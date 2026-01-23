Ozana Barabancea, mândră de transformarea ei fizică. Ce a dezvăluit artista, după ce a slăbit peste 40 de kilograme: „Am ajuns să încap în rochiile din liceu”

Ozana Barabancea a trecut printr-o transformare spectaculoasă, reușind să scape de foarte multe kilograme în plus într-un timp record.

Ozana Barabancea, mândră de transformarea ei fizică

Ozana Barabancea este cunoscută pentru prezența sa carismatică în juriul emisiunii „Te cunosc de undeva!”, fiind o prezență foarte apreciată pe rețelele de socializare.

În ultima vreme, ea a surprins pe toată lumea cu transformarea sa, reușind să slăbească peste 50 de kilograme. Mai mult, într-un interviu acordat recent, Ozana Barabancea a mărturisit că acum are 64 de kilograme și este foarte mândră de transformarea sa.

„Acum cântăresc 64 de kilograme și mă simt foarte bne. Mă simt frumoasă și încrezătoare. Mi-aș dori să mai slăbesc un kilogram, nu mai mult, și aș fi exact ca în liceu. Când eram elevă aveam între 60 și 63 de kilograme. Dar, oricum, eu pot să îmbrac acum vestimentațiile din perioada aceea, pe care le-am păstrat în dulap”, a declarat Ozana Barabancea, pentru Viva.ro.

Artista urmează un program special pentru scăderea în greutate, care se bazează pe consumul anumitor suplimente și înlocuirea meselor cu preparate slabe în calorii.

„Am renunțat la zahăr și la mâncarea care îmi făcea rău. Am ales să nu mai mănânc ceea ce îmi făcea rău. Acum urmez un program care m-a ajutat să topesc aceste kilograme și să redevin persoana care are greutatea din liceu. Pentru că am ajuns să încap în rochiile din liceu, pe care le-am păstrat cu mare drag, deși nu mai visam să ajung să le port vreodată. Am rochii din 1987 și iată că a venit momentul să le îmbrac. M-am întors în timp. M-am filmat cu vreo două dintre ele și le-am arătat și prietenilor virtuali. (…) Acum mănânc porționat, echilibrat, îmbunătățit cu 16 grame de proteine per masă, iar carbohidrații sunt foarte inteligent calculați. Eu am fost foarte disciplinată până acum”, a mai declarat Ozana pentru sursa citată.

Ozana Barabancea, mesaj dur pentru cei care o critică

Deși este foarte apreciată de fani, Ozana Barabancea este adesea criticată pentru modul în care își editează imaginile pe care le postează în mediul online.

Este cunoscut faptul că artista apelează constant la filtre si alte programe de modificare a fotografiilor înainte de a le posta pe internet, iar acest lucru i-a adus adesea critici din partea celor care o urmăresc.

Artista a decis să spună tot ce avea pe suflet printr-un mesaj dur, însă cuvintele ei i-au dezamăgit pe cei care o urmăresc pe internet.

„Doamne, ce mesaje !! Unul mai interesant decât celalălalt ! Mulțumesc pentru cele de susținere și apreciere, cât pentru mesajele urâte, vă mulțumesc pentru invidie! Înseamnă că transformarea mea v-a provocat multe griji! :))) Vă roade pizma rău de tot. N-aveți aer:)))) Sunteți patetice!

N-aș fi zis nimic rău de nimeni dar unele sunt de domeniul SF. Nu-s de ceară, fraierelor, sunt reală, mă simt frumoasă ! Chiar mă simt si mă ȘTIU foarte frumoasă, conturată, si de când mă simt frumoasă mi-a crescut și IQ ul, si pot oricând să vă înfrunt. Aici vă dați grandioase dar dacă m-ați vedea in realitate, ați înghiți în sec. Ați rămâne cu gura căscată! Vedeți să nu vă intre musca-n gură, relelor. Ce griji aveți voi, amărâtelor ! Să fiți în stare să faceți 3% din ce am făcut eu. Si apoi poate mă aplec spre voi. Aici e prea sus…. Să-mi iau un telescop să vă zăresc in praful vostru permanent. Mi s-a lipit coroana de inteligență și nu cade! Dacă ar cădea v-aș provoca daune mortale, nu morale că n-aveți morală. Marș de pe pagina mea! Coțohârlelor! Și nu, nu-mi cer scuze ! Să aveți o săptămână … ca voi! Să primiți ce oferiți, cu vârf și îndesat!”, a scris artista.

Mesajul artistei nu a fost bine primit în mediul online, mulți criticând modul de exprimare, chiar dacă o apreciază ca artistă.

„Refuz să cred că „Doamna” Ozana Barabancea are un asemenea limbaj colorat pe un site public. Slabă sau supraponderală nici nu ma interesează cum sunteți de fapt, dar ca persoană publică nu aveți cum să ieșiți la înaintare cu un asemenea mesaj”, a fost unul dintre comentarii.

Citește și:

Lili Sandu, declarație neașteptată despre un coleg de la PRO TV: „Îl iubesc mai mult decât îl iubesc pe Silviu'. Despre cine este vorba

Foto: Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro