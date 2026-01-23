Kate Middleton, foarte strictă în ceea ce privește pregătirea copiilor ei pentru rolurile regale. Ce reguli au de respectat

Prințesa de Wales își pregătește cu atenție copiii pentru viitoarele lor roluri regale „pas cu pas, fără a fi autoritară”. Nu există un manual oficial de instruire regală ascuns printre cele 240.000 de volume din biblioteca Castelului Windsor, niciodată nu a existat și nici nu va exista.

Cum sunt pregătiți copiii familiei regale britanice

„Am învățat așa cum învață o maimuță. Urmărindu-și părinții”, a spus odată Regele Charles. Acum este rândul nepotului său, Prințul George. Singura diferență este că mama și tatăl său, Kate Middleton și Prințul William, nu lasă nimic la voia întâmplării.

La doar doisprezece ani, Prințul George a demonstrat deja că posedă abilitățile necesare pentru a face față vieții publice și capacitatea de a reacționa rapid. De Crăciun, la Sandringham, el a gestionat cu brio un moment delicat când un străin din mulțime a amintit de „bunica Diana”. S-a limitat la un zâmbet și nu s-a pierdut cu firea. În aceeași ieșire publică, Prințesa Charlotte a mers independent să îmbrățișeze o femeie în scaun cu rotile, iar Prințul Louis a reușit să strângă mâini timp de o jumătate de oră, o concentrare remarcabilă pentru un copil de șapte ani.

Contactul vizual, strângerea fermă a mâinii și politețea nu sunt întâmplătoare. Kate Middleton, care a intrat în viața publică la vârsta adultă, este foarte atentă la pregătirea copiilor săi.

„Pregătirea și politețea contează pentru Catherine; ceva ce și-a inoculat copiilor săi”, spun surse apropiate pentru Hello!. Ea însăși a fost învățată de părinții săi, Mike și Carole Middleton, să fie pregătită. La universitate, tatăl ei îi trimitea articole de ziar considerate utile, pe care le studia cu atenție.

Regina Elisabeta a II-a, spre exemplu, a trebuit să învețe rapid sarcinile monarhice, bazându-se pe experiență. Fiindcă sfaturile Regelui George VI au insistat asupra unui aspect: oamenii își vor aminti întâlnirea cu monarhul toată viața. Prințul William a spus în 2016: „Învăț urmărind-o pe ea”. În 2023, a adăugat: „Nu ești aruncat în treabă; trebuie construit pas cu pas.”

Cum i s-a schimbat viața Prințesei Kate după căsătorie

Kate Middleton a învățat la rândul său cum să facă față paparazzilor și coloniștilor de ziar. După căsătoria cu William, a început prin a participa la evenimente alături de el, apoi și la angajamente solo.

„Catherine a trebuit să facă față paparazzilor, coloniștilor de ziar. Apoi, când a trebuit să se confrunte cu publicul, a dezvoltat un mecanism de adaptare.” În timp, și-a câștigat încrederea și a devenit o vorbitoare publică eficientă, iar această disciplină a transmis-o copiilor săi într-un mod echilibrat.

Coronarea din iunie 2023 a testat rezistența lui George. În calitate de Page of Honour la doar nouă ani, a traversat Westminster Abbey fără să manifeste emoții, gestionând mantia cu atenție. Aceasta se datorează pregătirii intense primite de la părinți, care i-au explicat contextul fiecărui eveniment, de la lecțiile de istorie discutate la cină, până la vizitele la organizații caritabile precum The Passage.

George, Charlotte și Louis înțeleg deja ce li se cere. Charlotte observă instinctiv situațiile și își sprijină frații când e nevoie. De asemenea, Regele Charles al III-lea le oferă sfaturi la ceai, iar ei absorb fiecare detaliu fără să știe că acumulează experiență pentru viitor.

„Regele Charles știe că acești trei copii reprezintă viitorul. Capacitatea lor de a fi relaxați în fața publicului este absolut necesară. Atractivitatea lor oferă instituției un fel de asigurare.”

Copiii lui Catherine și William învață, la fel ca George VI o dată, urmărind exemplul părinților, dar cu o pregătire deliberată pe care generațiile precedente nu au avut-o. Crăciunul 2025 a demonstrat eficiența metodei: trei copii regali gestionează mulțimea cu eleganță, bucurându-se de cadouri, dar sprijinindu-se reciproc.

Foto: Arhiva ELLE

