aproape 40 de kilograme: „Am învățat să evit pe cât posibil…”

Ozana Barabancea a trecut printr-o transformare spectaculoasă, reușind să scape de foarte multe kilograme în plus într-un timp record.

Ozana Barabancea, despre dieta pe care o urmează pentru a se menține în formă

Ozana Barabancea este cunoscută pentru prezența sa carismatică în juriul emisiunii „Te cunosc de undeva!”, fiind o prezență foarte apreciată pe rețelele de socializare.

În ultima vreme, ea a surprins pe toată lumea cu transformarea sa, reușind să slăbească aproape 40 de kilograme.

Într-un interviu acordat recent, Ozana Barabancea a vorbit despre alimentele pe care le consumă acum pentru a-și păstra silueta.

„Consider că este mult mai ușoară alimentația mea, pentru că nu consum foarte multe alimente. Am alimente clar stabilite, pește eventual sau fructe de mare și multe, multe, multe legume. E un pic mai greu cu postul, dar încerc să aleg din legumele pe care le consum cele care au carbohidrați cât mai puțini. Am învățat să evit pe cât posibil carbohidrații”, a povestit ea pentru VIVA!.

Artista se declară extrem de fericită pentru că a reușit să scape de kilogramele în plus și a început și un program de sport.

„Mă mențin bine pentru că văd cât de frumoasă sunt și nu vreau să pierd treaba asta. Încă îmi pasă. Mă simt mult mai bine, sunt dezinflamată. Masa musculară este la locul ei. Am început să fac și sport. Sunt încântată de această victorie, dacă vrei, a mea, și mi-aș dori ca toți românii să slăbească, toți românii să fie frumoși, să-și aleagă alimentele atent, să se uite pe etichete, să vadă dacă merită sau nu să își bage în coșul de cumpărături. Deci este și o educație, sper eu”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Ozana Barabancea, mesaj dur pentru cei care o critică

Deși este foarte apreciată de fani, Ozana Barabancea este adesea criticată pentru modul în care își editează imaginile pe care le postează în mediul online.

Este cunoscut faptul că artista apelează constant la filtre si alte programe de modificare a fotografiilor înainte de a le posta pe internet, iar acest lucru i-a adus adesea critici din partea celor care o urmăresc.

Artista a decis să spună tot ce avea pe suflet printr-un mesaj dur, însă cuvintele ei i-au dezamăgit pe cei care o urmăresc pe internet.

„Doamne, ce mesaje !! Unul mai interesant decât celalălalt ! Mulțumesc pentru cele de susținere și apreciere, cât pentru mesajele urâte, vă mulțumesc pentru invidie! Înseamnă că transformarea mea v-a provocat multe griji! :))) Vă roade pizma rău de tot. N-aveți aer:)))) Sunteți patetice!

N-aș fi zis nimic rău de nimeni dar unele sunt de domeniul SF. Nu-s de ceară, fraierelor, sunt reală, mă simt frumoasă ! Chiar mă simt si mă ȘTIU foarte frumoasă, conturată, si de când mă simt frumoasă mi-a crescut și IQ ul, si pot oricând să vă înfrunt. Aici vă dați grandioase dar dacă m-ați vedea in realitate, ați înghiți în sec. Ați rămâne cu gura căscată! Vedeți să nu vă intre musca-n gură, relelor. Ce griji aveți voi, amărâtelor ! Să fiți în stare să faceți 3% din ce am făcut eu. Si apoi poate mă aplec spre voi. Aici e prea sus…. Să-mi iau un telescop să vă zăresc in praful vostru permanent. Mi s-a lipit coroana de inteligență și nu cade! Dacă ar cădea v-aș provoca daune mortale, nu morale că n-aveți morală. Marș de pe pagina mea! Coțohârlelor! Și nu, nu-mi cer scuze ! Să aveți o săptămână … ca voi! Să primiți ce oferiți, cu vârf și îndesat!”, a scris artista.

Mesajul artistei nu a fost bine primit în mediul online, mulți criticând modul de exprimare, chiar dacă o apreciază ca artistă.

„Refuz să cred că „Doamna” Ozana Barabancea are un asemenea limbaj colorat pe un site public. Slabă sau supraponderală nici nu ma interesează cum sunteți de fapt, dar ca persoană publică nu aveți cum să ieșiți la înaintare cu un asemenea mesaj”, a fost unul dintre comentarii.

Citește și:

Lili Sandu, declarație neașteptată despre un coleg de la PRO TV: „Îl iubesc mai mult decât îl iubesc pe Silviu'. Despre cine este vorba

Foto: Instagram

